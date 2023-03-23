"Харьковское контрнаступление. Земля": Документальный фильм о деоккупации, превзошедшей ожидания командования. ВИДЕО

Представлен документальный фильм "Харьковское контрнаступление. Земля" из цикла трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Одну из ключевых ролей во время обороны Харькова и деоккупации области сыграло спецподразделение ГУР МО "Кракен".

В начале сентября 2022 года в составе Сил обороны и безопасности оно освобождало от врага город Балаклея, а затем и всю восточную часть города Купянск за рекой Оскол. В фильме было показано видео интенсивных боевых действий спецподразделения во время ударно-штурмовых действий в ходе освобождения от российских агрессоров этих городов и окрестных населенных пунктов.

"Мы передаем разведданные в штабы, которые руководят этим всем. Непосредственно от нас, кроме предоставления своевременной разведывательной информации, было задействовано штурмовое спецподразделение Кракен. Оно показало себя достаточно эффективно в таких боевых действиях. Оно специализируются на боевых действиях внутри населенных пунктов, поэтому для них там было все привычно. За довольно непродолжительный срок нужно было создать из совершенно разных людей создать эффективно действующее подразделение. Основы, на которых они формировались, были абсолютно правильные - это верность народу Украины, это желание уничтожить врага, и это беспрекословное подчинение своим командирам. У них никакие команды, как и положено в армии, не обсуждаются. Решили, им поставить задание, они его выполняют. Несмотря на то, насколько это трудно, страшно, есть желание или нет. Мы гордимся ними", - рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов.

"Мы сами выходим в серую зону, в тыл противника, ведем к разведке, снимаем информацию. Мы видим вражеские силы, средства, чем они воюют, какой у них количественный состав. Это все мы видим и мы передаем и на Киев, и сами эту информацию обрабатываем и потом уже совместно с подразделениями ВСУ по тому плану, который мы производим, мы действуем", - отметил командир спецподразделения "Кракен" ГУР МО Украины с позывным "Вито".

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что результаты контрнаступления на Харьковщине превысили ожидания командования.

"Мы чувствовали, что надо нанести где-то такой удар, что враг просто бы пошатнулся и посыпался. Действия наших войск были настолько быстры и столь неожиданны для них, что это привело к панике, это привело к потере управления, это привело к тому, что их военнослужащие начали бежать, там большие трофеи были захвачены.Мы взяли только танками два батальона, и порядка двух батальонов техники механизированных войск и много другой специальной техинки.То есть там были некоторые танки, будто действительно с парада пришли. Результат, конечно, был гораздо больше "Мы планировали километров на 2000 меньше квадратных, и это дало такой значительный толчок для дальнейших наших наступательных действий", - подчеркнул он.

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