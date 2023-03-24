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Сын мэра Березани Тимченко ударил военного на заседании городского совета. ВИДЕО

Сын мэра Березани и депутат городского совета Сергей Тимченко ударил военного во время заседания городского совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.

"23 марта около 20:50 в полицию обратился мужчина с письменным заявлением о том, что во время сессии Березанского городского совета у него возник конфликт с гражданином, в результате которого заявитель получил телесные повреждения", - сообщили в полиции Киевской области.

30-летний военнослужащий направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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горсовет (667) драка (2020) Киевская область (4136)


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Топ комментарии
+52
місцевий з 0 прийшов у відпустку, під час війни мер музичну школу закрив, кінотеатр продав, намагається закрити школу де навчається дитина військового, як видно з відео хлопець підійшов до мера з вимогою дати пояснення що відбувається в місті, сину мера не сподобався тон з яким звернулися до батька, вдарив військового, кишенькова тероборона заблокувала військового. Тепер місцева влада погрожує розправою.
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24.03.2023 10:40
+46
"Отмечается, что причиной конфликта, вероятно, стало недовольство приехавшего в отпуск с фронта защитника решениями городского головы."

На других ресурсах запись длиннее, минут на 20. Военный как раз выглядит безобидным, какие-то вопросы про бомбоубежище задает, а сын мэра с подручными похожи на братков. Этот мэр явно руководитель ОПГ.
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24.03.2023 10:35
+36
Семейный подряд наголосовали
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24.03.2023 10:22
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Якщо б Семен Семенченко був на волі, че чмо би лежало пикою до землі та вибачалось.
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24.03.2023 10:54 Ответить
Співчуваю родині Тимченків в звязку з втратою сина. Пздц йому
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24.03.2023 10:56 Ответить
мэра - на повышение, сыночка - в его кресло, военному - талон на усиленное питание
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24.03.2023 10:58 Ответить
Оці мажори, мери і депутати колаборанти, вгодована тітушня яка вже рік в тилу - це опора зевлади на місцях. Москалі і то мудріші, підтримують авторитет своєї армії в суспільстві - купа статей за дискредитацію, за образу додали до своїх кодексів, бо розуміють що треба шанувати тих хто за них проливає кров. У нас влада шанує тих хто рішає, наповнює общаки,
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24.03.2023 11:03 Ответить
нам тоже нужно мобилозовать зеков, всякие не нужные элементы и делать загряд отряды именно для них. И кидать их как мясо в самое пекло - не жалея Что бы перемолоть это нечитсть во первых, во вторых разгрузить пенитенциарную систему, в третьих на фрон как мясо всяких корупционеров и прочих уродов. Кацапы воюют по такой схеме не просто так. Она рабочая - пример вторая мировая война
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24.03.2023 11:05 Ответить
только это незаконно и ограничит помощь союзников, т.е. стрелять заградотрядам будет нечем
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24.03.2023 12:34 Ответить
ну это когда наступит переломный момент в войне, то тогда такие мутки можно будет мутить. тут нам с телемарафета вещают наративы типа Украина уже точно победила, а ***** проиграл, завтра, послезавтра точно победим. Возгласы про победу Украины сейчас - чистой воды ПОПУЛИЗМ, на не окрепших, за 30 лет, умах зебилов. Нету ***** никакой перемоги, ***** это всё зеленая
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25.03.2023 09:48 Ответить
и как это опровергает мой тезис о прекращении помощи в случае вопиющих нарушений законов войны?
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25.03.2023 13:01 Ответить
Нічого мразі не буде! Хто йому що зробить? Місцева мусорня, прокурви, "суд"? Оголосять йому усну догану, сказавши: "У-у-у! ****!" - і зареготавши при цьому.
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24.03.2023 11:16 Ответить
Місцева "самооборона" в тому містечку явно бандюги, які одягли військову форму та ховаються від фронту.
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24.03.2023 11:13 Ответить
А з чого ти взяв про місцеву оборону й те, що вони "бандюки"! Може то ТИ бандюга який ховається від центру комплектації, але дуже багато пише про ІНШИХ наклепи?! Чи ти з сімейки волоцюг Тимченко???!!!
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24.03.2023 12:30 Ответить
Йди в сраку, чучело зелене
Вояки прийдуть з війни, получите такої пісти, що будеш кульгать до кінця життя,на обидві ноги. Які ж ви пітараси і уіпани.
Фу,гидота зелена.
Пізди получиш(те) по любому.
Разом з мусорами, вас розірвуть, як "марлеві труси"
Це так не скінчиться
Сам побачиш...
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24.03.2023 14:35 Ответить
А вы по видео не поняли, что все остальные в форме, кроме парня, были на стороне этих Тимченко?
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24.03.2023 14:38 Ответить
У всіх містах зараз так.
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24.03.2023 12:51 Ответить
эта мразь ждет когда их народ на куски порвет, они чуют свою безнаказанность, поэтому так себя и ведут. У папы менты местные и прокуроры лепшие дружки, поэтому делай шо хочешь.
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24.03.2023 11:25 Ответить
Депутана позбавити мандата, й без ВЛК на фронт.
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24.03.2023 11:39 Ответить
Сколько ещё гадов сидят у власти, прикрываясь мандатами.
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24.03.2023 11:48 Ответить
Саме через таких дітей мерів Україна отримала війну. Бо вони породжують систему "клептократичного братства".
Навіть якщо він вибачиться в ефір не його не систему то не змінить, бо в них відчуття пристосування на надзвичайному рівні як у щурів. Публічний суд ( бажано військовий) з серйозним вироком бо то є замах на життя військового під час воєнного стану! Вмисний! про "***********" треба забути в кодексі, як про актавізм савецкава часу.
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24.03.2023 12:02 Ответить
Мер Березані бувший регіонал(хоча бувших не буває це на все життя) і цим все сказано.
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24.03.2023 12:04 Ответить
вот вот.еще один-я же не лох какой-то.если эта сына не поедет рыть траншеи на войну,то будем считать,что шакалы продолжают рулить.
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24.03.2023 12:05 Ответить
А цього мера зелені можуть відсторонити як Атрощенко? Чи він з їх партії?
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24.03.2023 12:06 Ответить
ця личінка мера повинна зникнути безвісті
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24.03.2023 12:10 Ответить
маємо те що маємо. а хто ж його і йому подібних обирав? нічого на зеркало пиняти коли рожа крива. на слідуючих виборах його знову оберуть.
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24.03.2023 12:11 Ответить
А поки його треба посадити за *********** дії, для початку. Якщо не вгамується, то й надовго з запереченням будь коли обиратися та займати державні посади!!! До речі, можливо направити на фронт, щоб ТАМ демонстрував свої "бійцівські" якості!!!
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24.03.2023 12:26 Ответить
Має бути дуже сильна й авторитетна ветеранська організація, щоб так "мери" всиралися на саму згадку про неї.
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24.03.2023 12:16 Ответить
treba taku pogan´ surovo karaty , bo vona zovsim znahabnila u tylu
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24.03.2023 14:04 Ответить
Березань стала власністю сімейства Тимченко і будь які спроби доказати, що це місто не є їх власністю вони припиняють бійками?! Переконаний, що усім цим сімейним підрядам місце на нарах!!!
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24.03.2023 12:23 Ответить
Там стріляють а тут б'ють,усюди фронт !
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24.03.2023 12:38 Ответить
Депутат, напевно, від "СН". І папанька теж підтримувався цією компашкою.
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24.03.2023 12:46 Ответить
..і як тут не згадати Сашка Білого.., коли печерне правосуддя з таким ось місцевим лайном злилися у любовному екстазі і плодять нове, молоде лайно
притомний "закон про зброю" у ТАКІЙ Україні - неможливий в принципі, бо тоді нарвану мафію (зараз вона зелена, та може вистигти у будь-який колір), захмілілу від вседозволеності, відчайдухи будуть знищувати навіть ціною своєї свободи...
і не кажіть, що зброя є і зараз, вона є, але у більшості вона є у тих самих своїх "кумів-сватів", мафії, тих самих разрєшатєлєй-рєшатєлєй і ТИХ, хто готовий їм регулярно кланятися та сплачувати мзду
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24.03.2023 12:59 Ответить
Разница в законах об ответстаенности а не в наличии оружия. В США военный бы всадил из кольта боксеру пару выстрелов в ногу и ему не надо потом себя оправдывать в суде.
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24.03.2023 23:31 Ответить
Если они военых бьют, то что уже говорить о простих украинцов.
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24.03.2023 13:13 Ответить
Ljudy, byjte ze hamlo, usi, hto do njogo moze distatysja 👊 i hatu spalit

Bo vono, nepugane ta bykuvate, v´ide na ple4ah ukrains´kuh voiniv- zahisnykiv (tyh, hto vyzyve)
u nove myrne zyttja pislja peremogy ta bude dali zyruvaty, grabuvaty ta byty Ukrainziv
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24.03.2023 14:01 Ответить
Какие Рембо и в тылу находятся. А в Бахмуте воевать некому. Срочно этому депутату повестку и на фронт!
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24.03.2023 14:14 Ответить
Ну, як наголосували так і маєте. Батько мер, виригаш місцевий дИпутат, доречі від "волонтерки з Дубаїв", батьківщиневець. Так що, шановні березанщани, жріте, якщо ви навіть 3 п...дарів ригівських умудрились в свою раду обрати.
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24.03.2023 14:54 Ответить
100%
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24.03.2023 16:16 Ответить
ТАКИЕ СЕМЬИ НЕОБХОДИМО ИСКОРЕНЯТЬ В УКРАИНЕ !!! КАК БУРЬЯНЫ ВЫРЫВАТЬ !!!
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24.03.2023 19:20 Ответить
Это происходит в стране где нет 2й поправки.
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24.03.2023 23:25 Ответить
Ось із-за такого бидла і прийшла до нас війна через 31 рік після формального здобуття незалежності.
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24.03.2023 23:42 Ответить
В той час коли мер та його прилаштований синок захищені бронюванням солодко сплять в теплих подушках,цей військовослужбовець мерзне в окопах ризикує своїм життям витримує жахіття обстрілів боронячи свою батьківщину.Як думаєте наскільки вмотивованим буде військовослужбовець після такого випадку?Вдома ховаючись за спиною терооборонця цей мажорний "супергерой"сміє вдарити воїна.Можливо треба використати бійцівські здібності синка на передовій?
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24.03.2023 23:59 Ответить
Було б бійцем, вже було б на фронті. А так з-під татка дзявкає- ссикло. Надія, що місцеві виборці, родичі полеглих та 'воєнком' це бачили. Березанська поліція -честь має...
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25.03.2023 10:58 Ответить
Сергій (син мера березані) є справжний військовий. Воює з 2014 року. Він також депутат від БЮТа. Справедливий і порядний. А той, в лапках військовий, мурло якесь. Чистий провакатор. В морду один раз отримав і розванявся на всю Україну, замість того щоби відсічь дати, як спрвжній чоловік.
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28.03.2023 17:43 Ответить
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