Сын мэра Березани Тимченко ударил военного на заседании городского совета. ВИДЕО

Сын мэра Березани и депутат городского совета Сергей Тимченко ударил военного во время заседания городского совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.

"23 марта около 20:50 в полицию обратился мужчина с письменным заявлением о том, что во время сессии Березанского городского совета у него возник конфликт с гражданином, в результате которого заявитель получил телесные повреждения", - сообщили в полиции Киевской области.

30-летний военнослужащий направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы.

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