Сын мэра Березани Тимченко ударил военного на заседании городского совета. ВИДЕО
Сын мэра Березани и депутат городского совета Сергей Тимченко ударил военного во время заседания городского совета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях.
"23 марта около 20:50 в полицию обратился мужчина с письменным заявлением о том, что во время сессии Березанского городского совета у него возник конфликт с гражданином, в результате которого заявитель получил телесные повреждения", - сообщили в полиции Киевской области.
30-летний военнослужащий направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы.
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+52 Александр Тыщук #563796
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+46 olgierd veverec
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Вояки прийдуть з війни, получите такої пісти, що будеш кульгать до кінця життя,на обидві ноги. Які ж ви пітараси і уіпани.
Фу,гидота зелена.
Пізди получиш(те) по любому.
Разом з мусорами, вас розірвуть, як "марлеві труси"
Це так не скінчиться
Сам побачиш...
Навіть якщо він вибачиться в ефір не його не систему то не змінить, бо в них відчуття пристосування на надзвичайному рівні як у щурів. Публічний суд ( бажано військовий) з серйозним вироком бо то є замах на життя військового під час воєнного стану! Вмисний! про "***********" треба забути в кодексі, як про актавізм савецкава часу.
притомний "закон про зброю" у ТАКІЙ Україні - неможливий в принципі, бо тоді нарвану мафію (зараз вона зелена, та може вистигти у будь-який колір), захмілілу від вседозволеності, відчайдухи будуть знищувати навіть ціною своєї свободи...
і не кажіть, що зброя є і зараз, вона є, але у більшості вона є у тих самих своїх "кумів-сватів", мафії, тих самих разрєшатєлєй-рєшатєлєй і ТИХ, хто готовий їм регулярно кланятися та сплачувати мзду
Bo vono, nepugane ta bykuvate, v´ide na ple4ah ukrains´kuh voiniv- zahisnykiv (tyh, hto vyzyve)
u nove myrne zyttja pislja peremogy ta bude dali zyruvaty, grabuvaty ta byty Ukrainziv