Артиллеристы уничтожают позицию оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО беспилотника
Украинские артиллеристы нанесли удар по позиции российских оккупантов вблизи Бахмута.
Как сообщает Цензор.НЕТ, успешный удар украинских воинов и его результат был зафиксирован украинским беспилотником. На записи видно, что артиллеристам удалось ликвидировать не менее пяти оккупантов и одного ранить.
Топ комментарии
+17 Amber
показать весь комментарий24.03.2023 10:37
+12 Дмитро Бойко #551451
показать весь комментарий24.03.2023 10:39
+7 Великая Исландия #550909
показать весь комментарий24.03.2023 10:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо іхнє місце саме там , а не нашій землі 😠
свинорылый жлоб хватающий сумку - второе место...!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
срань руськочелюстна...