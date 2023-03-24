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Новости Видео Война
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Артиллеристы уничтожают позицию оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО беспилотника

Украинские артиллеристы нанесли удар по позиции российских оккупантов вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешный удар украинских воинов и его результат был зафиксирован украинским беспилотником. На записи видно, что артиллеристам удалось ликвидировать не менее пяти оккупантов и одного ранить.

Смотрите также: Фантастическая точность попадания. Работает артиллерия 92 ОМБр. ВИДЕО

Автор: 

Бахмут (1602) артиллерия (635)


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Топ комментарии
+17
Пішли до пекла кацапи ,
бо іхнє місце саме там , а не нашій землі 😠
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24.03.2023 10:37
+12
Відео явно тягне на оскар. Тут все красиво, і спецефекти, і озвучка, а гра акторів заслуговує окремої уваги. Вже 10 раз на повторі переглядаю. Браво
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24.03.2023 10:39
+7
мне понравилась махающая рукой, на прощание, свиноцабака...!
свинорылый жлоб хватающий сумку - второе место...!
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24.03.2023 10:40
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Пішли до пекла кацапи ,
бо іхнє місце саме там , а не нашій землі 😠
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24.03.2023 10:37 Ответить
на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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24.03.2023 10:44 Ответить
Відео явно тягне на оскар. Тут все красиво, і спецефекти, і озвучка, а гра акторів заслуговує окремої уваги. Вже 10 раз на повторі переглядаю. Браво
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24.03.2023 10:39 Ответить
мне понравилась махающая рукой, на прощание, свиноцабака...!
свинорылый жлоб хватающий сумку - второе место...!
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24.03.2023 10:40 Ответить
Озвучка свинособача, ніби власної суперовоїнема.
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24.03.2023 11:36 Ответить
может "Кракен"...?
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24.03.2023 11:39 Ответить
Відео свинособакам адресувалося. хай гади дивляться що їх тут жде. Welcome!
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24.03.2023 18:18 Ответить
Що за створіння ті кацапи.... йдуть на забій заради ідеї схибленого нелюдя ***** а коли він подохне масово будуть проклинати його. Й інстинкт самозбереження не спрацьовує у кацапів....
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24.03.2023 10:42 Ответить
Ни за какую идею они не идут. Они идут за деньги убивать, разрушать, грабить, насиловать. А что касается песни, я бы изменил "не забуду" на "не вспомню".
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24.03.2023 12:11 Ответить
Шо? Ви мабуть щось цікаве написали але я нерозумію язик свинособак. Нормальною мовою(Укр., Англ.) можете писати?
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24.03.2023 13:14 Ответить
тільки побільше 200-х i 300-x на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.03.2023 10:43 Ответить
Та ніхера там вже не промиє, немає що промивати.....
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24.03.2023 13:15 Ответить
Мені сподобалось. Дуже файно.
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24.03.2023 10:44 Ответить
Дуже цікава, до речі, зброя, якою нанесли враження оркам. Ви так не вважаєте?...
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24.03.2023 10:45 Ответить
и кстати - это работа не артиллерии - а всего лишь БМП...
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24.03.2023 10:46 Ответить
Артилеристи на БМП-2 пересіли?
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24.03.2023 10:47 Ответить
Вухо ріже... А озвучку людською мовою зробити?
срань руськочелюстна...
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24.03.2023 11:20 Ответить
Друже, орки тоже смотрят это видео и юмор автора, просто великолепен, это видео не столько для меня или вас, это видео для орков, чтобы они 10 раз подумали, прежде чем лезть в Украину с "руzzким миром"
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24.03.2023 11:45 Ответить
Ви такий наївний.... наче рабокацапів хтось питає хочуть вони подихати чи ні..... "швабру в сраку и в атаку" - рюззкіх "тактика".
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24.03.2023 13:17 Ответить
озвучка прикольная , я бы в конце добавил "бывайте, ихтиандры х@евы"..... для орков это понятнее
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24.03.2023 11:43 Ответить
тридцяточка-красавиця...)))
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24.03.2023 16:20 Ответить
 
 