Артиллеристы уничтожают позицию оккупантов вблизи Бахмута. ВИДЕО беспилотника

Украинские артиллеристы нанесли удар по позиции российских оккупантов вблизи Бахмута.

Как сообщает Цензор.НЕТ, успешный удар украинских воинов и его результат был зафиксирован украинским беспилотником. На записи видно, что артиллеристам удалось ликвидировать не менее пяти оккупантов и одного ранить.

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