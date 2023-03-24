Артилеристи знищують позицію окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО безпілотника
Українські артилеристи завдали удару по позиції російських окупантів поблизу Бахмуту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішний удар українських воїнів та його результат зафіксував український безпілотник. На записі видно, що артилеристам вдалося ліквідувати щонайменше п'ять окупантів та одного поранити.
Топ коментарі
+17 Amber
показати весь коментар24.03.2023 10:37
+12 Дмитро Бойко #551451
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+7 Великая Исландия #550909
показати весь коментар24.03.2023 10:40
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бо іхнє місце саме там , а не нашій землі 😠
свинорылый жлоб хватающий сумку - второе место...!
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
срань руськочелюстна...