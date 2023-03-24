УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6383 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
10 902 21

Артилеристи знищують позицію окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО безпілотника

Українські артилеристи завдали удару по позиції російських окупантів поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішний удар українських воїнів та його результат зафіксував український безпілотник. На записі видно, що артилеристам вдалося ліквідувати щонайменше п'ять окупантів та одного поранити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ в Бахмуті потрібно більше Stinger, бо ворог все частіше використовує дрони, - Reuters

Автор: 

Бахмут (1560) артилерія (788)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Пішли до пекла кацапи ,
бо іхнє місце саме там , а не нашій землі 😠
показати весь коментар
24.03.2023 10:37
+12
Відео явно тягне на оскар. Тут все красиво, і спецефекти, і озвучка, а гра акторів заслуговує окремої уваги. Вже 10 раз на повторі переглядаю. Браво
показати весь коментар
24.03.2023 10:39
+7
мне понравилась махающая рукой, на прощание, свиноцабака...!
свинорылый жлоб хватающий сумку - второе место...!
показати весь коментар
24.03.2023 10:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пішли до пекла кацапи ,
бо іхнє місце саме там , а не нашій землі 😠
показати весь коментар
24.03.2023 10:37 Відповісти
на концерт кабздона в гундяївський рай!!
показати весь коментар
24.03.2023 10:44 Відповісти
Відео явно тягне на оскар. Тут все красиво, і спецефекти, і озвучка, а гра акторів заслуговує окремої уваги. Вже 10 раз на повторі переглядаю. Браво
показати весь коментар
24.03.2023 10:39 Відповісти
мне понравилась махающая рукой, на прощание, свиноцабака...!
свинорылый жлоб хватающий сумку - второе место...!
показати весь коментар
24.03.2023 10:40 Відповісти
Озвучка свинособача, ніби власної суперовоїнема.
показати весь коментар
24.03.2023 11:36 Відповісти
может "Кракен"...?
показати весь коментар
24.03.2023 11:39 Відповісти
Відео свинособакам адресувалося. хай гади дивляться що їх тут жде. Welcome!
показати весь коментар
24.03.2023 18:18 Відповісти
Що за створіння ті кацапи.... йдуть на забій заради ідеї схибленого нелюдя ***** а коли він подохне масово будуть проклинати його. Й інстинкт самозбереження не спрацьовує у кацапів....
показати весь коментар
24.03.2023 10:42 Відповісти
Ни за какую идею они не идут. Они идут за деньги убивать, разрушать, грабить, насиловать. А что касается песни, я бы изменил "не забуду" на "не вспомню".
показати весь коментар
24.03.2023 12:11 Відповісти
Шо? Ви мабуть щось цікаве написали але я нерозумію язик свинособак. Нормальною мовою(Укр., Англ.) можете писати?
показати весь коментар
24.03.2023 13:14 Відповісти
тільки побільше 200-х i 300-x на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
24.03.2023 10:43 Відповісти
Та ніхера там вже не промиє, немає що промивати.....
показати весь коментар
24.03.2023 13:15 Відповісти
Мені сподобалось. Дуже файно.
показати весь коментар
24.03.2023 10:44 Відповісти
Дуже цікава, до речі, зброя, якою нанесли враження оркам. Ви так не вважаєте?...
показати весь коментар
24.03.2023 10:45 Відповісти
и кстати - это работа не артиллерии - а всего лишь БМП...
показати весь коментар
24.03.2023 10:46 Відповісти
Артилеристи на БМП-2 пересіли?
показати весь коментар
24.03.2023 10:47 Відповісти
Вухо ріже... А озвучку людською мовою зробити?
срань руськочелюстна...
показати весь коментар
24.03.2023 11:20 Відповісти
Друже, орки тоже смотрят это видео и юмор автора, просто великолепен, это видео не столько для меня или вас, это видео для орков, чтобы они 10 раз подумали, прежде чем лезть в Украину с "руzzким миром"
показати весь коментар
24.03.2023 11:45 Відповісти
Ви такий наївний.... наче рабокацапів хтось питає хочуть вони подихати чи ні..... "швабру в сраку и в атаку" - рюззкіх "тактика".
показати весь коментар
24.03.2023 13:17 Відповісти
озвучка прикольная , я бы в конце добавил "бывайте, ихтиандры х@евы"..... для орков это понятнее
показати весь коментар
24.03.2023 11:43 Відповісти
тридцяточка-красавиця...)))
показати весь коментар
24.03.2023 16:20 Відповісти
 
 