Артилеристи знищують позицію окупантів поблизу Бахмуту. ВIДЕО безпілотника

Українські артилеристи завдали удару по позиції російських окупантів поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішний удар українських воїнів та його результат зафіксував український безпілотник. На записі видно, що артилеристам вдалося ліквідувати щонайменше п'ять окупантів та одного поранити.

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