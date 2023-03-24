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"Танками Т-34 с постаментов мы сможем бронетанковую дивизию укомплектовать", - кремлевские пропагандисты. ВИДЕО

Гость студии кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева заявил, что при необходимости танки для российской армии будут сниматься не только с консервации, но даже с постаментов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пропагандист имел в виду танки Т-34 времен Второй мировой войны. По его словам, танками-памятниками можно укомплектовать бронетанковую дивизию.

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Автор: 

армия РФ (19238) пропаганда (3676) танк (2256)


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Топ комментарии
+47
ГОЙДА!!!!! можно его и на буксире тащить, шоб напугать солатов НАТЫ
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24.03.2023 11:27
+34
Ще з пацієнтів наркодиспансерів можна сформувати армійський корпус.
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24.03.2023 11:23
+30
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24.03.2023 11:25
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Страница 2 из 2
А еще... А еще.... у нас много музеев, а там есть пушки времен Наполеона Бонапарта, ядра есть ядреные, ружья кремниевые, смолу варить будем, Леопарды и Абрамсы заливать. Будут как мухи к клейкой ленте они прилипать. Ох ттрепещи НАТО!!!!!!!! Русские, вы же раньше выглядели вроде как люди, вроде как почти нормальные...Как же вас накрыло то, аж страшно. Москва срочно переносится в пхеньян
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24.03.2023 12:04 Ответить
Не гайте час!
Комплектуйте якнайшвидше.
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24.03.2023 12:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jYvcdhCbzJw&ab_channel=LarsvonRetriever https://www.youtube.com/watch?v=jYvcdhCbzJw&ab_channel=LarsvonRetriever

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24.03.2023 12:07 Ответить
******. На постаментах от танков только корпус. Двигло, орудие, трансмиссия снято.

Ну может у них есть на консервации есть пару сотен. Половина сгнила, половина разворована, а то что смогут реанимировать... Вы где снаряды к ним возьмёте, это раз. Во вторых на них даже комбинированной брони нет. Только гомогенная, это два. Танки той эпохи на современной войне это уровень пикапа с пулеметом или трактора обшитого листами стали.
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24.03.2023 12:11 Ответить
Це д пропагандисти!
На що ви від них чекаєте?
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24.03.2023 12:21 Ответить
Они могут даже центры принятия решений укомплектовать снятыми с постаментов памятниками Жукову и Сталину.
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24.03.2023 19:53 Ответить
А з музейних пушок, що стріляють ядрами, рашисти скомплектують багацько артилерійських полків. О то буде "справжня міць" роССійсько-нацистської армії!
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24.03.2023 12:13 Ответить
Там на кацапії, у мацкві одна царь пушка чого варта, от тільки ніразу не вистрелила .
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26.03.2023 13:27 Ответить
Попутного ветра, в горбатые спины…
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24.03.2023 12:19 Ответить
Эх хороши танки Т-34, а еще лучше броневики Остин, есть такие на росии.
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24.03.2023 12:19 Ответить
"Остины" они приберегают под трибуны для путлеровых,медведеных,пригожиных,воеводиных,матвиенковых.. и пр.отребья...
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24.03.2023 17:50 Ответить
Шо там армата? На всякий случай спрашиваю.
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24.03.2023 12:20 Ответить
Та шо на червонiй площi 5 рокiв тому заглохла? Кажуть, ось-ось заведеться
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24.03.2023 13:35 Ответить
Щас прагрєют і паєдут
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26.03.2023 13:29 Ответить
Армата це Т-14, судячи по номеру, Т-17 лiпше, про Т-34 мовчу, це взагалі передовi технологiϊ
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24.03.2023 15:45 Ответить
А ето уже удар ніже пояса !
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26.03.2023 13:28 Ответить
пора вже й про кінноту будьонного задуматись й про тачанки з кулеметами...
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24.03.2023 12:24 Ответить
Двигло, орудие, трансмиссия снято.
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В Луганске в 2013 году танк был снят с постамента, отремонтирован и в мае 2014 года своим ходом проехал по центральной улице Советской.
Когда он стоял на постаменте, на нем была и пушка, и двигатель, и коробка передач.
Потребовался естественно ремонт.
Пришлось делать капитальный ремонт двигателю и коробке передач, а также были заменены очень важные механизмы, которые обеспечивают работу танка.

Так что танки с постаментов найдут. Не дивизию. Это свиздешь для публики.
А по другому эти клоуны из москвы говорить и не могут. Причем всю свою историю.

Другое дело, что надо этого мудака из студии посадить в этот танк Т-34 и провести его по полю на скорости хотя бы 1 км.
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24.03.2023 12:26 Ответить
Що "Коля", співчуваєш рашистам, тому що їм не комфортно буде по полях України їздити?! З яких будеш країв???!!!
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24.03.2023 12:35 Ответить
У тебя клоун, нет совсем чувства юмора. Что, игрушки в детстве были тяжелые.
Я над этими пропагандистами смеялся, что они настолько тупые, что даже не представляют, что значит на этом танке проехать по полю.
И где я им сочувствую, если я их называю клоунами и мудаками?
Ты наверное читаешь через строку и в темной комнате ищешь черную кошку, вместо того, чтобы просто внимательно прочитать.
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24.03.2023 13:45 Ответить
перед тем, как танк на постамент ставить у них в пушках дыры сверлили. так что нет, даже если бы эти долбоепы и захотели, номер бы не прошел ))))
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24.03.2023 22:49 Ответить
Може б і пройшов)) як братська могила
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26.03.2023 17:47 Ответить
А ще з лайна скільки можна наліпити
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24.03.2023 12:27 Ответить
Оце саме то.
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24.03.2023 15:18 Ответить
Браня крєпка і ... !
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26.03.2023 13:33 Ответить
Які ж вони жалюгідні та потворні. Кацапи, а де "Армата", вже пропили?
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24.03.2023 12:28 Ответить
Архіологічним музеям московії, що зберігають зброю кам'яної доби, приготуватися
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24.03.2023 12:43 Ответить
что общего у голов пропагандонов и у танков с постаментов?

-внутри пустота
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24.03.2023 12:55 Ответить
Эх, вот сколько неожиданностей произошло уже за мою короткую жизнь. Но вот гибель сопровождающая тотальную деградацию многостолетней диктаторской империи - это прям сюжет из моей любимой книги Сапковского (там правда был развал Римской). Сейчас не хватает регионов с самоопределением.
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24.03.2023 12:55 Ответить
Регионам надо поторопится. Пока Китай ещё не оформил передачу сообственности.
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24.03.2023 12:59 Ответить
тут із кацапського тільки колеса. Кулемет - зрозуміло, фаетон, це не їхня тема взагалі-то, підшипники з"явились тоді, коли кацапи вийшли з лісу. Ну, колеса....і так собі
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24.03.2023 15:10 Ответить
Ага, а потім вже на бричках
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24.03.2023 12:56 Ответить
І це реально! Це будуть безшумні танки,бо рухатися будуть за допомогою велосипедних педалей
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24.03.2023 13:26 Ответить
I pamiatniki clenina prixwatite za pdno
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24.03.2023 14:57 Ответить
А еще,из говна можно слепить конфету и самому же съесть,на зло НАТОвским империалистам
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24.03.2023 15:04 Ответить
Хороша идея.... У нас в Херсоне простаивает, а мог бы стрелять на левый берег....
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24.03.2023 15:06 Ответить
Наскільки пам'ятаю його ще розвернути треба😁
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26.03.2023 17:49 Ответить
Башти достатньо. Але там стільки шарів фарби.....
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26.03.2023 19:03 Ответить
Прекрасні мішені для тренування стрільби з Бредлі і Мардер.
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24.03.2023 15:14 Ответить
Які ж кацапи їб###онyті,хай Бог милує...
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24.03.2023 16:48 Ответить
З постамента зняти танк зможе будь який росіянин (бовдур) . Хай ще пошукають по болотах. За ідею можна не дякувати
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24.03.2023 17:52 Ответить
Ще можна щось з першої світової пошукати. Типу залізного капута.)
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24.03.2023 18:37 Ответить
Відношення втрат Т-34 проти "Тигрів" було один до 10-20 йще в 1943...1945 році . Війну тоді виграли тільки тому , що Т-34 випустили 76 тисяч одиниць , а "Тигрів" було всього 3 тисячі .
Так що проти : "Стугн", "НЛавів" й "Джавілінок" це барахло більше соляри вижре по дорозі до гібелі , ніж якоїсь переваги додасть .

Але ж головне тут , що де вони вироблять снаряди під 76мм калібр ції тридцятьчетвірок ?!

Але ж ті "чукчі не чітатєлі , анє пісатєлі" . Істота навіть не з критичним мислення (точнійше -- його залишками) там на тих агітпомийках не виживає ,навіть технократи з елементарними знаннями рівня середньої школи не витримають .

Ось й шейніна сраною мітлою вижили , бо воно мало нахабство шось там дриснути про те , що не варто іронізувати над натівської зброєю , й що вона на вцільно трощить "наші склади і тєхніку" ...

Так що це йще не дно ... Ми йще будемо гомерично реготати , коли вони почнуть реально верещати про їх перемогу через закидання нас їх засраними портянками , заряженими квашеною капусткою кірзаками !
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24.03.2023 20:15 Ответить
Гармати у Т-34 були не тільки 76 мм А й 85-мм Їх більшість на постаментах стоїть
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25.03.2023 05:48 Ответить
Там стволы уже бычками от дульного среза до казенной части забиты. Можно доставать послойно и изучать историю кацапского табакокурения.
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25.03.2023 08:32 Ответить
Так вони ще й самі зможуть доїхати до фронту, якщо запрягти в кожного з них по 100 бурятів
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24.03.2023 23:04 Ответить
І ця падаль безглузда ще надіється нас перемогти? )
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25.03.2023 00:53 Ответить
Крепка броня и танки наши быстры
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25.03.2023 07:07 Ответить
Гремя огнем, сверкая блеском стали....)
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25.03.2023 14:54 Ответить
Хай москалі вже і своїх дєдов викопують і садять в ці танки
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25.03.2023 18:00 Ответить
Та толку з ваших т34, якщо т72 не пробиває ні абрамс, ні челенджер ,ні леопард. Да і т90 прорив гівно рідкісне. Ні прицілів нормальних, ні приборів бачення. Ідіоти.
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26.03.2023 11:03 Ответить
Післе Т-34, з пастаментів будут знімати Леніних, з них можливо зібрати цілу армію.
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27.03.2023 19:12 Ответить
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