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Мурал в честь Героя Украины Александра Мациевского появился на здании патрульной полиции Ривного. ВIДЕО

На территории управления патрульной полиции Ривного появился мурал с изображением Героя Украины Александра Мациевского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке патрульная полиция Ривненской области.

"Волевой поступок украинского военного Александра Мациевского, который за мгновение до смерти произнес "Слава Украине!" всколыхнул весь мир. Он стал символом сопротивления украинского народа оккупантам. Ривненские патрульные решили увековечить память о воине", - говорится в сообщении.

Автором мурала стал местный художник Константин Качановский, не раз участвовавший в разных художественных проектах.

Читайте: Есть свидетельства о других убийствах российскими оккупантами украинских безоружных военнопленных, - Лубинец

Как известно, 6 марта в сети появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают пленного украинского солдата за слова "Слава Украине". Кадры получили широкий публичный резонанс. Минимальное количество информации о времени и месте этого преступления привело к тому, что украинский Герой идентифицировался с 2 лицами.

В фейсбуке 30-й отдельной механизированной бригады отмечалось, что на кадрах солдат этого подразделения Тимофей Шадура, но подчеркивалось, что это "предварительные данные".

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в блоге написал, что это солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО Александр Игоревич Мациевский.

8 марта Региональное управление Сил ТрО "Північ" Вооруженных сил Украины официально заявило, что на кадрах – солдат Александр Мациевский.

12 марта СБУ официально обнародовала информацию, что расстрелянный воин – это Александр Мациевский.

Президент Владимир Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание "Герой Украины".

Ровно (529) патрульная полиция (1813) Мациевский Александр (13) мурал (6)


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Топ комментарии
+34
На тому місці де стояв памятник ватутіну варто поставити памятник Мацієвському. Щоб кожній депутатській шкурі нагадувати...
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24.03.2023 17:42
+26
Героям Слава! Слава Україні!
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24.03.2023 17:47
+13
Якщо людина Олександр Мацієвський каже глянучі в очі смерті Слава Україні, то її слова неодмінно будуть пророчими і неодмінно сбудуться .Україна повстане з пеполу і розгорне свої плечі.
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24.03.2023 18:12
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Господь все бачить.
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24.03.2023 17:42 Ответить
если бы бог был то не было бы русских,,,..ну либо он псих
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24.03.2023 17:49 Ответить
Бог дає можливість зрозуміти і покаятись, а пізніше вже - відповісти за свої гріхи!
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24.03.2023 18:15 Ответить
На тому місці де стояв памятник ватутіну варто поставити памятник Мацієвському. Щоб кожній депутатській шкурі нагадувати...
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24.03.2023 17:42 Ответить
Героям Слава! Слава Україні!
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24.03.2023 17:47 Ответить
От чого вони примазалися? Повно відео, де ці ******** кошмарять як військових, так і громадян.
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24.03.2023 17:52 Ответить
Якщо людина Олександр Мацієвський каже глянучі в очі смерті Слава Україні, то її слова неодмінно будуть пророчими і неодмінно сбудуться .Україна повстане з пеполу і розгорне свої плечі.
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24.03.2023 18:12 Ответить
Слава Україні!!!
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24.03.2023 18:13 Ответить
В повний зріст чи ні?
Авто заважає
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24.03.2023 18:28 Ответить
Таки ні

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24.03.2023 18:30 Ответить
Добре що є таке на стін будівлі, а що в середині?
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24.03.2023 18:35 Ответить
Смерть ворогам!
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24.03.2023 18:49 Ответить
Місорня тіпо порівнює себе з ГЕРОЄМ?
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24.03.2023 18:54 Ответить
невже не знайшлося для Героя достойного місця, вашу млятьмать???
чи це не патрульна поліція всіма способами щемить військових та волонтерів на дорогах???
де млять, місцева громада???
чи на площі місця нема???
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24.03.2023 19:41 Ответить
Знаю що таке фреска, а мурал це на якій мові?
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24.03.2023 21:43 Ответить
Latein, latina
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24.03.2023 23:22 Ответить
Не розумію цього маніакального бажання замінювати українські слова на іноземні, я ще розумію коли не має власного відповідного слова, то можна запозичити але ж не робити суржик.
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25.03.2023 09:48 Ответить
в європейських мовах дуже багато запозичених слів і українській мові від цього нікуди не подітися...

п. Фаріон з цим активно бореться....
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25.03.2023 09:56 Ответить
Розкажи це ісландцям, французам, японцям я можу багато перелічити країн в яких на законодавчому рівні прописано збереження чистоти мови у ісланців та французів це взведено взагалі в абсолют. Я ж кажу якщо не має власного слова для визначення, то можна запозичити але ж не замінувати маніакально вже давно існуючі слова на іноземні. Для чого?
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25.03.2023 16:20 Ответить
 
 