Мурал в честь Героя Украины Александра Мациевского появился на здании патрульной полиции Ривного. ВIДЕО

На территории управления патрульной полиции Ривного появился мурал с изображением Героя Украины Александра Мациевского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке патрульная полиция Ривненской области.

"Волевой поступок украинского военного Александра Мациевского, который за мгновение до смерти произнес "Слава Украине!" всколыхнул весь мир. Он стал символом сопротивления украинского народа оккупантам. Ривненские патрульные решили увековечить память о воине", - говорится в сообщении.

Автором мурала стал местный художник Константин Качановский, не раз участвовавший в разных художественных проектах.

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Как известно, 6 марта в сети появилось видео, на котором российские оккупанты расстреливают пленного украинского солдата за слова "Слава Украине". Кадры получили широкий публичный резонанс. Минимальное количество информации о времени и месте этого преступления привело к тому, что украинский Герой идентифицировался с 2 лицами.

В фейсбуке 30-й отдельной механизированной бригады отмечалось, что на кадрах солдат этого подразделения Тимофей Шадура, но подчеркивалось, что это "предварительные данные".

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в блоге написал, что это солдат роты огневой поддержки 163-го батальона Территориальной обороны города Нежин 119-й бригады сил ТРО Александр Игоревич Мациевский.

8 марта Региональное управление Сил ТрО "Північ" Вооруженных сил Украины официально заявило, что на кадрах – солдат Александр Мациевский.

12 марта СБУ официально обнародовала информацию, что расстрелянный воин – это Александр Мациевский.

Президент Владимир Зеленский присвоил Александру Мациевскому звание "Герой Украины".