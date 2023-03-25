Захватчики продолжают вывозить зерно из оккупированного Мариупольского района, – горсовет. ВИДЕО

Из оккупированных территорий россияне продолжают вывозить украинское зерно. В Мариупольском районе зафиксирован нетипичный зерновоз, двигавшийся в сторону оккупированного Новоазовска.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Мародерство международного уровня. Именно этим занимаются россияне на оккупированных территориях. Например, вывозят украинское зерно из Мариупольского района. Такой нетипичный зерновоз зафиксировали в Мариуполе возле кировского рынка. Ехал он в сторону Новоазовска. Это обычный транзит и обычная схема сообщении.

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