Загарбники продовжують вивозити зерно з окупованого Маріупольського району, - міськрада. ВIДЕО

З окупованих територій росіяни продовжують вивозити українське зерно. У Маріупольському районі зафіксовано нетиповий зерновоз, який рухався в бік окупованого Новоазовська.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Мародерство міжнародного рівня. Саме цим займаються росіяни на окупованих територіях. Наприклад, вивозять українське зерно з Маріупольського району. Такий нетиповий зерновоз зафіксували у Маріуполі біля кіровського ринку. Їхав він у бік Новоазовська. Це звичайний транзит та звичайна схема мародерів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мешканців маріупольського ЖК "Невський", який відвідував Путін, погрожують виселити з квартир, - росЗМІ