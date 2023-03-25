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Загарбники продовжують вивозити зерно з окупованого Маріупольського району, - міськрада. ВIДЕО

зерно

З окупованих територій росіяни продовжують вивозити українське зерно. У Маріупольському районі зафіксовано нетиповий зерновоз, який рухався в бік окупованого Новоазовська.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Мародерство міжнародного рівня. Саме цим займаються росіяни на окупованих територіях. Наприклад, вивозять українське зерно з Маріупольського району. Такий нетиповий зерновоз зафіксували у Маріуполі біля кіровського ринку. Їхав він у бік Новоазовська. Це звичайний транзит та звичайна схема мародерів", - йдеться у повідомленні. 

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Автор: 

зерно (3119) Маріуполь (3231) окупація (6695) крадіжка (657)


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В цьому і суть війни.
- забрати майно
- змусити нас робити майже задаремно
- катування
- знущання
- гвалтування
- приниження
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25.03.2023 11:29 Відповісти
Знищуйте водіїв, підривайте автомобілі. І апетити на крадене різко впадуть !
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25.03.2023 12:45 Відповісти
 
 