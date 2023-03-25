Загарбники продовжують вивозити зерно з окупованого Маріупольського району, - міськрада. ВIДЕО
З окупованих територій росіяни продовжують вивозити українське зерно. У Маріупольському районі зафіксовано нетиповий зерновоз, який рухався в бік окупованого Новоазовська.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"Мародерство міжнародного рівня. Саме цим займаються росіяни на окупованих територіях. Наприклад, вивозять українське зерно з Маріупольського району. Такий нетиповий зерновоз зафіксували у Маріуполі біля кіровського ринку. Їхав він у бік Новоазовська. Це звичайний транзит та звичайна схема мародерів", - йдеться у повідомленні.
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