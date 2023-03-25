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Новости Видео Война
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Польские парамедики показали, как спасают в Бахмуте раненых украинских бойцов. ВИДЕО

Польские парамедики из группы W midzyczasie ("Между тем". - Ред.) показали, как эвакуируют из Бахмута раненых украинских защитников.

Это видео они опубликовали на своей странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ребята эвакуируют украинских воинов под огнем противника, едва не прорываясь сквозь дым, сталь и огонь. Несмотря на сложную ситуацию, ребята возвращаются тем же путем в ад, которым является Бахмут, не оставляя украинских защитников в беде", - говорится в сообщении.

Польские парамедики пишут в шутку, что кроме медицинских навыков имеют возможность "попрактиковаться в сочетании вождения по бездорожью и гонок Формулы-1".

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"Пока крепость Бахмут будет обороняться – мы и наши медицинские рюкзаки будем там", – пообещали они.

Польша (8412) ранение (3384) Бахмут (1602) медицинская помощь (85)


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Топ комментарии
+31
Дякуєм Полякам
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25.03.2023 14:44
+27
І не кажуть - це не наша війна, як деякі діячі шоубізу, який пхається у владу, бо в окопі від нього користі нема.
Величезна подяка польським медикам за порятунок наших військових.
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25.03.2023 14:46
+23
Я, коли стикаюсь з поляками по роботі кожний раз дякую.
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25.03.2023 14:48
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Дякуєм Полякам
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25.03.2023 14:44 Ответить
І не кажуть - це не наша війна, як деякі діячі шоубізу, який пхається у владу, бо в окопі від нього користі нема.
Величезна подяка польським медикам за порятунок наших військових.
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25.03.2023 14:46 Ответить
Idioci wszędzie się trafiają, nie warto się nimi przejmować, szkoda zdrowia.
Ідіоти всюди, не варто за них переживати, це шкідливо для здоров'я.
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25.03.2023 17:42 Ответить
Я, коли стикаюсь з поляками по роботі кожний раз дякую.
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25.03.2023 14:48 Ответить
А американцям не дякуєш?
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25.03.2023 17:14 Ответить
..безмежна шана та подяка воїнам та лікарям-воїнам воїнів
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25.03.2023 14:59 Ответить
Дякуємо, друзі. Від щирого серця.
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25.03.2023 15:10 Ответить
поляки з нами, поляки наші брати!
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25.03.2023 15:11 Ответить
Низький уклін вам, польські друзі!Плачу!
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25.03.2023 15:28 Ответить
Дзеньки.
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25.03.2023 15:30 Ответить
а от в Тель-авіві і Хайфі твердо переконані,що це саме небаченій допомозі Ізраїлю Україна перемагатиме Рашку. Ця допомога настільки гігантська та небачена,що її ніхто крім Ізраїлю,Бєні,Кедмі не бачив....
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25.03.2023 16:18 Ответить
Бо Шекелі по осені рахують.
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25.03.2023 17:08 Ответить
Дякуємо справжні друзі ! 🇺🇦🇵🇱
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25.03.2023 16:25 Ответить
 
 