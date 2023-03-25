Польские парамедики показали, как спасают в Бахмуте раненых украинских бойцов. ВИДЕО
Польские парамедики из группы W midzyczasie ("Между тем". - Ред.) показали, как эвакуируют из Бахмута раненых украинских защитников.
Это видео они опубликовали на своей странице в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ребята эвакуируют украинских воинов под огнем противника, едва не прорываясь сквозь дым, сталь и огонь. Несмотря на сложную ситуацию, ребята возвращаются тем же путем в ад, которым является Бахмут, не оставляя украинских защитников в беде", - говорится в сообщении.
Польские парамедики пишут в шутку, что кроме медицинских навыков имеют возможность "попрактиковаться в сочетании вождения по бездорожью и гонок Формулы-1".
"Пока крепость Бахмут будет обороняться – мы и наши медицинские рюкзаки будем там", – пообещали они.
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Величезна подяка польським медикам за порятунок наших військових.
Ідіоти всюди, не варто за них переживати, це шкідливо для здоров'я.