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Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС, - "Энергоатом". ВИДЕО

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

Это второй визит руководителя МАГАТЭ на крупнейшую в Украине и Европе атомную станцию с тех пор, как ее оккупировали рашисты.

На этот раз Рафаэль Гросси планирует увидеть, как изменилась ситуация на ЗАЭС, пообщаться с атомщиками, которые ее эксплуатируют, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии Агентства, работающей на Запорожской АЭС с сентября 2022 года.

Читайте: МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ (391) Запорожская АЭС (703) Рафаэль Гросси (174)


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Костромські повії теж прибули. В підсумку х#ц та ні х#я.
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29.03.2023 13:04 Ответить
Війна України продемонструвала усю нікчемність та безпорадність (щоб не сказати більше) дороговалютних утриманок, контор типу МАГАТЕ, ООН і зовсім відвертих хвойд типу гамнесті інтердєвочка та червОний хрест
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29.03.2023 13:09 Ответить
А толку ноль.
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29.03.2023 13:32 Ответить
Це про ротації яких "членів"? Тих, що вже два місяця бухають у охороняємому готелі і скулять, як тільки орки топнуть ногою?
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29.03.2023 14:31 Ответить
 
 