Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС, - "Энергоатом". ВИДЕО
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".
Это второй визит руководителя МАГАТЭ на крупнейшую в Украине и Европе атомную станцию с тех пор, как ее оккупировали рашисты.
На этот раз Рафаэль Гросси планирует увидеть, как изменилась ситуация на ЗАЭС, пообщаться с атомщиками, которые ее эксплуатируют, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии Агентства, работающей на Запорожской АЭС с сентября 2022 года.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Garry Grant
показать весь комментарий29.03.2023 13:04 Ответить Мне нравится 4
albano miner
показать весь комментарий29.03.2023 13:09 Ответить Мне нравится 9
Вадим Владимирович #550978
показать весь комментарий29.03.2023 13:32 Ответить Мне нравится 1
Злющий Атас
показать весь комментарий29.03.2023 14:31 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль