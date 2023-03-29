Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на Запорожскую АЭС, - "Энергоатом". ВИДЕО

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

Это второй визит руководителя МАГАТЭ на крупнейшую в Украине и Европе атомную станцию с тех пор, как ее оккупировали рашисты.

На этот раз Рафаэль Гросси планирует увидеть, как изменилась ситуация на ЗАЭС, пообщаться с атомщиками, которые ее эксплуатируют, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии Агентства, работающей на Запорожской АЭС с сентября 2022 года.

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