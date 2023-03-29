Голова МАГАТЕ Гроссі прибув на Запорізьку АЕС, - "Енергоатом". ВIДЕО
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАЕК "Енергоатом".
Це другий візит керівника МАГАТЕ на найбільшу в Україні та Європі атомну станцію, відтоді як її окупували рашисти.
Цього разу Рафаель Гроссі планує побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року.
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Garry Grant
показати весь коментар29.03.2023 13:04 Відповісти Мені подобається 4
albano miner
показати весь коментар29.03.2023 13:09 Відповісти Мені подобається 9
Вадим Владимирович #550978
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Злющий Атас
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