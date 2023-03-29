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Голова МАГАТЕ Гроссі прибув на Запорізьку АЕС, - "Енергоатом". ВIДЕО

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАЕК "Енергоатом".

Це другий візит керівника МАГАТЕ на найбільшу в Україні та Європі атомну станцію, відтоді як її окупували рашисти.

Цього разу Рафаель Гроссі планує побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія готова до переговорів з МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС, - росЗМІ

Автор: 

МАГАТЕ (712) Запорізька АЕС (1406) Гроссі Рафаель (292)


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Костромські повії теж прибули. В підсумку х#ц та ні х#я.
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29.03.2023 13:04 Відповісти
Війна України продемонструвала усю нікчемність та безпорадність (щоб не сказати більше) дороговалютних утриманок, контор типу МАГАТЕ, ООН і зовсім відвертих хвойд типу гамнесті інтердєвочка та червОний хрест
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29.03.2023 13:09 Відповісти
А толку ноль.
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29.03.2023 13:32 Відповісти
Це про ротації яких "членів"? Тих, що вже два місяця бухають у охороняємому готелі і скулять, як тільки орки топнуть ногою?
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29.03.2023 14:31 Відповісти
 
 