Голова МАГАТЕ Гроссі прибув на Запорізьку АЕС, - "Енергоатом". ВIДЕО

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НАЕК "Енергоатом".

Це другий візит керівника МАГАТЕ на найбільшу в Україні та Європі атомну станцію, відтоді як її окупували рашисти.

Цього разу Рафаель Гроссі планує побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС із вересня 2022 року.

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