Камеры уличного наблюдения в российском Ростове-на-Дону зафиксировали звук взрыва. ВИДЕО
Камеры уличного наблюдения одного из домов в российском Ростове-на-Дону зафиксировали звук взрыва в городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована в соцсетях. Согласно данным камеры, взрыв произошел примерно в 12:15 по московскому времени.
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+11 Véra Batsekalo
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+7 Red_Sky_On
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Они сотню лет живут под чекистами
Они за эти сто лет стали народом ТЕРПИЛ
Они могут жить без газа
Без тепла
Без унитазов
С говном ,плавающим по улицах
Вы удивляетесь - почему они едут в Украину воевать?
Да очень просто
Они хотят вырваться из своих задрипанных МУХОСРАНСКОВ
Для них Украина - это Европа
Они едут посмотреть на цивилизацию
А если за это еще и деньги дадут
Для русского из задрипанного мухосранска
Это как поездка на Бали
Не понимаете вы русских