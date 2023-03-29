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Камеры уличного наблюдения в российском Ростове-на-Дону зафиксировали звук взрыва. ВИДЕО

Камеры уличного наблюдения одного из домов в российском Ростове-на-Дону зафиксировали звук взрыва в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована в соцсетях. Согласно данным камеры, взрыв произошел примерно в 12:15 по московскому времени.

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взрыв (6742) россия (95526)


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Топ комментарии
+11
замечательно, все жители РФ в каждом городе должны жить в страхе
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29.03.2023 12:57
+7
Схоже на розірвавшийся пердак!
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29.03.2023 12:59
+6
Опаньки!!! януковоща хтось злякав!
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29.03.2023 13:07
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да на срати на той ростов, кому це цікаве ????
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29.03.2023 12:54 Ответить
замечательно, все жители РФ в каждом городе должны жить в страхе
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29.03.2023 12:57 Ответить
Схоже на розірвавшийся пердак!
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29.03.2023 12:59 Ответить
Да то просто "сверхзвук"
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29.03.2023 13:03 Ответить
Опаньки!!! януковоща хтось злякав!
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29.03.2023 13:07 Ответить
Якийсь фонарь, хлопчик на качєлі навіть не зупинився.
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29.03.2023 13:10 Ответить
А як він зупиниться? Це інерція. Цікавіше,що у цього хлопця в мозку. Невже слухатиме своїх дебільних батьків в контексті "кругом врагі?
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29.03.2023 13:15 Ответить
Это янык пёрднул.
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29.03.2023 13:31 Ответить
Сами себя обстреливают и на других стрелки переводят
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29.03.2023 13:32 Ответить
Ні про що...
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29.03.2023 13:34 Ответить
UPD: Местный губернатор заявил, что это был переход самолета на «сверхзвук» 🤡
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29.03.2023 13:45 Ответить
Не понимаете вы русских
Они сотню лет живут под чекистами
Они за эти сто лет стали народом ТЕРПИЛ
Они могут жить без газа
Без тепла
Без унитазов
С говном ,плавающим по улицах
Вы удивляетесь - почему они едут в Украину воевать?
Да очень просто
Они хотят вырваться из своих задрипанных МУХОСРАНСКОВ
Для них Украина - это Европа
Они едут посмотреть на цивилизацию
А если за это еще и деньги дадут
Для русского из задрипанного мухосранска
Это как поездка на Бали
Не понимаете вы русских
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29.03.2023 14:53 Ответить
..ми не збираємося зайшлих\узьких розуміти, ми збираємося їх просто вбивати і вбиваємо)))
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30.03.2023 02:04 Ответить
 
 