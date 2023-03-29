Камеры уличного наблюдения в российском Ростове-на-Дону зафиксировали звук взрыва. ВИДЕО

Камеры уличного наблюдения одного из домов в российском Ростове-на-Дону зафиксировали звук взрыва в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись опубликована в соцсетях. Согласно данным камеры, взрыв произошел примерно в 12:15 по московскому времени.

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