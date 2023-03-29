Камери вуличного спостереження в російському Ростові-на-Дону зафіксували звук вибуху. ВIДЕО

Камери вуличного спостереження одного з будинків в російському Ростові-на-Дону зафіксували сьогодні звук вибуху у місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований у соцмережах. Згідно даних камери вибух стався приблизно о 12.15 за московським часом.

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