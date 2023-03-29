УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10660 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
14 620 13

Камери вуличного спостереження в російському Ростові-на-Дону зафіксували звук вибуху. ВIДЕО

Камери вуличного спостереження одного з будинків в російському Ростові-на-Дону зафіксували сьогодні звук вибуху у місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований у соцмережах. Згідно даних камери вибух стався приблизно о 12.15 за московським часом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мелітополі прогриміли гучні вибухи, - мер Федоров (оновлено)

Автор: 

вибух (4455) росія (65162)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
замечательно, все жители РФ в каждом городе должны жить в страхе
показати весь коментар
29.03.2023 12:57
+7
Схоже на розірвавшийся пердак!
показати весь коментар
29.03.2023 12:59
+6
Опаньки!!! януковоща хтось злякав!
показати весь коментар
29.03.2023 13:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да на срати на той ростов, кому це цікаве ????
показати весь коментар
29.03.2023 12:54 Відповісти
замечательно, все жители РФ в каждом городе должны жить в страхе
показати весь коментар
29.03.2023 12:57 Відповісти
Схоже на розірвавшийся пердак!
показати весь коментар
29.03.2023 12:59 Відповісти
Да то просто "сверхзвук"
показати весь коментар
29.03.2023 13:03 Відповісти
Опаньки!!! януковоща хтось злякав!
показати весь коментар
29.03.2023 13:07 Відповісти
Якийсь фонарь, хлопчик на качєлі навіть не зупинився.
показати весь коментар
29.03.2023 13:10 Відповісти
А як він зупиниться? Це інерція. Цікавіше,що у цього хлопця в мозку. Невже слухатиме своїх дебільних батьків в контексті "кругом врагі?
показати весь коментар
29.03.2023 13:15 Відповісти
Это янык пёрднул.
показати весь коментар
29.03.2023 13:31 Відповісти
Сами себя обстреливают и на других стрелки переводят
показати весь коментар
29.03.2023 13:32 Відповісти
Ні про що...
показати весь коментар
29.03.2023 13:34 Відповісти
UPD: Местный губернатор заявил, что это был переход самолета на «сверхзвук» 🤡
показати весь коментар
29.03.2023 13:45 Відповісти
Не понимаете вы русских
Они сотню лет живут под чекистами
Они за эти сто лет стали народом ТЕРПИЛ
Они могут жить без газа
Без тепла
Без унитазов
С говном ,плавающим по улицах
Вы удивляетесь - почему они едут в Украину воевать?
Да очень просто
Они хотят вырваться из своих задрипанных МУХОСРАНСКОВ
Для них Украина - это Европа
Они едут посмотреть на цивилизацию
А если за это еще и деньги дадут
Для русского из задрипанного мухосранска
Это как поездка на Бали
Не понимаете вы русских
показати весь коментар
29.03.2023 14:53 Відповісти
..ми не збираємося зайшлих\узьких розуміти, ми збираємося їх просто вбивати і вбиваємо)))
показати весь коментар
30.03.2023 02:04 Відповісти
 
 