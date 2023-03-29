Камери вуличного спостереження в російському Ростові-на-Дону зафіксували звук вибуху. ВIДЕО
Камери вуличного спостереження одного з будинків в російському Ростові-на-Дону зафіксували сьогодні звук вибуху у місті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис опублікований у соцмережах. Згідно даних камери вибух стався приблизно о 12.15 за московським часом.
Топ коментарі
+11 Véra Batsekalo
показати весь коментар29.03.2023 12:57
+7 Red_Sky_On
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+6 Ol Ol #553754
показати весь коментар29.03.2023 13:07
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Они сотню лет живут под чекистами
Они за эти сто лет стали народом ТЕРПИЛ
Они могут жить без газа
Без тепла
Без унитазов
С говном ,плавающим по улицах
Вы удивляетесь - почему они едут в Украину воевать?
Да очень просто
Они хотят вырваться из своих задрипанных МУХОСРАНСКОВ
Для них Украина - это Европа
Они едут посмотреть на цивилизацию
А если за это еще и деньги дадут
Для русского из задрипанного мухосранска
Это как поездка на Бали
Не понимаете вы русских