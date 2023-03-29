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Санкции действительно могут негативно отразиться на экономике РФ, - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Путин не исключает, что санкции могут негативно отразиться на экономике РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В связи с этим нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса", - отметил он.

Читайте также: Российская экономика начинает разваливаться, - WSJ

Автор: 

путин владимир (31267) россия (95526) санкции (11291)


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Топ комментарии
+58
Воно оце розповіло і кацапня йому ще й поаплодує. Проклята територія🤦
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29.03.2023 16:21
+57
"Капітану Очєвідность" підвищили звання. Тепер він "Гєнєрал *******".
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29.03.2023 16:23
+55
Тут самий смак в тому, що навіть такий п..дун як *****, для якого "санкциі нє работают", і той визнає, що таки працюють і працюють боляче. Що ж в такому випадку реально коїться з економікою раши, що навіть найвеличніший пі...дабол всєя русі не може цього вже приховувати. А далі буде ще гірше, бо санкції діють через певний час і схоже, цей час якраз настав, а відмінити їх одним днем не вийде навіть при бажанні.
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29.03.2023 16:29
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Воно оце розповіло і кацапня йому ще й поаплодує. Проклята територія🤦
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29.03.2023 16:21 Ответить
Тут самий смак в тому, що навіть такий п..дун як *****, для якого "санкциі нє работают", і той визнає, що таки працюють і працюють боляче. Що ж в такому випадку реально коїться з економікою раши, що навіть найвеличніший пі...дабол всєя русі не може цього вже приховувати. А далі буде ще гірше, бо санкції діють через певний час і схоже, цей час якраз настав, а відмінити їх одним днем не вийде навіть при бажанні.
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29.03.2023 16:29 Ответить
Нєлегітімниє санкціі,чорт у#об@ний! Здохни мразь!!!
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29.03.2023 16:31 Ответить
Разоблачение лжи путина об украинцах

https://youtu.be/0KegqgnIPRs

они всегда ****** и ******* , недолюди.
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29.03.2023 17:04 Ответить
"неукраїнці" ******* недоордлу іноді вже просто заради рогваґи...
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29.03.2023 17:51 Ответить
Те ж саме робить і клоун, та стадо йому хлопає та злибається
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30.03.2023 06:02 Ответить
Якеж воно кончене...
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29.03.2023 16:22 Ответить
Про эту истоту, не хватит ни каких "легенд о Нароями...".
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29.03.2023 17:21 Ответить
.... , зморщане, обісране і обтікає.
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29.03.2023 20:37 Ответить
"Капітану Очєвідность" підвищили звання. Тепер він "Гєнєрал *******".
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29.03.2023 16:23 Ответить
Ідіот.
Крапка.
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29.03.2023 16:23 Ответить
Мир праху кацапії. Амінь!
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29.03.2023 16:24 Ответить
Стадія прийняття.
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29.03.2023 16:25 Ответить
А як воно спочатку хизувалося, що "санкційний бліцкріг провалився". Цей ідіот навіть не розуміє, як саме працюють санкції. І це при тому, що він жив при Совку і бачив, від чого той сконав!
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29.03.2023 16:29 Ответить
Він не бачив. Він в НДР завклубом тоді був.
Його кругозору на такий маштаб подій тоді не вистачало. Схоже, що і зараз не вистачає.
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29.03.2023 16:35 Ответить
Врешь, они во благо.
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29.03.2023 16:26 Ответить
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29.03.2023 16:26 Ответить
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29.03.2023 16:28 Ответить
То мінєт ховрашкові?
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29.03.2023 16:32 Ответить
Та нє - то поза кацапстану перед Україною.
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29.03.2023 18:50 Ответить
Хватить жалітись

Ви ж спасаєте тварєй з даунбаса, можна і ради них потерпіти!
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29.03.2023 16:30 Ответить
Poskoļku čislo rutrupov v Ukraine uveļičivajetsja, vnutreņij spros v ru uveļičiķ nevozmožno,jesļi toļko povišeņijem čisla oļigarhov.
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29.03.2023 16:31 Ответить
iš kur tos ne latviškos raidės?
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29.03.2023 21:20 Ответить
Бросить -бы ***** -мразь уродливую в серную кислоту и растворить 🤮
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29.03.2023 16:33 Ответить
Kakoj ecio vnutreni spros kacapstane,jesli tam 95% nicije.
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29.03.2023 16:33 Ответить
teisinga transliteracija, Viduk, - niščie.
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29.03.2023 21:22 Ответить
перевод на мордовское наречие: затягивайте пояса, смерді
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29.03.2023 16:33 Ответить
" ,, можуть негативно вплинути,,," -- це в кацапському перекладі -- пистец не за горами таварисщчи,,,!,,,,),
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29.03.2023 18:48 Ответить
ta nuuu... miliardy tonn jaxelia, krapivy, lopuxa ta vsiakogo drugova dobrogo importozameščenija
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29.03.2023 21:23 Ответить
***** оправдовується перед малохольною кацапнею... зникла радісна усмішка з хрюльника, що санкції їм ніпочому, тільки зміцьнюють економіку...
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29.03.2023 16:33 Ответить
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29.03.2023 16:35 Ответить
пуйлономика.....
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29.03.2023 16:36 Ответить
Це ше добре коли в Європі за рубль дають 20 центів -- буде погано коли за рубль будуть давати в морду .
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29.03.2023 16:37 Ответить
Які 20 центів? Навіть 2 цента вже давно не дають.
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29.03.2023 17:26 Ответить
Ей, ********, а якже користь від санкцій? Що, "пісєц покрался нєзамєтно"?
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29.03.2023 16:37 Ответить
ot sho znachyt' pochav prodavaty svou prelest' - "Zoloto Putina"

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29.03.2023 16:37 Ответить
*************** прелесть
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29.03.2023 17:28 Ответить
Нічого, "репа" вас спасе!

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29.03.2023 16:38 Ответить
резіновая попа
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29.03.2023 16:54 Ответить
Як казав Кіля Азіров: "Досить скігліти. Треба брати лопату і... і копати яму, багато ям"
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29.03.2023 16:39 Ответить
Всё будет хорошо. Сектанты из "свидетелей совка" будут впадать в экстаз , выстраиваясь в рабские очереди за двумя сортами колбасы " патриотичная" и " как в совке "
Остальных недовольных, кто не успеет сбежать от счастья - пересажают.(c)
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29.03.2023 16:39 Ответить
Так вони ж мріють про сересер
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29.03.2023 17:40 Ответить
Висери цього шизоїда треба в окрему рубрику. Т
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29.03.2023 16:39 Ответить
Розширити, підвищити, поглибити - нічого не змінилося з часів совка.. Зі слів ху"ла - санкції росії тільки допомагають, необхідно ще більше санкцій..
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29.03.2023 16:40 Ответить
а як все починалося
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29.03.2023 16:41 Ответить
Искандеры как-то совсем быстро отсмеялись.
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29.03.2023 16:52 Ответить
Ого там бункер у него, и одна кнопка возле дверей, вот бы она сломалась и он там сдох!!
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29.03.2023 16:42 Ответить
Дажэ эта гэбистская овца что то понимает и пытается подстенуть экономику вменяемыми методами,а у нас слуга сивковича мочит экономику,как гуся,что бы сиюминутно ободрать ее на перья,а потом гори все огнем.
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29.03.2023 16:44 Ответить
Кацапам світить хіба що стійке збільшення внутрішнього попиту на труни і кувалди.
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29.03.2023 16:47 Ответить
І лапті, валєнкі, тюрю, рєпу, а для заможних баярєшнік
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29.03.2023 19:21 Ответить
Дефіцит бюджету. Санкції виявляється діють. Динаміка позитивна. Все по плану
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29.03.2023 16:47 Ответить
А может тавой, отправить тебя кровавого упыря и афериста в Гаагу, а на территории ********** начать создавать демократическое общество.
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29.03.2023 16:49 Ответить
а шо такое?Искандеры оторжались?или опять стоя на коленях завязывают берцы?только кому?китаю?и ручонку облобызал некисло..лизун
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29.03.2023 16:50 Ответить
А як сказала Галя - пиZ-да ляля
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29.03.2023 16:51 Ответить
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29.03.2023 16:51 Ответить
Айяяйай, а кто это сделал?
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29.03.2023 16:52 Ответить
Очікуємо неухильне зростання попиту на домовини.
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29.03.2023 16:53 Ответить
***** загрузило своих долбо#бов абзацом который ему нацарапали на мониторе спичрайтеры а быдло восхищается его умом...
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29.03.2023 16:54 Ответить
думав путєна побачити, а там ***** якесь сидить
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29.03.2023 16:54 Ответить
кацапи не люди...
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29.03.2023 16:55 Ответить
коли ж ти здохнеш, падло
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29.03.2023 17:08 Ответить
Плешивый параноик решил открыть своему быдлу секрет полишинеля, оказывается санкции всё таки могут поставить рашу раком?

Конечно могут и уже ставят, но нужно, чтобы Америка и Европа поставили жирную точку на могилу этой недостраны, необходимо полностью отключить её от системы https://ru.wikipedia.org/wiki/SWIFT SWIFT и объявить полное торговое эмбарго!
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29.03.2023 17:08 Ответить
Санкции поставили раком ссср с его 20% мирового ВВП. Но наивным рабсиянам ***** втюхивал, что санкции ни по чем территории с 1,5% мирового ВВП
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29.03.2023 18:32 Ответить
в последнее время ***** начал признавать реалии-нехватку боеприпаса,техники и теперь негатив в экономике
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29.03.2023 17:11 Ответить
Це не справжній Путін - справжній казав шо вони на користь
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29.03.2023 17:14 Ответить
а що такое,хуйлокабаев?тыж пел шо санкции похер............................******** клнченный двадцать первргр века!
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29.03.2023 17:26 Ответить
"Рассматривать чьи-то действия как низкие, подлые, отвратительные или порочные - значит придавать неоправданное значение личности их совершившего, то есть - потакать его чувству собственной важности." (c) KK
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29.03.2023 17:29 Ответить
Нічого, вже вас кацапи, не спасе. Кораблик поступово буде йти на дно.
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29.03.2023 17:30 Ответить
опа! а шо такое? стадо начали готовить к экономическому пздцу?
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29.03.2023 17:33 Ответить
Тупо готує своїх рабів стати в стійло, на дуже тривалий період і більшість готова
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29.03.2023 17:47 Ответить
какой-то он грустный...
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29.03.2023 17:50 Ответить
Времени на подкачку нет!
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29.03.2023 17:52 Ответить
Если бы было не все так фатально, обошлись бы Письковым...(c)
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29.03.2023 17:54 Ответить
Колись на відпочинку в Криму одна ***** с мацкви мені доказувала " что па талонам жить харашо била"
Ну от і напевно скоро її мрії збудуться 😀
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29.03.2023 17:56 Ответить
Дай то, Бог.
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29.03.2023 18:23 Ответить
Перестану уважать амеров, пусть тока заикнутся про ножки Буша для ягелеядных... Кацапы созданы для репо-вегетарианстива. Кто им доктор, шо они заявили, шо они - индусо-арии, м шо должны указывать всем народам путь у вирiй светлых горизонтов...
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29.03.2023 18:22 Ответить
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29.03.2023 18:24 Ответить
Дик на пользу ж санкції були! А тепер шо?!
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29.03.2023 18:45 Ответить
Якось воно чудно: Янек легітимний, санкції не легітимні, то йдуть на пользу , то заважають.

Все зависит в доме оном от тебя от самого,
Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его!
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29.03.2023 19:27 Ответить
Педофил волнуется.
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29.03.2023 19:33 Ответить
Война выжирает много денег и ресурсов,если Само начало заикатся насчет действия санкций хотя средний рабсиянин уже почуствовал по ценам это действие санкций и зарплате,дальнейший шаг скорее всего задержка соц выплат защищенных законом,пенсий,обрезание и задержка зарплат гос сектора,обращение как бы намекает надо крепится и потуже затянуть пояса типо готовимся страдать за общее дело мы ж вяликие ( хотя кто будит как медведь вискарем ужиратся а кто на будущее будит на помойках рыться лиш бы с голоду не сдохнуть )
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29.03.2023 19:44 Ответить
от агресія- війна, це у кацапні легітимне - а от санкції чомусь ні...от гидоти
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29.03.2023 20:01 Ответить
среднестатистический житель на рассее:

--- Понятно. Значит, будут грабить.
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29.03.2023 20:26 Ответить
У ху@ла все мерзотне - скоріше би він лапті склеїв 😠
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29.03.2023 20:57 Ответить
Да ну нах.... не могут полезные санкции портить кацапии ИкономЕку.... там всё по плану (афганский, должно быть) и по уму.... так что не скули, скотина, хавай, скоро тебя ватники начнут спрашивать, рвать скоро не начнут - трусы и кретины, но со временем - могут...
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29.03.2023 21:26 Ответить
Снова виноват запад. От же русофобы
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29.03.2023 21:44 Ответить
Беда приходит так нежданно, когда ее совсем не ждешь ....
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29.03.2023 23:09 Ответить
От дурень, не попиту, а пропозиції їм треба збільшити. Тому що санкції можуть впливати тільки на пропозиції. Хоча може він мав на увазі внутрішній попит на газ. Ясна річ він тільки про газ і думає.
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30.03.2023 00:50 Ответить
Порадовало ключевое слово СРЕДНЕСРОЧНОЙ а не ДОЛГОСРОЧНОЙ перспективе. Тоесть ***** уже не за горами.
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30.03.2023 01:03 Ответить
Любая маломальская война против соседнего государства пожирает огромное количество средств . А учесть Россию и её економику .... это повторится с интервенцией в Авганистан. А если её незакончить в расчитанное время, начинается скачек развала в аритметической прогресий . Росийская економика ... это не резиновая и для повышений её ничего непредпринималоь .В последствий обалвания граждан она пойдет в глубокий " овраг " . Без анексий огромных широт российских простор необойдется. В это и воспользуется Китай.
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30.03.2023 02:13 Ответить
А як же імпартазамєщєніє?
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30.03.2023 11:10 Ответить
 
 