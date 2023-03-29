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Санкции действительно могут негативно отразиться на экономике РФ, - Путин. ВИДЕО
Российский диктатор Путин не исключает, что санкции могут негативно отразиться на экономике РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.
"Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В связи с этим нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса", - отметил он.
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+58 Garry Grant
показать весь комментарий29.03.2023 16:21
+57 lammer ya
показать весь комментарий29.03.2023 16:23
+55 Yevhen Tarnavskyi #551236
показать весь комментарий29.03.2023 16:29
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https://youtu.be/0KegqgnIPRs
они всегда ****** и ******* , недолюди.
Крапка.
Його кругозору на такий маштаб подій тоді не вистачало. Схоже, що і зараз не вистачає.
Ви ж спасаєте тварєй з даунбаса, можна і ради них потерпіти!
Остальных недовольных, кто не успеет сбежать от счастья - пересажают.(c)
Конечно могут и уже ставят, но нужно, чтобы Америка и Европа поставили жирную точку на могилу этой недостраны, необходимо полностью отключить её от системы https://ru.wikipedia.org/wiki/SWIFT SWIFT и объявить полное торговое эмбарго!
Ну от і напевно скоро її мрії збудуться 😀
Все зависит в доме оном от тебя от самого,
Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его!
--- Понятно. Значит, будут грабить.