Санкции действительно могут негативно отразиться на экономике РФ, - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Путин не исключает, что санкции могут негативно отразиться на экономике РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

"Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться. В связи с этим нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса", - отметил он.

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