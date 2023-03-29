Российская экономика начинает разваливаться, - WSJ

Экономика России начинает терпеть крах из-за войны и введенных против страны санкций.

Об этом идет речь в материале The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Издание отмечает, что первые месяцы российского вторжения в Украину в прошлом году вызвали рост цен на нефть и природный газ, что принесло Москве огромные прибыли, однако эти дни прошли.

Война продолжается уже второй год, а западные санкции становятся все жестче, государственные доходы России сокращаются, а ее экономика перешла на траекторию более низких темпов роста, вероятно, на долгосрочную перспективу.

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Крупнейшие экспортные товары страны – газ и нефть – потеряли основных клиентов.

В то же время рубль упал более чем на 20% с ноября по отношению к доллару.

Рабочая сила сократилась, поскольку молодежь уходит на фронт или бежит из страны из-за опасений быть призванной в армию. Также неопределенность сдерживает инвестиции в бизнес.

"Российская экономика вступает в долгосрочную регрессию", – прогнозирует Александра Прокопенко, бывший чиновник Центрального банка России, которая покинула страну вскоре после вторжения.

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Российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил в этом месяце, что в России заканчиваются деньги. "В следующем году денег не будет, нам нужны иностранные инвесторы", – заявил сырьевой магнат на экономической конференции.

Из-за потери европейского рынка и ухода западных инвесторов Москва становится все более зависимой от Китая.

"Несмотря на устойчивость России в краткосрочной перспективе, долгосрочная картина является мрачной: Москва будет намного более закрытой и чрезмерно зависимой от Китая", – сказала Мария Шагина, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.

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Президент России Владимир Путин рассчитывал использовать российские поставки энергоносителей для ограничения поддержки Украины со стороны Западной Европы.

Зато европейские правительства не уменьшили поддержку Киева, а начали быстро искать новые источники природного газа и нефти.

Большинство потоков российского газа в Европу прекратились, и после первоначального скачка мировые цены на газ резко упали. Сейчас Москва заявляет, что сократит добычу нефти на 5% к июню по сравнению с предыдущим уровнем. Она продает свою нефть по сниженным ценам по сравнению с мировыми.

Как следствие, за первые два месяца этого года энергетические доходы правительства РФ упали почти наполовину по сравнению с прошлым годом, а бюджетный дефицит углубился.

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За первые два месяца фискальный разрыв достиг 34 миллиардов долларов, что эквивалентно более чем 1,5% от общего объема экономического производства страны. Это заставляет Москву глубже погружаться в свой суверенный фонд, один из главных антикризисных буферов.

Правительство все еще может занимать на внутреннем рынке, а в суверенном фонде все еще есть 147 миллиардов долларов.

В материале отмечается, что Россия нашла способы продавать свою нефть в Китай и Индию. Зато Китай начал поставлять много деталей, которые ранее Россия получала с Запада.

Российские чиновники признают трудности, но говорят, что экономика быстро адаптировалась. А Путин заявил, что его правительство эффективно противодействует угрозам для экономики.

В течение более чем 20 лет правления Путина высокие доходы от нефти и газа лежали в основе общественного контракта, согласно которому большинство россиян преимущественно держались в стороне от оппозиционной политики и протестов в обмен на повышение уровня жизни.

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По оценкам Международного валютного фонда, потенциальный темп роста России - темп, с которым бы она могла расти, не боясь инфляции, - составлял около 3,5% до 2014 года, года, когда она захватила Крым. Некоторые экономисты говорят, что сейчас этот показатель упал до 1%, поскольку производительность труда снижается, а экономика становится технологически отсталой и более изолированной.

"Для такой экономики, как российская, 1% – это ничто, это даже не уровень поддержки", – сказала Прокопенко.

Падение экспорта, ограниченный рынок труда и увеличение государственных расходов ухудшают инфляционные риски, заявил в этом месяце центральный банк России.

По данным московского Института экономической политики имени Гайдара, промышленность страны переживает самый сильный дефицит рабочей силы с момента начала наблюдений в 1993 году.

По данным российского центрального банка, отток мозгов после вторжения и 300-тысячная военная мобилизация прошлой осенью привели к тому, что около половины предприятий столкнулись с нехваткой рабочих рук.

Издание указывает и на то, что Россия пыталась осуществить импортозамещение – заменить иностранные товары отечественными - в течение многих лет до введения нынешних санкций, но с ограниченным успехом. Значительная часть телекоммуникационного оборудования и современного программного обеспечения для бурения нефтяных скважин импортируется.

Со всеми изменениями российская экономика становится все более зависимой от государства, - говорится в материале.

Значительная часть роста промышленного производства сейчас происходит за счет заводов, которые производят ракеты, артиллерийские снаряды и военную одежду. По словам Путина, некоторые заводы работают в несколько смен, чтобы удовлетворить спрос.

Хотя официальная статистика не выделяет военное производство, выпуск "готовых металлических изделий" – статья, которая, по мнению аналитиков, включает в себя оружие и боеприпасы, – в прошлом году вырос на 7%.

Производство компьютеров, электронной и оптической продукции – еще одна статья, которая, как говорят, включает военную продукцию – выросло на 2% за год и на 41% в декабре по сравнению с ноябрем. В противоположность этому, производство автомобилей упало примерно на 45% в годовом исчислении.

В прошлом году России удалось избежать худших прогнозов, чему сначала способствовали высокие мировые цены на энергоносители. Валовой внутренний продукт упал на 2,1%, согласно официальным данным, что намного меньше, чем некоторые ранние прогнозы о падении на 10-15%.

Экспорт газа в Европу начал сокращаться только прошлым летом. Запрет ЕС на поставки российской морской нефти и ограничения цен на нее странами "Большой семерки" начал действовать только в декабре.

Санкции на нефтепродукты, такие как дизельное топливо, вступили в силу в прошлом месяце.

По данным МВФ, эти задержки способствовали росту доходов от продажи энергоносителей и помогли правительству развернуть огромный фискальный стимул в размере около 4% ВВП в 2022 году.

Однако в январе и феврале этого года налоговые поступления от нефтегазовой отрасли, которые составляют почти половину всех доходов бюджета, упали на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как государственные расходы подскочили более чем на 50%.

По оценкам аналитиков, безубыточная цена на нефть для России – цена, которая необходима для сбалансирования бюджета – выросла до более 100 долларов за баррель, поскольку расходы на войну отягощают бюджет.

При этом в феврале цена на российскую нефть колебалась от 49,56 до 80 долларов за баррель.