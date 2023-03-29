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Новости Санкции против России
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Российская экономика начинает разваливаться, - WSJ

рф,росія,обмеження,санкції

Экономика России начинает терпеть крах из-за войны и введенных против страны санкций.

Об этом идет речь в материале The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Издание отмечает, что первые месяцы российского вторжения в Украину в прошлом году вызвали рост цен на нефть и природный газ, что принесло Москве огромные прибыли, однако эти дни прошли.

Война продолжается уже второй год, а западные санкции становятся все жестче, государственные доходы России сокращаются, а ее экономика перешла на траекторию более низких темпов роста, вероятно, на долгосрочную перспективу.

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Крупнейшие экспортные товары страны – газ и нефть – потеряли основных клиентов.

В то же время рубль упал более чем на 20% с ноября по отношению к доллару.

Рабочая сила сократилась, поскольку молодежь уходит на фронт или бежит из страны из-за опасений быть призванной в армию. Также неопределенность сдерживает инвестиции в бизнес.

"Российская экономика вступает в долгосрочную регрессию", – прогнозирует Александра Прокопенко, бывший чиновник Центрального банка России, которая покинула страну вскоре после вторжения.

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Российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил в этом месяце, что в России заканчиваются деньги. "В следующем году денег не будет, нам нужны иностранные инвесторы", – заявил сырьевой магнат на экономической конференции.

Из-за потери европейского рынка и ухода западных инвесторов Москва становится все более зависимой от Китая.

"Несмотря на устойчивость России в краткосрочной перспективе, долгосрочная картина является мрачной: Москва будет намного более закрытой и чрезмерно зависимой от Китая", – сказала Мария Шагина, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.

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Президент России Владимир Путин рассчитывал использовать российские поставки энергоносителей для ограничения поддержки Украины со стороны Западной Европы.

Зато европейские правительства не уменьшили поддержку Киева, а начали быстро искать новые источники природного газа и нефти.

Большинство потоков российского газа в Европу прекратились, и после первоначального скачка мировые цены на газ резко упали. Сейчас Москва заявляет, что сократит добычу нефти на 5% к июню по сравнению с предыдущим уровнем. Она продает свою нефть по сниженным ценам по сравнению с мировыми.

Как следствие, за первые два месяца этого года энергетические доходы правительства РФ упали почти наполовину по сравнению с прошлым годом, а бюджетный дефицит углубился.

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За первые два месяца фискальный разрыв достиг 34 миллиардов долларов, что эквивалентно более чем 1,5% от общего объема экономического производства страны. Это заставляет Москву глубже погружаться в свой суверенный фонд, один из главных антикризисных буферов.

Правительство все еще может занимать на внутреннем рынке, а в суверенном фонде все еще есть 147 миллиардов долларов.

В материале отмечается, что Россия нашла способы продавать свою нефть в Китай и Индию. Зато Китай начал поставлять много деталей, которые ранее Россия получала с Запада.

Российские чиновники признают трудности, но говорят, что экономика быстро адаптировалась. А Путин заявил, что его правительство эффективно противодействует угрозам для экономики.

В течение более чем 20 лет правления Путина высокие доходы от нефти и газа лежали в основе общественного контракта, согласно которому большинство россиян преимущественно держались в стороне от оппозиционной политики и протестов в обмен на повышение уровня жизни.

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По оценкам Международного валютного фонда, потенциальный темп роста России - темп, с которым бы она могла расти, не боясь инфляции, - составлял около 3,5% до 2014 года, года, когда она захватила Крым. Некоторые экономисты говорят, что сейчас этот показатель упал до 1%, поскольку производительность труда снижается, а экономика становится технологически отсталой и более изолированной.

"Для такой экономики, как российская, 1% – это ничто, это даже не уровень поддержки", – сказала Прокопенко.

Падение экспорта, ограниченный рынок труда и увеличение государственных расходов ухудшают инфляционные риски, заявил в этом месяце центральный банк России.

По данным московского Института экономической политики имени Гайдара, промышленность страны переживает самый сильный дефицит рабочей силы с момента начала наблюдений в 1993 году.

По данным российского центрального банка, отток мозгов после вторжения и 300-тысячная военная мобилизация прошлой осенью привели к тому, что около половины предприятий столкнулись с нехваткой рабочих рук.

Издание указывает и на то, что Россия пыталась осуществить импортозамещение – заменить иностранные товары отечественными - в течение многих лет до введения нынешних санкций, но с ограниченным успехом. Значительная часть телекоммуникационного оборудования и современного программного обеспечения для бурения нефтяных скважин импортируется.

Со всеми изменениями российская экономика становится все более зависимой от государства, - говорится в материале.

Значительная часть роста промышленного производства сейчас происходит за счет заводов, которые производят ракеты, артиллерийские снаряды и военную одежду. По словам Путина, некоторые заводы работают в несколько смен, чтобы удовлетворить спрос.

Хотя официальная статистика не выделяет военное производство, выпуск "готовых металлических изделий" – статья, которая, по мнению аналитиков, включает в себя оружие и боеприпасы, – в прошлом году вырос на 7%.

Производство компьютеров, электронной и оптической продукции – еще одна статья, которая, как говорят, включает военную продукцию – выросло на 2% за год и на 41% в декабре по сравнению с ноябрем. В противоположность этому, производство автомобилей упало примерно на 45% в годовом исчислении.

В прошлом году России удалось избежать худших прогнозов, чему сначала способствовали высокие мировые цены на энергоносители. Валовой внутренний продукт упал на 2,1%, согласно официальным данным, что намного меньше, чем некоторые ранние прогнозы о падении на 10-15%.

Экспорт газа в Европу начал сокращаться только прошлым летом. Запрет ЕС на поставки российской морской нефти и ограничения цен на нее странами "Большой семерки" начал действовать только в декабре.

Санкции на нефтепродукты, такие как дизельное топливо, вступили в силу в прошлом месяце.

По данным МВФ, эти задержки способствовали росту доходов от продажи энергоносителей и помогли правительству развернуть огромный фискальный стимул в размере около 4% ВВП в 2022 году.

Однако в январе и феврале этого года налоговые поступления от нефтегазовой отрасли, которые составляют почти половину всех доходов бюджета, упали на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как государственные расходы подскочили более чем на 50%.

По оценкам аналитиков, безубыточная цена на нефть для России – цена, которая необходима для сбалансирования бюджета – выросла до более 100 долларов за баррель, поскольку расходы на войну отягощают бюджет.

При этом в феврале цена на российскую нефть колебалась от 49,56 до 80 долларов за баррель.

россия (95441) санкции (11276) экономика (3879)


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Топ комментарии
+11
До цього вони і ишли -- успіхів .
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29.03.2023 08:57
+7
поки товстий трохи усохне, худий вже здохне..., рашка на відміну від нас готувалась до війни..., вони накопичували техніку, ресурси та швидко перейшли на військові рейки..., плюсом їхнє зомбоване населення, яке заради свого фюрера готове жити в багні десятиліттями та вмирати за погашення кредитів тисячами...
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29.03.2023 09:04
+3
Щось війна більш наказує нашу економіку та гривну.20 відсотків утрати рубля до долару?Це ніщо, в порівнянні десь у дві тритини гривни
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29.03.2023 09:09
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Правила форума Совет форумчан
До цього вони і ишли -- успіхів .
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29.03.2023 08:57 Ответить
поки товстий трохи усохне, худий вже здохне..., рашка на відміну від нас готувалась до війни..., вони накопичували техніку, ресурси та швидко перейшли на військові рейки..., плюсом їхнє зомбоване населення, яке заради свого фюрера готове жити в багні десятиліттями та вмирати за погашення кредитів тисячами...
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29.03.2023 09:04 Ответить
Вони так накопичували техніку що в Індії Т 90 чуть не в три рази більше ніж в кацапстану .
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29.03.2023 09:09 Ответить
Справедливости ради в Индии и населения больше в раз 10
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29.03.2023 09:24 Ответить
Індії потрібні ці танки на противагу Китаю
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29.03.2023 09:38 Ответить
А причому тут протистояння Індії і Китаю? Якщо кацапи такі багаті і такі "вумні' чого вони не замінили парк Т 72 на Т 90 ( аналогів якому не має - "аналоговнет") ? Колись десь прочитав що Т 90 в Індії прозвали "нічним метеликом" - бо двигун в індійскій спеці може і "навернутися" ( а наші танки в Пакистані працюють і в день і в ночі).
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29.03.2023 11:25 Ответить
вони думали нас на понт взяти, кількістю металобрухту, але не вийшло.
повір через декілька років вони нароблять тих танків багато, адже ніхто не заважає.
І так продаж танків Індії, та і любій іншій країні, то вигода + ресурси для виробництва.
Тому так кляли Пороха який продав декілька булатів, але зняв з консервації сотні танків за ті гроші.
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29.03.2023 12:05 Ответить
вони не те, що думали, вони сліпо вірили в "Київ за 3 дні", тому виділені кошти на переозброєння в більшості своїй порозкрадали.
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29.03.2023 16:30 Ответить
Щось війна більш наказує нашу економіку та гривну.20 відсотків утрати рубля до долару?Це ніщо, в порівнянні десь у дві тритини гривни
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29.03.2023 09:09 Ответить
Був курс 28 став 39 ..де тут дві третини?
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29.03.2023 09:17 Ответить
Купівельна спроможність населення впала у 2,5 рази.
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29.03.2023 09:20 Ответить
Яким він тільки не був.Піди,та купи по 39
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29.03.2023 09:26 Ответить
купить можно по36,9
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29.03.2023 10:20 Ответить
А ты чё парализованный?
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29.03.2023 11:11 Ответить
купуй у Приват24 по 37 (з депозитом на 3 міс) - подяки не треба
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29.03.2023 13:17 Ответить
Може воно й не дуже віддзеркалює українські реалії, але курс на Міняйлі поточний 37,84₴/$.
Проти курсу 30,47₴/$ від 23.02.2022 гривня впала на 19,48%.

https://charts.finance.ua/ru/currency/order/-/1/usd https://charts.finance.ua/ru/currency/order/-/1/usd
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29.03.2023 15:31 Ответить
Реалії треба дивитися у гаманцях прісичного грамодянина.А державний курс придуман не для нього,а для окремих,своіх.
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30.03.2023 08:04 Ответить
То не державний курс, а реальний на сьогодні базарний. Гривня зараз там зростає через надходження валюти з-за меж України.
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30.03.2023 12:32 Ответить
Падіння відбудеться в--довгостроковій переспективі.
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29.03.2023 09:09 Ответить
Як гарно й красиво!!!! То ми вже перемогли?
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29.03.2023 09:10 Ответить
Аза..платіжки у квітні получите, дізнаєтесь..а дібьють потім ціни на продукти..вони десь в 2.5 рази вже здорожчали.
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29.03.2023 09:15 Ответить
а почему не в 45 раз подорожало все?)))))
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29.03.2023 10:22 Ответить
Аби перднути питанням? Чекай, скоро буде й у 45.
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29.03.2023 10:39 Ответить
ты малолетнее существо в магазин хоть ходишь?)))) гречка по 70, по твоему до войны она стоила 28? больне на голову
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29.03.2023 11:12 Ответить
Так а что ты предлагаешь? Здаться кацапам? Или ты с окопов пишешь ,недоедаеш,недосыпаеш,побратимов хорониш? Устали они от войны,мляти. Наголосовали,жрите. Плохо что помирают нормальные пацаны,а тем какая разница будут жить.
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29.03.2023 11:14 Ответить
rokiv cherez 8-9 peremojemo, pravda vtratymo 1 mln ludei... ale to take... taka cina nezalezhnosti... bud' to Aljyr, Afgan, chy Ukraina
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29.03.2023 09:36 Ответить
Поки грубий висохне, худий здохне. Це я про Росію і Україну.
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29.03.2023 09:22 Ответить
yaksho hudogo pidgodovuvaty, to shche ne fakt
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29.03.2023 09:34 Ответить
Грубі габагато важче переносять голодання і швидше падають з сил, їм потрібно набагато більше енергії для підтримки свого великого організму.
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29.03.2023 10:52 Ответить
putin uspishno robyt' te - dlya chogo narodyvsya - rozvalyty federaciyu
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29.03.2023 09:25 Ответить
Такие дела надолго. Не стоит ждать развала экономики за год два. Десять лет?- да
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29.03.2023 09:58 Ответить
Маячню про розвал кацапської економіки ми чуємо ще з 14-го року.
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29.03.2023 10:09 Ответить
З 2014 її ніхто не валив. Валити почали лише рік назад.
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29.03.2023 10:23 Ответить
Перші санкції проти Росії за анексію Криму введені ще в березні 2014-го. Практично відразу ж і почались розмови про "крах російської економіки". Ви все проспали, шановний.
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29.03.2023 10:34 Ответить
😂.. Те що тіпо - ввели кацапії в 2014 році , ви називаєте санкціями . ??
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29.03.2023 10:47 Ответить
Судячи з результату, то і те, що ввели останнім часом - теж не санкції. І розповіді, що якісь там доходи рашки впали на скількісь і рашка от-от загнеться - хворобливі фантазії. Іран вже скільки під такими "жорсткими санкціями"? І що? Навіть не планує загинатись. Навпаки.
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29.03.2023 11:13 Ответить
Іран те ж саме . Про які санкції ірану мова , коли він майже вільно продає нафту .? Якщо він він це робить, то це не санкції , а - фікція .
Санкції це коли закривається ринок збуту , як наприклад - європейський для кацапні . Справжні санкції не дають можливості вести вільну економічну діяльність .
А що до падіння доходів паРаші , не треба тут фантазувати , а треба просто - взяти і почитати звіт їхнього мінфіну . Хоча б за останні два місяці .
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29.03.2023 11:45 Ответить
Навіть тут, на Цензорі, були статті про те, як кацапи продають нафту в Європу в обхід так званих "санкцій". Так, можна скільки завгодно себе втішати, фантазувати, вірити звітам різних мінфінів та байкам про "продаж нижче собівартості" та іншим подібним. Реальності це, на жаль, не змінить. Завдяки тільки самим санкціям загнеться рашка ще дуже не скоро. Добре, якщо хоч наші онуки цього дочекаються...
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29.03.2023 12:02 Ответить
Продавали торік ,, але вже продають .

вірити звітам - різних мінфінів )) .. Ну якщо звітам мінфінів , та ще й - різним , віри немає , то і в мене питань теж - більше немає .
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29.03.2023 12:10 Ответить
Зрозуміло...
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29.03.2023 12:20 Ответить
Обама в своё время утверждал, что экономика кацапстана "разорвана в клочья" "адскими санкциями".
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29.03.2023 10:21 Ответить
Це не зовсім так. Поки товстий сохне, худий здохне в тому випадку, якщо худого не підкормлювати. Якщо худого підгодовувати, а товстого сушити, то кінець кінців здохне таки товстий. А Україну підгодовують.
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29.03.2023 10:22 Ответить
- В добрий путь кацапи .. .
Свято наближається , свято наближається ,, наближається свято . !!
Ви там піднатужтесь , щоб вже до кінця року вас - відспівали . !!
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29.03.2023 10:40 Ответить
це ви надивились єдиних новин і зеленого бидломарафону? В нас справи набагато гірші. ніж у кацапів. А ви все мрієте. Ну мрійте далі. Солнцеликий зелений боневтік веде вас до перемоги
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29.03.2023 13:07 Ответить
До чого тут той марахвон . ?

Ти сліпий . ? Про це йдеться в матеріалі https://www.wsj.com/articles/russias-economy-is-starting-to-come-undone-431a2878?fbclid=IwAR3NQBH0MFspUya4NyGi-Cq7MfYKvfeGPSY4ihrepXApRuraz2Py3p6n9N8 The Wall Street Journal ,)) Джерело:
Якби мова йшла про зе-марафон , я б мовчав ,, бо телевізора для мене не існує вже багато років ,, я навіть не знаю про що там говорять ( хоча й здогадуюсь ) .
Взагалі то - треба мати свою голову на плечах ,, отримувати інформацію можна з різних джерел , навіть ворожих , але аналізувати її треба - опираючись виключно на власне розуміння , логіку і здоровий глузд .
А по друге - до чого тут наші справи , коли мова в статті йде виключно про кацапню . ?
Не треба маніпулювати , змішуючи все до купи .
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29.03.2023 13:31 Ответить
Если бы санкции вводились не по чайной ложке в месяц, а хотя бы по столовой ложке каждый час и самое главное, чтобы был жёсткий контроль за их соблюдением, то результат был бы намного лучше.

Нужно честно сказать, что Европа и Америка расслабились от хорошей жизни, потеряли нюх и совсем перестали думать о собственной безопасности, кремлёвский параноик смог усыпить их бдительность, снабжая дешёвыми газом и нефтью, а сам, в это время, скупал по всему миру оптом и в розницу политиков и глав государств, готовя будущих союзников для своих преступлений, таких, как Китай, Венгрия, Сербия, Иран, Северная Корея и они честно сегодня отрабатывают кровавые деньги.

Война в Украине заставит человечество понять главную истину - мир на Земле это главная ценность, а всё остальное вторично!!
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29.03.2023 11:10 Ответить
 
 