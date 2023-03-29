Российская экономика начинает разваливаться, - WSJ
Экономика России начинает терпеть крах из-за войны и введенных против страны санкций.
Об этом идет речь в материале The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Издание отмечает, что первые месяцы российского вторжения в Украину в прошлом году вызвали рост цен на нефть и природный газ, что принесло Москве огромные прибыли, однако эти дни прошли.
Война продолжается уже второй год, а западные санкции становятся все жестче, государственные доходы России сокращаются, а ее экономика перешла на траекторию более низких темпов роста, вероятно, на долгосрочную перспективу.
Крупнейшие экспортные товары страны – газ и нефть – потеряли основных клиентов.
В то же время рубль упал более чем на 20% с ноября по отношению к доллару.
Рабочая сила сократилась, поскольку молодежь уходит на фронт или бежит из страны из-за опасений быть призванной в армию. Также неопределенность сдерживает инвестиции в бизнес.
"Российская экономика вступает в долгосрочную регрессию", – прогнозирует Александра Прокопенко, бывший чиновник Центрального банка России, которая покинула страну вскоре после вторжения.
Российский миллиардер Олег Дерипаска предупредил в этом месяце, что в России заканчиваются деньги. "В следующем году денег не будет, нам нужны иностранные инвесторы", – заявил сырьевой магнат на экономической конференции.
Из-за потери европейского рынка и ухода западных инвесторов Москва становится все более зависимой от Китая.
"Несмотря на устойчивость России в краткосрочной перспективе, долгосрочная картина является мрачной: Москва будет намного более закрытой и чрезмерно зависимой от Китая", – сказала Мария Шагина, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне.
Президент России Владимир Путин рассчитывал использовать российские поставки энергоносителей для ограничения поддержки Украины со стороны Западной Европы.
Зато европейские правительства не уменьшили поддержку Киева, а начали быстро искать новые источники природного газа и нефти.
Большинство потоков российского газа в Европу прекратились, и после первоначального скачка мировые цены на газ резко упали. Сейчас Москва заявляет, что сократит добычу нефти на 5% к июню по сравнению с предыдущим уровнем. Она продает свою нефть по сниженным ценам по сравнению с мировыми.
Как следствие, за первые два месяца этого года энергетические доходы правительства РФ упали почти наполовину по сравнению с прошлым годом, а бюджетный дефицит углубился.
За первые два месяца фискальный разрыв достиг 34 миллиардов долларов, что эквивалентно более чем 1,5% от общего объема экономического производства страны. Это заставляет Москву глубже погружаться в свой суверенный фонд, один из главных антикризисных буферов.
Правительство все еще может занимать на внутреннем рынке, а в суверенном фонде все еще есть 147 миллиардов долларов.
В материале отмечается, что Россия нашла способы продавать свою нефть в Китай и Индию. Зато Китай начал поставлять много деталей, которые ранее Россия получала с Запада.
Российские чиновники признают трудности, но говорят, что экономика быстро адаптировалась. А Путин заявил, что его правительство эффективно противодействует угрозам для экономики.
В течение более чем 20 лет правления Путина высокие доходы от нефти и газа лежали в основе общественного контракта, согласно которому большинство россиян преимущественно держались в стороне от оппозиционной политики и протестов в обмен на повышение уровня жизни.
По оценкам Международного валютного фонда, потенциальный темп роста России - темп, с которым бы она могла расти, не боясь инфляции, - составлял около 3,5% до 2014 года, года, когда она захватила Крым. Некоторые экономисты говорят, что сейчас этот показатель упал до 1%, поскольку производительность труда снижается, а экономика становится технологически отсталой и более изолированной.
"Для такой экономики, как российская, 1% – это ничто, это даже не уровень поддержки", – сказала Прокопенко.
Падение экспорта, ограниченный рынок труда и увеличение государственных расходов ухудшают инфляционные риски, заявил в этом месяце центральный банк России.
По данным московского Института экономической политики имени Гайдара, промышленность страны переживает самый сильный дефицит рабочей силы с момента начала наблюдений в 1993 году.
По данным российского центрального банка, отток мозгов после вторжения и 300-тысячная военная мобилизация прошлой осенью привели к тому, что около половины предприятий столкнулись с нехваткой рабочих рук.
Издание указывает и на то, что Россия пыталась осуществить импортозамещение – заменить иностранные товары отечественными - в течение многих лет до введения нынешних санкций, но с ограниченным успехом. Значительная часть телекоммуникационного оборудования и современного программного обеспечения для бурения нефтяных скважин импортируется.
Со всеми изменениями российская экономика становится все более зависимой от государства, - говорится в материале.
Значительная часть роста промышленного производства сейчас происходит за счет заводов, которые производят ракеты, артиллерийские снаряды и военную одежду. По словам Путина, некоторые заводы работают в несколько смен, чтобы удовлетворить спрос.
Хотя официальная статистика не выделяет военное производство, выпуск "готовых металлических изделий" – статья, которая, по мнению аналитиков, включает в себя оружие и боеприпасы, – в прошлом году вырос на 7%.
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции – еще одна статья, которая, как говорят, включает военную продукцию – выросло на 2% за год и на 41% в декабре по сравнению с ноябрем. В противоположность этому, производство автомобилей упало примерно на 45% в годовом исчислении.
В прошлом году России удалось избежать худших прогнозов, чему сначала способствовали высокие мировые цены на энергоносители. Валовой внутренний продукт упал на 2,1%, согласно официальным данным, что намного меньше, чем некоторые ранние прогнозы о падении на 10-15%.
Экспорт газа в Европу начал сокращаться только прошлым летом. Запрет ЕС на поставки российской морской нефти и ограничения цен на нее странами "Большой семерки" начал действовать только в декабре.
Санкции на нефтепродукты, такие как дизельное топливо, вступили в силу в прошлом месяце.
По данным МВФ, эти задержки способствовали росту доходов от продажи энергоносителей и помогли правительству развернуть огромный фискальный стимул в размере около 4% ВВП в 2022 году.
Однако в январе и феврале этого года налоговые поступления от нефтегазовой отрасли, которые составляют почти половину всех доходов бюджета, упали на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как государственные расходы подскочили более чем на 50%.
По оценкам аналитиков, безубыточная цена на нефть для России – цена, которая необходима для сбалансирования бюджета – выросла до более 100 долларов за баррель, поскольку расходы на войну отягощают бюджет.
При этом в феврале цена на российскую нефть колебалась от 49,56 до 80 долларов за баррель.
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повір через декілька років вони нароблять тих танків багато, адже ніхто не заважає.
І так продаж танків Індії, та і любій іншій країні, то вигода + ресурси для виробництва.
Тому так кляли Пороха який продав декілька булатів, але зняв з консервації сотні танків за ті гроші.
Проти курсу 30,47₴/$ від 23.02.2022 гривня впала на 19,48%.
https://charts.finance.ua/ru/currency/order/-/1/usd https://charts.finance.ua/ru/currency/order/-/1/usd
Санкції це коли закривається ринок збуту , як наприклад - європейський для кацапні . Справжні санкції не дають можливості вести вільну економічну діяльність .
А що до падіння доходів паРаші , не треба тут фантазувати , а треба просто - взяти і почитати звіт їхнього мінфіну . Хоча б за останні два місяці .
вірити звітам - різних мінфінів )) .. Ну якщо звітам мінфінів , та ще й - різним , віри немає , то і в мене питань теж - більше немає .
Свято наближається , свято наближається ,, наближається свято . !!
Ви там піднатужтесь , щоб вже до кінця року вас - відспівали . !!
Ти сліпий . ? Про це йдеться в матеріалі https://www.wsj.com/articles/russias-economy-is-starting-to-come-undone-431a2878?fbclid=IwAR3NQBH0MFspUya4NyGi-Cq7MfYKvfeGPSY4ihrepXApRuraz2Py3p6n9N8 The Wall Street Journal ,)) Джерело:
Якби мова йшла про зе-марафон , я б мовчав ,, бо телевізора для мене не існує вже багато років ,, я навіть не знаю про що там говорять ( хоча й здогадуюсь ) .
Взагалі то - треба мати свою голову на плечах ,, отримувати інформацію можна з різних джерел , навіть ворожих , але аналізувати її треба - опираючись виключно на власне розуміння , логіку і здоровий глузд .
А по друге - до чого тут наші справи , коли мова в статті йде виключно про кацапню . ?
Не треба маніпулювати , змішуючи все до купи .
Нужно честно сказать, что Европа и Америка расслабились от хорошей жизни, потеряли нюх и совсем перестали думать о собственной безопасности, кремлёвский параноик смог усыпить их бдительность, снабжая дешёвыми газом и нефтью, а сам, в это время, скупал по всему миру оптом и в розницу политиков и глав государств, готовя будущих союзников для своих преступлений, таких, как Китай, Венгрия, Сербия, Иран, Северная Корея и они честно сегодня отрабатывают кровавые деньги.
Война в Украине заставит человечество понять главную истину - мир на Земле это главная ценность, а всё остальное вторично!!