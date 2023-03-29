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Новини Санкції проти Росії
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Російська економіка починає розвалюватися, - WSJ

рф,росія,обмеження,санкції

Економіка Росії починає зазнавати краху через війну та введені проти країни санкції.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Видання зазначає, що перші місяці російського вторгнення в Україну минулого року спричинили зростання цін на нафту і природний газ, що принесло Москві величезні прибутки, проте ці дні минули.

Війна триває вже другий рік, а західні санкції стають дедалі жорсткішими, державні доходи Росії скорочуються, а її економіка перейшла на траєкторію нижчих темпів зростання, ймовірно, на довгострокову перспективу.

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Найбільші експортні товари країни - газ і нафта - втратили основних клієнтів.

Водночас рубль впав більш ніж на 20% з листопада по відношенню до долара.

Робоча сила скоротилася, оскільки молодь йде на фронт або тікає з країни через побоювання бути призваною до армії. Також невизначеність стримує інвестиції в бізнес.

"Російська економіка вступає в довгострокову регресію", - прогнозує Олександра Прокопенко, колишній чиновник Центрального банку Росії, яка залишила країну невдовзі після вторгнення.

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Російський мільярдер Олег Дерипаска попередив цього місяця, що в Росії закінчуються гроші. "Наступного року грошей не буде, нам потрібні іноземні інвестори", - заявив сировинний магнат на економічній конференції.

Через втрату європейського ринку і вихід західних інвесторів Москва стає все більш залежною від Китаю.

"Незважаючи на стійкість Росії в короткостроковій перспективі, довгострокова картина є похмурою: Москва буде набагато закритішою і надмірно залежною від Китаю", - сказала Марія Шагіна, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні.

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Президент Росії Володимир Путін розраховував використати російські поставки енергоносіїв для обмеження підтримки України з боку Західної Європи.

Натомість європейські уряди не зменшили підтримку Києва, а почали швидко шукати нові джерела природного газу та нафти.

Більшість потоків російського газу до Європи припинилися, і після початкового стрибка світові ціни на газ різко впали. Зараз Москва заявляє, що скоротить видобуток нафти на 5% до червня порівняно з попереднім рівнем. Вона продає свою нафту за зниженими цінами порівняно зі світовими.

Як наслідок, за перші два місяці цього року енергетичні доходи уряду РФ впали майже наполовину порівняно з минулим роком, а бюджетний дефіцит поглибився.

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За перші два місяці фіскальний розрив сягнув 34 мільярдів доларів, що еквівалентно більш ніж 1,5% від загального обсягу економічного виробництва країни. Це змушує Москву глибше занурюватися у свій суверенний фонд, один з головних антикризових буферів.

Уряд все ще може позичати на внутрішньому ринку, а в суверенному фонді все ще є 147 мільярдів доларів.

У матеріалі зазначається, що Росія знайшла способи продавати свою нафту до Китаю та Індії. Натомість Китай почав постачати багато деталей, які раніше Росія отримувала із Заходу.

Російські посадовці визнають труднощі, але кажуть, що економіка швидко адаптувалася. А Путін заявив, що його уряд ефективно протидіє загрозам для економіки.

Протягом більш ніж 20 років правління Путіна високі доходи від нафти і газу лежали в основі суспільного контракту, згідно з яким більшість росіян переважно трималися осторонь опозиційної політики та протестів в обмін на підвищення рівня життя.

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За оцінками Міжнародного валютного фонду, потенційний темп зростання Росії - темп, з яким би вона могла зростати, не боячись інфляції, - становив близько 3,5% до 2014 року, року, коли вона захопила Крим. Деякі економісти кажуть, що зараз цей показник впав до 1%, оскільки продуктивність праці знижується, а економіка стає технологічно відсталою і більш ізольованою.

"Для такої економіки, як російська, 1% - це ніщо, це навіть не рівень підтримки", - сказала Прокопенко.

Падіння експорту, обмежений ринок праці та збільшення державних витрат погіршують інфляційні ризики, заявив цього місяця центральний банк Росії.

За даними московського Інституту економічної політики імені Гайдара, промисловість країни переживає найсильніший дефіцит робочої сили з моменту початку спостережень у 1993 році.

За даними російського центрального банку, відтік мізків після вторгнення і 300-тисячна військова мобілізація минулої осені призвели до того, що близько половини підприємств зіткнулися з нестачею робочих рук.

Видання вказує й на те, що Росія намагалася здійснити імпортозаміщення - замінити іноземні товари вітчизняними - протягом багатьох років до запровадження нинішніх санкцій, але з обмеженим успіхом. Значна частина телекомунікаційного обладнання та сучасного програмного забезпечення для буріння нафтових свердловин імпортується.

З усіма змінами російська економіка стає все більш залежною від держави, - ідеться в матеріалі.

Значна частина зростання промислового виробництва зараз відбувається за рахунок заводів, які виробляють ракети, артилерійські снаряди і військовий одяг. За словами Путіна, деякі заводи працюють у кілька змін, щоб задовольнити попит.

Хоча офіційна статистика не виокремлює військове виробництво, випуск "готових металевих виробів" - стаття, яка, на думку аналітиків, включає в себе зброю і боєприпаси, - минулого року зріс на 7%.

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції - ще одна стаття, яка, як кажуть, включає військову продукцію - зросла на 2% за рік і на 41% у грудні порівняно з листопадом. На противагу цьому, виробництво автомобілів впало приблизно на 45% в річному обчисленні.

Минулого року Росії вдалося уникнути найгірших прогнозів, чому спочатку сприяли високі світові ціни на енергоносії. Валовий внутрішній продукт впав на 2,1%, згідно з офіційними даними, що набагато менше, ніж деякі ранні прогнози про падіння на 10-15%.

Експорт газу до Європи почав скорочуватися лише минулого літа. Заборона ЄС на постачання російської морської нафти та обмеження цін на неї країнами "Великої сімки" почала діяти лише у грудні.

Санкції на нафтопродукти, такі як дизельне паливо, набули чинності минулого місяця.

За даними МВФ, ці затримки сприяли зростанню доходів від продажу енергоносіїв і допомогли уряду розгорнути величезний фіскальний стимул у розмірі близько 4% ВВП у 2022 році.

Однак у січні та лютому цього року податкові надходження від нафтогазової галузі, які становлять майже половину всіх доходів бюджету, впали на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року, тоді як державні витрати підскочили більш ніж на 50%.

За оцінками аналітиків, беззбиткова ціна на нафту для Росії - ціна, яка необхідна для збалансування бюджету - зросла до понад 100 доларів за барель, оскільки витрати на війну обтяжують бюджет.

При цьому в лютому ціна на російську нафту коливалася від 49,56 до 80 доларів за барель.

Автор: 

росія (65035) санкції (11802) економіка (928)


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Топ коментарі
+11
До цього вони і ишли -- успіхів .
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29.03.2023 08:57
+7
поки товстий трохи усохне, худий вже здохне..., рашка на відміну від нас готувалась до війни..., вони накопичували техніку, ресурси та швидко перейшли на військові рейки..., плюсом їхнє зомбоване населення, яке заради свого фюрера готове жити в багні десятиліттями та вмирати за погашення кредитів тисячами...
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29.03.2023 09:04
+3
Щось війна більш наказує нашу економіку та гривну.20 відсотків утрати рубля до долару?Це ніщо, в порівнянні десь у дві тритини гривни
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29.03.2023 09:09
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До цього вони і ишли -- успіхів .
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29.03.2023 08:57 Відповісти
поки товстий трохи усохне, худий вже здохне..., рашка на відміну від нас готувалась до війни..., вони накопичували техніку, ресурси та швидко перейшли на військові рейки..., плюсом їхнє зомбоване населення, яке заради свого фюрера готове жити в багні десятиліттями та вмирати за погашення кредитів тисячами...
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29.03.2023 09:04 Відповісти
Вони так накопичували техніку що в Індії Т 90 чуть не в три рази більше ніж в кацапстану .
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29.03.2023 09:09 Відповісти
Справедливости ради в Индии и населения больше в раз 10
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29.03.2023 09:24 Відповісти
Індії потрібні ці танки на противагу Китаю
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29.03.2023 09:38 Відповісти
А причому тут протистояння Індії і Китаю? Якщо кацапи такі багаті і такі "вумні' чого вони не замінили парк Т 72 на Т 90 ( аналогів якому не має - "аналоговнет") ? Колись десь прочитав що Т 90 в Індії прозвали "нічним метеликом" - бо двигун в індійскій спеці може і "навернутися" ( а наші танки в Пакистані працюють і в день і в ночі).
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29.03.2023 11:25 Відповісти
вони думали нас на понт взяти, кількістю металобрухту, але не вийшло.
повір через декілька років вони нароблять тих танків багато, адже ніхто не заважає.
І так продаж танків Індії, та і любій іншій країні, то вигода + ресурси для виробництва.
Тому так кляли Пороха який продав декілька булатів, але зняв з консервації сотні танків за ті гроші.
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29.03.2023 12:05 Відповісти
вони не те, що думали, вони сліпо вірили в "Київ за 3 дні", тому виділені кошти на переозброєння в більшості своїй порозкрадали.
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29.03.2023 16:30 Відповісти
Щось війна більш наказує нашу економіку та гривну.20 відсотків утрати рубля до долару?Це ніщо, в порівнянні десь у дві тритини гривни
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29.03.2023 09:09 Відповісти
Був курс 28 став 39 ..де тут дві третини?
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29.03.2023 09:17 Відповісти
Купівельна спроможність населення впала у 2,5 рази.
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29.03.2023 09:20 Відповісти
Яким він тільки не був.Піди,та купи по 39
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29.03.2023 09:26 Відповісти
купить можно по36,9
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29.03.2023 10:20 Відповісти
А ты чё парализованный?
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29.03.2023 11:11 Відповісти
купуй у Приват24 по 37 (з депозитом на 3 міс) - подяки не треба
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29.03.2023 13:17 Відповісти
Може воно й не дуже віддзеркалює українські реалії, але курс на Міняйлі поточний 37,84₴/$.
Проти курсу 30,47₴/$ від 23.02.2022 гривня впала на 19,48%.

https://charts.finance.ua/ru/currency/order/-/1/usd https://charts.finance.ua/ru/currency/order/-/1/usd
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29.03.2023 15:31 Відповісти
Реалії треба дивитися у гаманцях прісичного грамодянина.А державний курс придуман не для нього,а для окремих,своіх.
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30.03.2023 08:04 Відповісти
То не державний курс, а реальний на сьогодні базарний. Гривня зараз там зростає через надходження валюти з-за меж України.
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30.03.2023 12:32 Відповісти
Падіння відбудеться в--довгостроковій переспективі.
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29.03.2023 09:09 Відповісти
Як гарно й красиво!!!! То ми вже перемогли?
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29.03.2023 09:10 Відповісти
Аза..платіжки у квітні получите, дізнаєтесь..а дібьють потім ціни на продукти..вони десь в 2.5 рази вже здорожчали.
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29.03.2023 09:15 Відповісти
а почему не в 45 раз подорожало все?)))))
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29.03.2023 10:22 Відповісти
Аби перднути питанням? Чекай, скоро буде й у 45.
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29.03.2023 10:39 Відповісти
ты малолетнее существо в магазин хоть ходишь?)))) гречка по 70, по твоему до войны она стоила 28? больне на голову
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29.03.2023 11:12 Відповісти
Так а что ты предлагаешь? Здаться кацапам? Или ты с окопов пишешь ,недоедаеш,недосыпаеш,побратимов хорониш? Устали они от войны,мляти. Наголосовали,жрите. Плохо что помирают нормальные пацаны,а тем какая разница будут жить.
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29.03.2023 11:14 Відповісти
rokiv cherez 8-9 peremojemo, pravda vtratymo 1 mln ludei... ale to take... taka cina nezalezhnosti... bud' to Aljyr, Afgan, chy Ukraina
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29.03.2023 09:36 Відповісти
Поки грубий висохне, худий здохне. Це я про Росію і Україну.
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29.03.2023 09:22 Відповісти
yaksho hudogo pidgodovuvaty, to shche ne fakt
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29.03.2023 09:34 Відповісти
Грубі габагато важче переносять голодання і швидше падають з сил, їм потрібно набагато більше енергії для підтримки свого великого організму.
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29.03.2023 10:52 Відповісти
putin uspishno robyt' te - dlya chogo narodyvsya - rozvalyty federaciyu
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29.03.2023 09:25 Відповісти
Такие дела надолго. Не стоит ждать развала экономики за год два. Десять лет?- да
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29.03.2023 09:58 Відповісти
Маячню про розвал кацапської економіки ми чуємо ще з 14-го року.
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29.03.2023 10:09 Відповісти
З 2014 її ніхто не валив. Валити почали лише рік назад.
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29.03.2023 10:23 Відповісти
Перші санкції проти Росії за анексію Криму введені ще в березні 2014-го. Практично відразу ж і почались розмови про "крах російської економіки". Ви все проспали, шановний.
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29.03.2023 10:34 Відповісти
😂.. Те що тіпо - ввели кацапії в 2014 році , ви називаєте санкціями . ??
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29.03.2023 10:47 Відповісти
Судячи з результату, то і те, що ввели останнім часом - теж не санкції. І розповіді, що якісь там доходи рашки впали на скількісь і рашка от-от загнеться - хворобливі фантазії. Іран вже скільки під такими "жорсткими санкціями"? І що? Навіть не планує загинатись. Навпаки.
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29.03.2023 11:13 Відповісти
Іран те ж саме . Про які санкції ірану мова , коли він майже вільно продає нафту .? Якщо він він це робить, то це не санкції , а - фікція .
Санкції це коли закривається ринок збуту , як наприклад - європейський для кацапні . Справжні санкції не дають можливості вести вільну економічну діяльність .
А що до падіння доходів паРаші , не треба тут фантазувати , а треба просто - взяти і почитати звіт їхнього мінфіну . Хоча б за останні два місяці .
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29.03.2023 11:45 Відповісти
Навіть тут, на Цензорі, були статті про те, як кацапи продають нафту в Європу в обхід так званих "санкцій". Так, можна скільки завгодно себе втішати, фантазувати, вірити звітам різних мінфінів та байкам про "продаж нижче собівартості" та іншим подібним. Реальності це, на жаль, не змінить. Завдяки тільки самим санкціям загнеться рашка ще дуже не скоро. Добре, якщо хоч наші онуки цього дочекаються...
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29.03.2023 12:02 Відповісти
Продавали торік ,, але вже продають .

вірити звітам - різних мінфінів )) .. Ну якщо звітам мінфінів , та ще й - різним , віри немає , то і в мене питань теж - більше немає .
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29.03.2023 12:10 Відповісти
Зрозуміло...
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29.03.2023 12:20 Відповісти
Обама в своё время утверждал, что экономика кацапстана "разорвана в клочья" "адскими санкциями".
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29.03.2023 10:21 Відповісти
Це не зовсім так. Поки товстий сохне, худий здохне в тому випадку, якщо худого не підкормлювати. Якщо худого підгодовувати, а товстого сушити, то кінець кінців здохне таки товстий. А Україну підгодовують.
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29.03.2023 10:22 Відповісти
- В добрий путь кацапи .. .
Свято наближається , свято наближається ,, наближається свято . !!
Ви там піднатужтесь , щоб вже до кінця року вас - відспівали . !!
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29.03.2023 10:40 Відповісти
це ви надивились єдиних новин і зеленого бидломарафону? В нас справи набагато гірші. ніж у кацапів. А ви все мрієте. Ну мрійте далі. Солнцеликий зелений боневтік веде вас до перемоги
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29.03.2023 13:07 Відповісти
До чого тут той марахвон . ?

Ти сліпий . ? Про це йдеться в матеріалі https://www.wsj.com/articles/russias-economy-is-starting-to-come-undone-431a2878?fbclid=IwAR3NQBH0MFspUya4NyGi-Cq7MfYKvfeGPSY4ihrepXApRuraz2Py3p6n9N8 The Wall Street Journal ,)) Джерело:
Якби мова йшла про зе-марафон , я б мовчав ,, бо телевізора для мене не існує вже багато років ,, я навіть не знаю про що там говорять ( хоча й здогадуюсь ) .
Взагалі то - треба мати свою голову на плечах ,, отримувати інформацію можна з різних джерел , навіть ворожих , але аналізувати її треба - опираючись виключно на власне розуміння , логіку і здоровий глузд .
А по друге - до чого тут наші справи , коли мова в статті йде виключно про кацапню . ?
Не треба маніпулювати , змішуючи все до купи .
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29.03.2023 13:31 Відповісти
Если бы санкции вводились не по чайной ложке в месяц, а хотя бы по столовой ложке каждый час и самое главное, чтобы был жёсткий контроль за их соблюдением, то результат был бы намного лучше.

Нужно честно сказать, что Европа и Америка расслабились от хорошей жизни, потеряли нюх и совсем перестали думать о собственной безопасности, кремлёвский параноик смог усыпить их бдительность, снабжая дешёвыми газом и нефтью, а сам, в это время, скупал по всему миру оптом и в розницу политиков и глав государств, готовя будущих союзников для своих преступлений, таких, как Китай, Венгрия, Сербия, Иран, Северная Корея и они честно сегодня отрабатывают кровавые деньги.

Война в Украине заставит человечество понять главную истину - мир на Земле это главная ценность, а всё остальное вторично!!
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29.03.2023 11:10 Відповісти
 
 