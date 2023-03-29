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Санкції дійсно можуть негативно вплинути на економіку РФ, - Путін. ВIДЕО

Російський диктатор Путін не виключає, що санкції можуть негативно вплинути на економіку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Запроваджені проти російської економіки нелегітимні обмеження в середньостроковій перспективі дійсно можуть негативно на ній позначитися. У зв'язку з цим нам необхідно забезпечити стійке збільшення внутрішнього попиту", - зазначив він.

Читайте: Євросоюз створює спецорган для контролю за санкціями проти РФ, - Bloomberg

Автор: 

путін володимир (23818) росія (65162) санкції (11828)


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Топ коментарі
+58
Воно оце розповіло і кацапня йому ще й поаплодує. Проклята територія🤦
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29.03.2023 16:21
+57
"Капітану Очєвідность" підвищили звання. Тепер він "Гєнєрал *******".
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29.03.2023 16:23
+55
Тут самий смак в тому, що навіть такий п..дун як *****, для якого "санкциі нє работают", і той визнає, що таки працюють і працюють боляче. Що ж в такому випадку реально коїться з економікою раши, що навіть найвеличніший пі...дабол всєя русі не може цього вже приховувати. А далі буде ще гірше, бо санкції діють через певний час і схоже, цей час якраз настав, а відмінити їх одним днем не вийде навіть при бажанні.
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29.03.2023 16:29
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Воно оце розповіло і кацапня йому ще й поаплодує. Проклята територія🤦
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29.03.2023 16:21 Відповісти
Тут самий смак в тому, що навіть такий п..дун як *****, для якого "санкциі нє работают", і той визнає, що таки працюють і працюють боляче. Що ж в такому випадку реально коїться з економікою раши, що навіть найвеличніший пі...дабол всєя русі не може цього вже приховувати. А далі буде ще гірше, бо санкції діють через певний час і схоже, цей час якраз настав, а відмінити їх одним днем не вийде навіть при бажанні.
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29.03.2023 16:29 Відповісти
Нєлегітімниє санкціі,чорт у#об@ний! Здохни мразь!!!
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29.03.2023 16:31 Відповісти
Разоблачение лжи путина об украинцах

https://youtu.be/0KegqgnIPRs

они всегда ****** и ******* , недолюди.
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29.03.2023 17:04 Відповісти
"неукраїнці" ******* недоордлу іноді вже просто заради рогваґи...
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29.03.2023 17:51 Відповісти
Те ж саме робить і клоун, та стадо йому хлопає та злибається
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30.03.2023 06:02 Відповісти
Якеж воно кончене...
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29.03.2023 16:22 Відповісти
Про эту истоту, не хватит ни каких "легенд о Нароями...".
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29.03.2023 17:21 Відповісти
.... , зморщане, обісране і обтікає.
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29.03.2023 20:37 Відповісти
"Капітану Очєвідность" підвищили звання. Тепер він "Гєнєрал *******".
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29.03.2023 16:23 Відповісти
Ідіот.
Крапка.
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29.03.2023 16:23 Відповісти
Мир праху кацапії. Амінь!
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29.03.2023 16:24 Відповісти
Стадія прийняття.
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29.03.2023 16:25 Відповісти
А як воно спочатку хизувалося, що "санкційний бліцкріг провалився". Цей ідіот навіть не розуміє, як саме працюють санкції. І це при тому, що він жив при Совку і бачив, від чого той сконав!
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29.03.2023 16:29 Відповісти
Він не бачив. Він в НДР завклубом тоді був.
Його кругозору на такий маштаб подій тоді не вистачало. Схоже, що і зараз не вистачає.
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29.03.2023 16:35 Відповісти
Врешь, они во благо.
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29.03.2023 16:26 Відповісти
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29.03.2023 16:26 Відповісти
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29.03.2023 16:28 Відповісти
То мінєт ховрашкові?
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29.03.2023 16:32 Відповісти
Та нє - то поза кацапстану перед Україною.
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29.03.2023 18:50 Відповісти
Хватить жалітись

Ви ж спасаєте тварєй з даунбаса, можна і ради них потерпіти!
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29.03.2023 16:30 Відповісти
Poskoļku čislo rutrupov v Ukraine uveļičivajetsja, vnutreņij spros v ru uveļičiķ nevozmožno,jesļi toļko povišeņijem čisla oļigarhov.
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29.03.2023 16:31 Відповісти
iš kur tos ne latviškos raidės?
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29.03.2023 21:20 Відповісти
Бросить -бы ***** -мразь уродливую в серную кислоту и растворить 🤮
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29.03.2023 16:33 Відповісти
Kakoj ecio vnutreni spros kacapstane,jesli tam 95% nicije.
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29.03.2023 16:33 Відповісти
teisinga transliteracija, Viduk, - niščie.
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29.03.2023 21:22 Відповісти
перевод на мордовское наречие: затягивайте пояса, смерді
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29.03.2023 16:33 Відповісти
" ,, можуть негативно вплинути,,," -- це в кацапському перекладі -- пистец не за горами таварисщчи,,,!,,,,),
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29.03.2023 18:48 Відповісти
ta nuuu... miliardy tonn jaxelia, krapivy, lopuxa ta vsiakogo drugova dobrogo importozameščenija
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29.03.2023 21:23 Відповісти
***** оправдовується перед малохольною кацапнею... зникла радісна усмішка з хрюльника, що санкції їм ніпочому, тільки зміцьнюють економіку...
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29.03.2023 16:33 Відповісти
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29.03.2023 16:35 Відповісти
пуйлономика.....
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29.03.2023 16:36 Відповісти
Це ше добре коли в Європі за рубль дають 20 центів -- буде погано коли за рубль будуть давати в морду .
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29.03.2023 16:37 Відповісти
Які 20 центів? Навіть 2 цента вже давно не дають.
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29.03.2023 17:26 Відповісти
Ей, ********, а якже користь від санкцій? Що, "пісєц покрался нєзамєтно"?
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29.03.2023 16:37 Відповісти
ot sho znachyt' pochav prodavaty svou prelest' - "Zoloto Putina"

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29.03.2023 16:37 Відповісти
*************** прелесть
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29.03.2023 17:28 Відповісти
Нічого, "репа" вас спасе!

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29.03.2023 16:38 Відповісти
резіновая попа
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29.03.2023 16:54 Відповісти
Як казав Кіля Азіров: "Досить скігліти. Треба брати лопату і... і копати яму, багато ям"
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29.03.2023 16:39 Відповісти
Всё будет хорошо. Сектанты из "свидетелей совка" будут впадать в экстаз , выстраиваясь в рабские очереди за двумя сортами колбасы " патриотичная" и " как в совке "
Остальных недовольных, кто не успеет сбежать от счастья - пересажают.(c)
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29.03.2023 16:39 Відповісти
Так вони ж мріють про сересер
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29.03.2023 17:40 Відповісти
Висери цього шизоїда треба в окрему рубрику. Т
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29.03.2023 16:39 Відповісти
Розширити, підвищити, поглибити - нічого не змінилося з часів совка.. Зі слів ху"ла - санкції росії тільки допомагають, необхідно ще більше санкцій..
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29.03.2023 16:40 Відповісти
а як все починалося
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29.03.2023 16:41 Відповісти
Искандеры как-то совсем быстро отсмеялись.
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29.03.2023 16:52 Відповісти
Ого там бункер у него, и одна кнопка возле дверей, вот бы она сломалась и он там сдох!!
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29.03.2023 16:42 Відповісти
Дажэ эта гэбистская овца что то понимает и пытается подстенуть экономику вменяемыми методами,а у нас слуга сивковича мочит экономику,как гуся,что бы сиюминутно ободрать ее на перья,а потом гори все огнем.
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29.03.2023 16:44 Відповісти
Кацапам світить хіба що стійке збільшення внутрішнього попиту на труни і кувалди.
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29.03.2023 16:47 Відповісти
І лапті, валєнкі, тюрю, рєпу, а для заможних баярєшнік
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29.03.2023 19:21 Відповісти
Дефіцит бюджету. Санкції виявляється діють. Динаміка позитивна. Все по плану
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29.03.2023 16:47 Відповісти
А может тавой, отправить тебя кровавого упыря и афериста в Гаагу, а на территории ********** начать создавать демократическое общество.
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29.03.2023 16:49 Відповісти
а шо такое?Искандеры оторжались?или опять стоя на коленях завязывают берцы?только кому?китаю?и ручонку облобызал некисло..лизун
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29.03.2023 16:50 Відповісти
А як сказала Галя - пиZ-да ляля
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29.03.2023 16:51 Відповісти
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29.03.2023 16:51 Відповісти
Айяяйай, а кто это сделал?
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29.03.2023 16:52 Відповісти
Очікуємо неухильне зростання попиту на домовини.
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29.03.2023 16:53 Відповісти
***** загрузило своих долбо#бов абзацом который ему нацарапали на мониторе спичрайтеры а быдло восхищается его умом...
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29.03.2023 16:54 Відповісти
думав путєна побачити, а там ***** якесь сидить
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29.03.2023 16:54 Відповісти
кацапи не люди...
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29.03.2023 16:55 Відповісти
коли ж ти здохнеш, падло
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29.03.2023 17:08 Відповісти
Плешивый параноик решил открыть своему быдлу секрет полишинеля, оказывается санкции всё таки могут поставить рашу раком?

Конечно могут и уже ставят, но нужно, чтобы Америка и Европа поставили жирную точку на могилу этой недостраны, необходимо полностью отключить её от системы https://ru.wikipedia.org/wiki/SWIFT SWIFT и объявить полное торговое эмбарго!
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29.03.2023 17:08 Відповісти
Санкции поставили раком ссср с его 20% мирового ВВП. Но наивным рабсиянам ***** втюхивал, что санкции ни по чем территории с 1,5% мирового ВВП
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29.03.2023 18:32 Відповісти
в последнее время ***** начал признавать реалии-нехватку боеприпаса,техники и теперь негатив в экономике
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29.03.2023 17:11 Відповісти
Це не справжній Путін - справжній казав шо вони на користь
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29.03.2023 17:14 Відповісти
а що такое,хуйлокабаев?тыж пел шо санкции похер............................******** клнченный двадцать первргр века!
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29.03.2023 17:26 Відповісти
"Рассматривать чьи-то действия как низкие, подлые, отвратительные или порочные - значит придавать неоправданное значение личности их совершившего, то есть - потакать его чувству собственной важности." (c) KK
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29.03.2023 17:29 Відповісти
Нічого, вже вас кацапи, не спасе. Кораблик поступово буде йти на дно.
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29.03.2023 17:30 Відповісти
опа! а шо такое? стадо начали готовить к экономическому пздцу?
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29.03.2023 17:33 Відповісти
Тупо готує своїх рабів стати в стійло, на дуже тривалий період і більшість готова
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29.03.2023 17:47 Відповісти
какой-то он грустный...
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29.03.2023 17:50 Відповісти
Времени на подкачку нет!
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29.03.2023 17:52 Відповісти
Если бы было не все так фатально, обошлись бы Письковым...(c)
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29.03.2023 17:54 Відповісти
Колись на відпочинку в Криму одна ***** с мацкви мені доказувала " что па талонам жить харашо била"
Ну от і напевно скоро її мрії збудуться 😀
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29.03.2023 17:56 Відповісти
Дай то, Бог.
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29.03.2023 18:23 Відповісти
Перестану уважать амеров, пусть тока заикнутся про ножки Буша для ягелеядных... Кацапы созданы для репо-вегетарианстива. Кто им доктор, шо они заявили, шо они - индусо-арии, м шо должны указывать всем народам путь у вирiй светлых горизонтов...
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29.03.2023 18:22 Відповісти
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29.03.2023 18:24 Відповісти
Дик на пользу ж санкції були! А тепер шо?!
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29.03.2023 18:45 Відповісти
Якось воно чудно: Янек легітимний, санкції не легітимні, то йдуть на пользу , то заважають.

Все зависит в доме оном от тебя от самого,
Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его!
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29.03.2023 19:27 Відповісти
Педофил волнуется.
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29.03.2023 19:33 Відповісти
Война выжирает много денег и ресурсов,если Само начало заикатся насчет действия санкций хотя средний рабсиянин уже почуствовал по ценам это действие санкций и зарплате,дальнейший шаг скорее всего задержка соц выплат защищенных законом,пенсий,обрезание и задержка зарплат гос сектора,обращение как бы намекает надо крепится и потуже затянуть пояса типо готовимся страдать за общее дело мы ж вяликие ( хотя кто будит как медведь вискарем ужиратся а кто на будущее будит на помойках рыться лиш бы с голоду не сдохнуть )
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29.03.2023 19:44 Відповісти
от агресія- війна, це у кацапні легітимне - а от санкції чомусь ні...от гидоти
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29.03.2023 20:01 Відповісти
среднестатистический житель на рассее:

--- Понятно. Значит, будут грабить.
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29.03.2023 20:26 Відповісти
У ху@ла все мерзотне - скоріше би він лапті склеїв 😠
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29.03.2023 20:57 Відповісти
Да ну нах.... не могут полезные санкции портить кацапии ИкономЕку.... там всё по плану (афганский, должно быть) и по уму.... так что не скули, скотина, хавай, скоро тебя ватники начнут спрашивать, рвать скоро не начнут - трусы и кретины, но со временем - могут...
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29.03.2023 21:26 Відповісти
Снова виноват запад. От же русофобы
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29.03.2023 21:44 Відповісти
Беда приходит так нежданно, когда ее совсем не ждешь ....
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29.03.2023 23:09 Відповісти
От дурень, не попиту, а пропозиції їм треба збільшити. Тому що санкції можуть впливати тільки на пропозиції. Хоча може він мав на увазі внутрішній попит на газ. Ясна річ він тільки про газ і думає.
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30.03.2023 00:50 Відповісти
Порадовало ключевое слово СРЕДНЕСРОЧНОЙ а не ДОЛГОСРОЧНОЙ перспективе. Тоесть ***** уже не за горами.
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30.03.2023 01:03 Відповісти
Любая маломальская война против соседнего государства пожирает огромное количество средств . А учесть Россию и её економику .... это повторится с интервенцией в Авганистан. А если её незакончить в расчитанное время, начинается скачек развала в аритметической прогресий . Росийская економика ... это не резиновая и для повышений её ничего непредпринималоь .В последствий обалвания граждан она пойдет в глубокий " овраг " . Без анексий огромных широт российских простор необойдется. В это и воспользуется Китай.
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30.03.2023 02:13 Відповісти
А як же імпартазамєщєніє?
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30.03.2023 11:10 Відповісти
 
 