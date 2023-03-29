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Санкції дійсно можуть негативно вплинути на економіку РФ, - Путін. ВIДЕО
Російський диктатор Путін не виключає, що санкції можуть негативно вплинути на економіку РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Запроваджені проти російської економіки нелегітимні обмеження в середньостроковій перспективі дійсно можуть негативно на ній позначитися. У зв'язку з цим нам необхідно забезпечити стійке збільшення внутрішнього попиту", - зазначив він.
Топ коментарі
+58 Garry Grant
показати весь коментар29.03.2023 16:21
+57 lammer ya
показати весь коментар29.03.2023 16:23
+55 Yevhen Tarnavskyi #551236
показати весь коментар29.03.2023 16:29
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https://youtu.be/0KegqgnIPRs
они всегда ****** и ******* , недолюди.
Крапка.
Його кругозору на такий маштаб подій тоді не вистачало. Схоже, що і зараз не вистачає.
Ви ж спасаєте тварєй з даунбаса, можна і ради них потерпіти!
Остальных недовольных, кто не успеет сбежать от счастья - пересажают.(c)
Конечно могут и уже ставят, но нужно, чтобы Америка и Европа поставили жирную точку на могилу этой недостраны, необходимо полностью отключить её от системы https://ru.wikipedia.org/wiki/SWIFT SWIFT и объявить полное торговое эмбарго!
Ну от і напевно скоро її мрії збудуться 😀
Все зависит в доме оном от тебя от самого,
Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его!
--- Понятно. Значит, будут грабить.