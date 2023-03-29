Санкції дійсно можуть негативно вплинути на економіку РФ, - Путін. ВIДЕО

Російський диктатор Путін не виключає, що санкції можуть негативно вплинути на економіку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Запроваджені проти російської економіки нелегітимні обмеження в середньостроковій перспективі дійсно можуть негативно на ній позначитися. У зв'язку з цим нам необхідно забезпечити стійке збільшення внутрішнього попиту", - зазначив він.

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