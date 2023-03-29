"Следствие.Инфо" презентовало фильм-расследование о похищенных украинских девушках "Бегство от россиян". ВИДЕО

29 марта состоялся премьерный показ фильма-расследования журналистов "Следствие.Инфо" "Бегство от россиян" о двух украинских девушках, которых российские власти обманом вывезли сначала во временно оккупированный Крым, а затем в оккупированный Геническ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальном сайте "Следствие.Инфо".

Фильм-расследование "Бегство от россиян" позволяет зрителям воочию увидеть, в каких условиях оккупанты содержат похищенных украинских детей: общежитие без отопления, отсутствие полноценной еды и возможности выйти в магазин, а также душ — всего несколько раз в неделю. Кроме этого, россияне стирали детям украинскую идентичность, а тех, кто не повиновался, — били, угрожали оккупационной военной комендатурой и бросали в специальную яму издевательств.

Главная редактор "Следствия.Инфо" Анна Бабинец поблагодарила всех, кто поддерживает финансово работу команды.

"Мы благодарим благотворителей и доноров "Следствия.Инфо", которые донатят нам на журналистику, но на этот раз мы потратили 40 тыс. грн на спасение детей. Думаю, что никто не будет против. Мы сделали только один кейс, но сколько там людей, у которых просто нет таких денег, чтобы уехать", — говорит Анна Бабинец.

На мероприятии был представитель Офиса Генпрокурора Украины Юрий Белоусов, который отметил, что эта история является ярким примером преступлений россиян, умело маскирующих свои действия.

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"Эта история станет элементом большого дела против России. Мы работаем с Международным уголовным судом, более 20 стран мира фиксируют преступления РФ для того, чтобы создать отдельный фонд, который будет выплачивать компенсации пострадавшим. На сегодняшний день уже есть 640 подозреваемых лиц и это только зафиксировано". Большое спасибо за вашу работу", — сказал представитель Офиса генпрокурора после просмотра фильма.

Журналистка Юлия Химерик призвала коллег не повторять ее опыт, если они не будут уверены в своих силах.

"Хочу попросить журналистов не повторять за нами, если у вас нет четкого разработанного до мелочей плана. Мы показали спецоперацию очень простой, но за нами стоит большое количество людей, в том числе переживших оккупацию, плен. Именно они помогали нам спасать детей", — говорит Юлия.