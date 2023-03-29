"Слідство.Інфо" презентувало фільм-розслідування про викрадених українських дівчат "Втеча від росіян". ВIДЕО
29 березня відбувся прем’єрний показ фільму-розслідування журналістів "Слідства.Інфо" "Втеча від росіян" про двох українських дівчат, яких російська влада обманом вивезла спочатку в тимчасово окупований Крим, а потім в окупований Генічеськ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті "Слідство.Інфо".
Фільм-розслідування "Втеча від росіян" дозволяє глядачам на власні очі побачити, в яких умовах окупанти утримують викрадених українських дітей: гуртожиток без опалення, відсутність повноцінної їжі й можливості вийти в магазин, а також душ — всього кілька разів на тиждень. Окрім цього, росіяни стирали дітям українську ідентичність, а тих, хто не корився, — били, погрожували окупаційною військовою комендатурою й кидали у спеціальну яму для знущань.
Головна редакторка "Слідства.Інфо" Анна Бабінець подякувала всім, хто підтримує фінансово роботу команди.
"Ми дякуємо благодійникам і донорам "Слідства.Інфо", які донатять нам на журналістику, але цього разу ми витратили 40 тис. грн на порятунок дітей. Думаю, що ніхто не буде проти. Ми зробили лише один кейс, але скільки там людей, які просто не мають таких грошей, щоб виїхати", — каже Анна Бабінець.
На заході був представник Офісу Генпрокурора України Юрій Білоусов, який зазначив, що ця історія є яскравим прикладом злочинів росіян, які вправно маскують свої дії.
"Ця історія стане елементом великої справи проти Росії. Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом, понад 20 каїн світу фіксують злочини РФ для того, щоб створити окремий фонд, який буде виплачувати компенсації постраждалим. На сьогодні вже є 640 підозрюваних осіб і це тільки зафіксовані. Дуже дякую за вашу роботу", — сказав представник Офісу генпрокурора після перегляду фільму.
Журналістка Юлія Химерик закликала колег не повторювати її досвід, якщо вони не будуть точно впевнені у своїх силах.
"Хочу попросити журналістів не повторювати за нами, якщо у вас нема чіткого розробленого до дрібниць плану. Ми показали спецоперацію дуже простою, але за нами стоїть велика кількість людей, які зокрема пережили окупацію, полон. Саме вони допомагали нам рятувати дітей", — говорить Юлія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Відповідальний за Іловайський котел підполковник не був вбитий ЗСУ, а застрелився - росЗМІ
https://www.unian.ua/editor/oleg-davygora Олег Давигора
11:44, 27.03.23
2 хв.73833
viber://forward?text=https://www.unian.ua/war/podpolkovnik-lisickiy-otvetstvennyy-za-ilovayskiy-kotel-ne-byl-ubit-vsu-a-zastrelilsya-rossmi-12194478.html https://telegram.me/share/url?url=https://www.unian.ua/war/podpolkovnik-lisickiy-otvetstvennyy-za-ilovayskiy-kotel-ne-byl-ubit-vsu-a-zastrelilsya-rossmi-12194478.html http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.unian.ua/war/podpolkovnik-lisickiy-otvetstvennyy-za-ilovayskiy-kotel-ne-byl-ubit-vsu-a-zastrelilsya-rossmi-12194478.html https://twitter.com/share?&url=https://www.unian.ua/war/podpolkovnik-lisickiy-otvetstvennyy-za-ilovayskiy-kotel-ne-byl-ubit-vsu-a-zastrelilsya-rossmi-12194478.html&text=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%86%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B1%D1%83%D0%B2%20%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%97%D0%A1%D0%A3,%20%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%8F%20-%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%97%D0%9C%D0%86
Смерть підполковника підтвердив голова міського округу Подяки Ставропольського краю Олександр Теньков.
Раніше повідомлялося, що https://www.unian.ua/war/pomstilisya-za-ilovaysk-v-ukrajini-likviduvali-organizatora-kotla-dlya-zsu-foto-12193881.html?_gl=1*14b6d5i*_ga*NjEyNDAwNTMzLjE2Mzc0OTMzNjM.*_ga_TECJ2YKWSJ*MTY3OTkwMDIzNi4xMzEwLjEuMTY3OTkwNjE5My4wLjAuMA..*_ga_DENC12J6P3*MTY3OTkwMDIzNi4xNDg5LjEuMTY3OTkwNjE5My40Ni4wLjA.*_ga_238PLP1PQZ*MTY3OTkwMDIzNi4xMzEyLjEuMTY3OTkwNjE5My4wLjAuMA..*_ga_P6EEJX21DY*MTY3OTkwMDIzNi4xNDQ3LjEuMTY3OTkwNjE5My40Ni4wLjA. українські воїни ліквідували топ-офіцера армії окупантів Дмитра Лисицького, який влаштував Іловайський котел для українських захисників у 2014 році.
Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку, яка атакувала українські підрозділи, що проривалися з оточення в Іловайську в районі села Горбатенка. За війну в Україні у січні 2015-го Лисицького було нагороджено званням Герой Росії.