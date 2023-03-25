На території Росії залишаються 118 незаконно вивезених з Харківщини дітей

На території Росії залишаються 118 дітей, які були незаконно вивезені загарбниками з тимчасово окупованих територій Харківської області. Загалом російські загарбники примусово вивезли з Харківської області 561 дитину.

Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на видання "Думка", про це 25 березня в ефірі телемарафону повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"Загалом вивезено примусово з території Харківської області, яка була окупована, 561 дитину, з цих дітей 281 дитина вже повернулася. 118 дітей перебувають в росії", - розповів Чубенко.

Він розповів, що в регіон неодноразово приїжджали представники Міжнародного кримінального суду, міжнародних правозахисних та слідчих організацій, щоб задокументувати злочини російських військових.

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"Зокрема, минулого року неодноразово приїжджали голландські експерти, французькі жандарми, які встановлювали факти вбивств російськими військовими з російського озброєння цивільних мешканців. За допомогою спеціального обладнання, рентгену, було встановлено, що саме з крупнокаліберного кулемета та з підствольних гранатометів, які є лише на озброєнні російської армії, було розстріляно декілька автівок на території Куп’янського району", — сказав Чубенко.

Крім того, за словами речника прокуратури, в області розпочали близько 1100 кримінальних проваджень щодо зрадників за статтями "колабораціонізм", "державна зрада" тощо. Вже є 120 обвинувальних рішень судів, за якими призначені покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

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