На території Росії залишаються 118 незаконно вивезених з Харківщини дітей
На території Росії залишаються 118 дітей, які були незаконно вивезені загарбниками з тимчасово окупованих територій Харківської області. Загалом російські загарбники примусово вивезли з Харківської області 561 дитину.
Як інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на видання "Думка", про це 25 березня в ефірі телемарафону повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
"Загалом вивезено примусово з території Харківської області, яка була окупована, 561 дитину, з цих дітей 281 дитина вже повернулася. 118 дітей перебувають в росії", - розповів Чубенко.
Він розповів, що в регіон неодноразово приїжджали представники Міжнародного кримінального суду, міжнародних правозахисних та слідчих організацій, щоб задокументувати злочини російських військових.
"Зокрема, минулого року неодноразово приїжджали голландські експерти, французькі жандарми, які встановлювали факти вбивств російськими військовими з російського озброєння цивільних мешканців. За допомогою спеціального обладнання, рентгену, було встановлено, що саме з крупнокаліберного кулемета та з підствольних гранатометів, які є лише на озброєнні російської армії, було розстріляно декілька автівок на території Куп’янського району", — сказав Чубенко.
Крім того, за словами речника прокуратури, в області розпочали близько 1100 кримінальних проваджень щодо зрадників за статтями "колабораціонізм", "державна зрада" тощо. Вже є 120 обвинувальних рішень судів, за якими призначені покарання у виді обмеження або позбавлення волі.
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1. Торгівля дітьми, включно з розбором на органи, існує.
2. Вона активізується там, де для цього виникають сприятливі умови.
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