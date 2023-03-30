Готовим активные действия, которые приблизят победу - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 400-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Четыреста дней... Четыреста дней нашей обороны от полномасштабной агрессии. Это колоссальный путь, который мы прошли. Все вместе – каждый и каждая, кто боролся и борется за Украину. Кто заботился и заботится о государстве и украинцах. Кто помогал и помогает нашей логистике. Кто укреплял и укрепляет украинскую стойкость.
Украина прошла самые страшные дни февраля. Выдержали и эту зиму. Колоссальные усилия за этими словами... Мы прошли прошлогоднюю весну, изменившую ход этой войны в пользу нашей обороны.
Прошлым летом и осенью мы доказали, что весеннее освобождение наших северных областей не было случайностью. Битва за Киев, Чернигов, за Сумщину... Возвращение районов нашей Харьковщины, возвращение Херсона, оборона Бахмута и Донбасса – это героизм украинцев, которого миру не забыть.
Мы готовим следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы. Сделаем все, чтобы скорее наступил тот день, когда я смогу поблагодарить вас, дорогие украинцы, за нашу с вами победу!
В чем сила Украины? Если твои намерения благие – весь мир будет на твоей стороне, тебе будет помогать. Потому что свобода и справедливость, человечность и уважение, заслуженный народом мир должны победить", - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
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Воно хоч розуміє, що закопує себе цими відосиками?
Хотя не похоже, если честно.
больше похоже на бота, которого взяли за яйца и он вертится как уж на сковородке.
Далі шо?
Йому вигідно, щоб війна продовжувалась роками.
Щоб затягнути своє існування на цьому світі...
Бо як тільки закінчиться війна перемогою України, то відразу постануть питання до нього, на які він не зможе і не схоче відповісти.
Це і про шашличкі у травні, і про розмінування Чонгару перед вторгненням рашистів, і про зраду його дружка Баканова на посаді голови СБУ, і про витрачання (відкати) державних грошей на ''велике крадівництво'' перед початком війни, замість того, щоб готуватися до війни, про яку заявляли всі західні лідери, ітд...
як ви ботяри задовбали.
А то развелось всяких умников-*********, которым войну кто-то затягивает. Для таких как вы нет преград для ускорения окончания войны - автомат в руки и в окопы, думаю в тот же день ход мыслей изменится.
Ой, забув! "Какая разніца"! Це ж їх головне гасло.
а) проиграть
б) выиграть
в) помогло бы ботам больше посрать про зраду зрадную
прямо счастье вас распирает.
я открою страшную тайну, только никому не говорите:
сгоревшая Мрия-беда всего украинского народа.
Зеля к ней вообще никаким боком.
разница большая.
можно стебаться над Зелей лично. но не над нашими потерями.
это сильно напоминает как стебались над Гайдаем, что наши Кременную взять никак не могут.
хотя это НАША беда. а не Гайдая.
Поки, що це тільки пустопорожні слова, дій ніяких не має.
Одна надія у вас на Землю, який все це тормозить.
не нравятся "пустопорожни слова" -вперед на передовую, вояка диванный.
он в таком ракурсе прямо велик!
Хотя благодарить надо его спичрайтера.
"Тільки з Києва та Львова, дівчино. 250 доларів": Сотні українців щотижня їздять автобусами до Росіїhttps://patrioty.org.ua/society/tilky-z-kyieva-ta-lvova-divchyno-250-dolariv-sotni-ukraintsiv-shchotyzhnia-izdiat-avtobusamy-do-rosii-460832.html
Кто против имеет сказать?
нашу з вамиперемогу! Джерело:
Цієї війни і людських втрат взагалі б могло не бути, якби ваша шобла не заглядала в жопи патрушевих та путіних, а готувала армію і ВПК. Лицеміри.
ЗЕ просыпается от взрывов и видит в полутьме фигуру в военной форме.
-О, наши пришли. Как вы быстро от границы до Киева доехали.
-Наши, наши. Это я, Залужный.