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Новости Видео Война
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Готовим активные действия, которые приблизят победу - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 400-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Четыреста дней... Четыреста дней нашей обороны от полномасштабной агрессии. Это колоссальный путь, который мы прошли. Все вместе – каждый и каждая, кто боролся и борется за Украину. Кто заботился и заботится о государстве и украинцах. Кто помогал и помогает нашей логистике. Кто укреплял и укрепляет украинскую стойкость.

Украина прошла самые страшные дни февраля. Выдержали и эту зиму. Колоссальные усилия за этими словами... Мы прошли прошлогоднюю весну, изменившую ход этой войны в пользу нашей обороны.

Прошлым летом и осенью мы доказали, что весеннее освобождение наших северных областей не было случайностью. Битва за Киев, Чернигов, за Сумщину... Возвращение районов нашей Харьковщины, возвращение Херсона, оборона Бахмута и Донбасса – это героизм украинцев, которого миру не забыть.

Мы готовим следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы. Сделаем все, чтобы скорее наступил тот день, когда я смогу поблагодарить вас, дорогие украинцы, за нашу с вами победу!

В чем сила Украины? Если твои намерения благие  – весь мир будет на твоей стороне, тебе будет помогать. Потому что свобода и справедливость, человечность и уважение, заслуженный народом мир должны победить", - сказал Зеленский.

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Зеленский Владимир (20336)


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Топ комментарии
+28
Новий сезон серіалу "слуга народу" під назвою "Зеля на війні" триває вже 400 днів. Цьому дурачкові вже сподобалося цим займатися, мінімум акторів і декорацій, достатньо нахмурити брови і виразно прочитати текст з суфлера, оп і серія знята, "Санта Барбара" просто відпочиває.
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30.03.2023 22:05
+22
"Ми", "ми", "ми"... Не приписуйся до народу, Зельц. Бо поки військові воювали в окопах, а цивільні виживали під ракетами без світла і тепла, намагаючись втримати тил, ви, зелень, насолоджувалися життям з усіма зручностями.
Цієї війни і людських втрат взагалі б могло не бути, якби ваша шобла не заглядала в жопи патрушевих та путіних, а готувала армію і ВПК. Лицеміри.
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30.03.2023 22:34
+20
активні дії по обороні держави,*******, тре було 4 роки тому починати,можливо тоді б і війни не було..
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30.03.2023 22:08
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Черговий респект спічрайтерам!
Воно хоч розуміє, що закопує себе цими відосиками?
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30.03.2023 22:04 Ответить
а что, Украина проигрывает или у вас есть сведения что проиграет?
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30.03.2023 22:08 Ответить
Тоді буде скоріше кінець, а не тупик
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30.03.2023 22:19 Ответить
з чого ви це взяли? методичку змінити не бажаєте, ні? бо зрада капець. дуже нагадує таку саму зраду липня 2022.
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30.03.2023 22:18 Ответить
Головне, щоб перемога була не пірровою.
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30.03.2023 22:26 Ответить
как хорошо что вы есть светуличка, так и поступим, как вы советуете. а то как же без вашего ценного указания залужному.
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30.03.2023 22:27 Ответить
надеюсь это снова ирония.
Хотя не похоже, если честно.
больше похоже на бота, которого взяли за яйца и он вертится как уж на сковородке.
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30.03.2023 22:28 Ответить
Рік тому Зеленський був готовий підписати угоди, в яких йшлося про відмову від НАТО, прийняття російської мови, як офіційної, та про поступки у питанні демілітаризації. Але по телемарафону ви почуєте лише про погані Мінські угоди, завдяки яким взагалі відбулася розбудова армії
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30.03.2023 22:11 Ответить
я це пам'ятаю краще вас. і ще пам'ятаю,шо як тільки були оприлюднені умови перемир'я, українці Зєле ясно дали зргзуміти шо якщо рипнеться в цьому боці-йому хана.
Далі шо?
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30.03.2023 22:19 Ответить
Він має наувазі ,що україна обмежена в часі...і час грає проти україни.Цивілізований світ повністю все оплачує і ставить умови або або...
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31.03.2023 09:13 Ответить
Ми не програємо, але до перемоги ще нескоро, ще буди багато важкої боротьби
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30.03.2023 22:09 Ответить
Ми не програємо це точно, але є вже бажаючи підписати капітуляцию за "гарантію".
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31.03.2023 08:43 Ответить
відповім!) 1. РОЗДЕРУТЬ - то без варіантів. То АМЕН. 2. Чому ЯК жабу? Воно ж жабою і є ...
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30.03.2023 22:15 Ответить
Його й так роздеруть, не сьогодні так завтра....
Йому вигідно, щоб війна продовжувалась роками.
Щоб затягнути своє існування на цьому світі...
Бо як тільки закінчиться війна перемогою України, то відразу постануть питання до нього, на які він не зможе і не схоче відповісти.
Це і про шашличкі у травні, і про розмінування Чонгару перед вторгненням рашистів, і про зраду його дружка Баканова на посаді голови СБУ, і про витрачання (відкати) державних грошей на ''велике крадівництво'' перед початком війни, замість того, щоб готуватися до війни, про яку заявляли всі західні лідери, ітд...
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30.03.2023 22:17 Ответить
я жодного разу не прихильник Зєлі, але оце "война выгодна властям потому президент ... (вставити потрібне прізвище) ... не заканчивается"
як ви ботяри задовбали.
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30.03.2023 22:21 Ответить
++++ кизда йому тоды
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30.03.2023 22:37 Ответить
Только разодрать вместе со шмыгалем. Верещук и всей остальной опг.
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30.03.2023 23:25 Ответить
Так а чего ж ты сидишь ******* на диване? Поднимай жопу и иди помоги закончить войну поскорее. А потом и с Зелей будет повод разобраться..
А то развелось всяких умников-*********, которым войну кто-то затягивает. Для таких как вы нет преград для ускорения окончания войны - автомат в руки и в окопы, думаю в тот же день ход мыслей изменится.
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31.03.2023 00:03 Ответить
Людина висказала свою думку, на що має повне право. Видно, що ви тут недавно і не знаєте місцевого етикету: Затикати рота тут не прийнято, навіть якщо ви дуже поважаєте критиковану. особу. Ну хоча б тому, що тут не раша і кожна вільна людина має право на свою особисту думку. І на останок... істоту, що тимчасово займає посаду презедента називають «Зєлєй» тільки ОПа-боти.
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31.03.2023 03:43 Ответить
А так роздеруть трохи пізніше. А може спочатку зварять, а потім роздеруть...
Ой, забув! "Какая разніца"! Це ж їх головне гасло.
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30.03.2023 22:27 Ответить
Йому треба скласти повноваження та перестати займатись клоунадою, якщо він дійсно переймається долею громадян та держави
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31.03.2023 04:20 Ответить
знову выдосик... проспався бубочка та зайнявся самопіаром доброго ранку нікчемо....
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30.03.2023 22:04 Ответить
а если бы он повторял через слово что Укранв проиграет то что - нам бы это помогло:
а) проиграть
б) выиграть
в) помогло бы ботам больше посрать про зраду зрадную
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30.03.2023 22:10 Ответить
Тобто ви згідні зі мною, що якщо через кожне речення повторювати слово перемога, це наблизить перемогу?
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30.03.2023 22:13 Ответить
вас гугл-перекладач відклеївся. суцільні пекельні борошна.
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30.03.2023 22:17 Ответить
Ех жаль, зря ястарався, мою іронію не зрозуміли.
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30.03.2023 22:24 Ответить
вот это точно. беды украинцев - не повод для иронии.
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30.03.2023 22:26 Ответить
Ти вже великозбудував нову Мрію? Перемогатель великий.
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30.03.2023 22:04 Ответить
Ще мільярд дерев не виріс, з яких він буде її робити)
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30.03.2023 22:08 Ответить
а что вас так радует, что Мрия сгорела и восстановить ее практически невозможно?
прямо счастье вас распирает.
я открою страшную тайну, только никому не говорите:
сгоревшая Мрия-беда всего украинского народа.
Зеля к ней вообще никаким боком.
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30.03.2023 22:11 Ответить
Меня это не радует, я над обещаниями зели стебусь)
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30.03.2023 22:18 Ответить
не стоит забывать, что вы стебетесь над потерями УКРАИНЫ.
разница большая.
можно стебаться над Зелей лично. но не над нашими потерями.
это сильно напоминает как стебались над Гайдаем, что наши Кременную взять никак не могут.
хотя это НАША беда. а не Гайдая.
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30.03.2023 22:22 Ответить
Не стоит забывать, что это вы за меня решили ,что я стебусь над потерями Украины. Сами придумали?) Мне, как имеющему отношение к авиации стебаться над потерей Мрии, серьезно?
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30.03.2023 22:30 Ответить
Хто стібеться?
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31.03.2023 01:25 Ответить
а що ти так сраку рвеш,і всіх ботами тут обзиваєш,а тебе не цікавить куди підуть гроші які ті довбойоби хочуть вбухати в мертвонародженний проект?
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30.03.2023 23:26 Ответить
Тобто зЕ не знав що буде війна,тому він не винен що "Мрію" не відправили за кордон? І звичайно ж "випадково найвеличніший припинив фінансування ракетної програми,не закупив жодного **********,закатав в асфальт 130 мільярдів у 2021,розмінував Чонгар,та багато іншого.зЕботи ,ви мразі продажні.
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31.03.2023 10:12 Ответить
ще не побудований Президентський університет що готуватиме фахівців щоб зробити ту Мрію
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31.03.2023 09:57 Ответить
Новий сезон серіалу "слуга народу" під назвою "Зеля на війні" триває вже 400 днів. Цьому дурачкові вже сподобалося цим займатися, мінімум акторів і декорацій, достатньо нахмурити брови і виразно прочитати текст з суфлера, оп і серія знята, "Санта Барбара" просто відпочиває.
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30.03.2023 22:05 Ответить
А як би на його місці був якийсь дурачок?
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30.03.2023 22:10 Ответить
Та начебто є всі ознаки - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70 https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70

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31.03.2023 09:04 Ответить
Для начала шахедов сбейте, которые опять летят
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30.03.2023 22:06 Ответить
нафіг міги на 120, якщо є дрони на 3000+
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30.03.2023 22:15 Ответить
Цю мантру від Зелі, ми вже чуємо з нового року...
Поки, що це тільки пустопорожні слова, дій ніяких не має.
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30.03.2023 22:06 Ответить
не переживай, кацап. Будут.
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30.03.2023 22:13 Ответить
москаль Беляков, я тільки за те, щоб вас москалів пошвидше знищили та вигнали з української землі...
Одна надія у вас на Землю, який все це тормозить.
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30.03.2023 22:21 Ответить
шо ты несешь дебил.
не нравятся "пустопорожни слова" -вперед на передовую, вояка диванный.
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30.03.2023 22:24 Ответить
Зеля, как и все карлики, страдающие комплексом Наполеона, обожает снимать себя в ракурсе снизу вверх.
он в таком ракурсе прямо велик!
Хотя благодарить надо его спичрайтера.
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30.03.2023 22:06 Ответить
А Бахмут і Соледар до перемоги будете звільнять , чи після?)
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30.03.2023 22:07 Ответить
о, кремлеботы подтянулись. к дождю видать.
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30.03.2023 22:14 Ответить
активні дії по обороні держави,*******, тре було 4 роки тому починати,можливо тоді б і війни не було..
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30.03.2023 22:08 Ответить
З 2015 по 2018 рік Зеленський протестував проти Мінських угод, знімаючись у російських комедіях у Росії.
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30.03.2023 22:16 Ответить
то Воно в "бєгах" було,від 4 повісток переховувалося,а заодно і підзаробив..
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30.03.2023 22:20 Ответить
а зараз у нас тривають, либонь, пасивні дії, які перемогу ... - шо? віддаляють?
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30.03.2023 22:11 Ответить
Ниций підар кацапський
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30.03.2023 22:12 Ответить
готуй-готуй, а тим часом...
"Тільки з Києва та Львова, дівчино. 250 доларів": Сотні українців щотижня їздять автобусами до Росіїhttps://patrioty.org.ua/society/tilky-z-kyieva-ta-lvova-divchyno-250-dolariv-sotni-ukraintsiv-shchotyzhnia-izdiat-avtobusamy-do-rosii-460832.html
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30.03.2023 22:13 Ответить
и что вы предлагаете?
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30.03.2023 22:15 Ответить
а шо тут предлагать? це на совісті ,,туристів". хоча влада могла б хоч щось зробить (хоча б зробити,,чорний список" і взять за геніталії)
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30.03.2023 22:21 Ответить
какой черный список? вы планируете запретить гражданам Украины ездить в РФ? каким образом?
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30.03.2023 22:25 Ответить
"У чому сила України? Якщо наміри твої добрі - увесь світ буде на твоєму боці, тобі допомагатиме. Бо свобода і справедливість, людяність і повага, заслужений народом мир - мають перемогти"
Кто против имеет сказать?
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30.03.2023 22:13 Ответить
та вон повыше боты набежали - им все не нравится.
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30.03.2023 22:42 Ответить
Зробимо все, щоб швидше настав той день, коли я зможу подякувати вам, дорогі українці, за нашу з вами перемогу! Джерело:
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30.03.2023 22:43 Ответить
За 3 года (2019-2022) "помогло" только это:
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30.03.2023 22:14 Ответить
Ювілейний відос запилив..
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30.03.2023 22:15 Ответить
а який у нього цього разу "юбілей"?
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30.03.2023 23:29 Ответить
Чотирьохсотий відосик..
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30.03.2023 23:30 Ответить
нічосі,це ж скільки в грошах...
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30.03.2023 23:32 Ответить
А ще друкована нєтлєнка вийде..за рахунок бюджету
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30.03.2023 23:53 Ответить
Заїбав вже в доску пустобрьох...
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30.03.2023 22:28 Ответить
Не смотрела ни единого ролика. Максим пару предложений могу вытерпеть. Потом рвотный рефлекс
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30.03.2023 23:31 Ответить
Тут питання ні в тому, хто не дивиться. Цікаво побачити істоток які дивляться
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30.03.2023 23:54 Ответить
"Ми", "ми", "ми"... Не приписуйся до народу, Зельц. Бо поки військові воювали в окопах, а цивільні виживали під ракетами без світла і тепла, намагаючись втримати тил, ви, зелень, насолоджувалися життям з усіма зручностями.
Цієї війни і людських втрат взагалі б могло не бути, якби ваша шобла не заглядала в жопи патрушевих та путіних, а готувала армію і ВПК. Лицеміри.
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30.03.2023 22:34 Ответить
вони також жерли мівіну в бомбосховищах, ви що забули???
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31.03.2023 10:00 Ответить
Рада працює над реєстром ухілянтів. вінславський сказав, шо всі ухилянти будуть там. І під першим номером буде трижди уклоніст вова зеленський. Чи ні?
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30.03.2023 22:36 Ответить
рашисти: татаров, дєрьмак, смірнов, рєзніков, можуть готувати тільки перемогу парашиї, а не України
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30.03.2023 22:37 Ответить
24.02.2022
ЗЕ просыпается от взрывов и видит в полутьме фигуру в военной форме.
-О, наши пришли. Как вы быстро от границы до Киева доехали.
-Наши, наши. Это я, Залужный.
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30.03.2023 22:43 Ответить
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30.03.2023 23:02 Ответить
І що він готує? Щі чи мівіну?
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30.03.2023 23:39 Ответить
Дід єврея Буби вув комунякою, мама Ріма , та тато Саша-комуняки совкові . А совки комуняки не уміли готувати жидівські страви традиційні , тому мама Ріма готувала щі кацапсько-комуняцькі . Так , як мама Ріма зараз в Ізраїлі , то Буба їсть мівіну ! До речі , в українській мові не єврей, а жид правильно , так як і в польській мові , і французською-жидо , і в інших мовах )
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31.03.2023 00:04 Ответить
неужели янелохмнеужесорокпять готовит мангал... благодаря мангалу с участием еще и ветеринара сколько человек было погублено? оно готовит... лучше сам готовься...
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31.03.2023 06:23 Ответить
Спершу приготували зраду- тепер готую перемогу: якою ціною ти хоч замислювався кров ,смерть,розруха та страждання простих украінців ''какаяразница''?
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31.03.2023 06:54 Ответить
Певно неякогонаступу вже не буде. Буде домовлятися! Потім скаже що Захід змушував це робити.
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31.03.2023 08:37 Ответить
Важка ситуація... У Подоляка брат рідний у ГУР Рашки, у Єрмака теж рідня в рашці в армії хкуйла.. З перших днів війни вони мали б пійти з влади... Україна і українці мають великий риск зради, більший у мільони разів, ніж був до війни, коли хкуйло вже знало, що скізь його орки пройдуть швидко. а особливо в Херсонській області..
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31.03.2023 08:49 Ответить
Подоляк сам працює в ГУР.
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31.03.2023 08:54 Ответить
Отут трошки є від бритів по агентурі кремля - https://www.5.ua/svit/zaverbovani-polityky-ta-shpyhunski-zustrichi-na-kurortakh-zvit-rusi-pro-********-diialnist-kremlia-v-ukraini-302391.html https://www.5.ua/svit/zaverbovani-polityky-ta-shpyhunski-zustrichi-na-kurortakh-zvit-rusi-pro-********-diialnist-kremlia-v-ukraini-302391.html

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31.03.2023 09:14 Ответить
 
 