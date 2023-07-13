Легендарный егерь-десантник Петр "Харьков" проходит реабилитацию и мечтает вернуться в строй: "Без меня в Крым не идите". ВИДЕО

Украинский воин Петр "Харьков" из 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ сейчас дома проходит реабилитацию после ранения в бою, кадры которого стали легендарными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тогда несколько раз раненый "Харьков" штурмовал с побратимами вражеские позиции вблизи Бахмута. Пуля попала ему в голову, но он поднялся и добил оккупанта.

После длительного лечения "Харьков" реабилитируется в кругу семьи. Его побратимы посетили бойца и записали для нас небольшое видео. Из него понятно – герой в прекрасном настроении и поскорее хочет вернуться в строй.

"На Крым я все спешу. Без меня в Крым не идите", - шутит "Харьков" с коллегами.

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