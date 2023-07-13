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Легендарный егерь-десантник Петр "Харьков" проходит реабилитацию и мечтает вернуться в строй: "Без меня в Крым не идите". ВИДЕО

Украинский воин Петр "Харьков" из 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ сейчас дома проходит реабилитацию после ранения в бою, кадры которого стали легендарными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, тогда несколько раз раненый "Харьков" штурмовал с побратимами вражеские позиции вблизи Бахмута. Пуля попала ему в голову, но он поднялся и добил оккупанта.

После длительного лечения "Харьков" реабилитируется в кругу семьи. Его побратимы посетили бойца и записали для нас небольшое видео. Из него понятно – герой в прекрасном настроении и поскорее хочет вернуться в строй.

"На Крым я все спешу. Без меня в Крым не идите", - шутит "Харьков" с коллегами.

Смотрите также: Враг обстрелял 3 района Харьковщины, в Одноробовке повреждены дома, - ОВА. ФОТО

ранение (3405) боевые действия (4429) Бахмут (1605) 71-я отдельная егерская бригада (30)


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Щира вдячність справжньому воїну та герою...
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13.07.2023 09:38 Ответить
Харкову - слава
І "Харкову" - слава...
Воля та міць - синоніми стали...
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13.07.2023 09:38 Ответить
Щира подяка герою, слава воїнам , слава ЗСУ, слава Україні 🇺🇦💙💛
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13.07.2023 09:39 Ответить
Бережи тебе Господь, славний Воїне!
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13.07.2023 09:58 Ответить
"На Крим я все поспішаю. Без мене на Крим не йдіть", - жартує "Харків" з колегами.
Бережи та допомагай вам Господь, хлопчики
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13.07.2023 10:32 Ответить
Уривок з інтерв'ю, яке надав "Харків" перед боєм, в якому його поранили:
"Ну бестолковые вообще, просто бестолковые. Штурмовики, які проходили до нас, вони йдуть з чотирма рожками, а п'ятий в етом, в автоматє. Дошли уже почті до нас, они повні були. Тоєсть, я позабирав у них рожки, - вони повні...
Бєстолоч, просто бєстолоч...
... їх мотивує та беспонтовая жизнь, яка у них там дома. Тоєсть, они - просто бєстолоч... щоб не спитись в своєму селі, оні: хрєн с нім - піду десь там повоюю. Ну, тоєсть у них тупіковая ветвь развітія.
... вроді люди - руки, ноги..., но ти підходиш до них - ну це просто ужас."
Детальніше - https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1637479887937196032?t=hguDxksFULHIRrOhmSAAMA&s=19 тут .
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13.07.2023 10:35 Ответить
На заході сонця, де вільні степи
Нам пісні співають невідомі птахи
Палає край неба над обрієм врівень
І військо уходе все далі на південь
Ми з військом уходим все далі і далі
А мила сумує, чи живий я не знає
Ти вибач кохана що взявся за зброю
Та колись наші танки все ж дійдуть до Джанкоя.

https://www.youtube.com/watch?v=lYK0aG8t_YA Громадянин Топінамбур - Джанкой

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13.07.2023 10:44 Ответить
Поправляйся, воїне Петро "Харків"! Буде і відбудований Харків, буде і український Крим!
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13.07.2023 15:32 Ответить
 
 