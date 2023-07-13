Легендарный егерь-десантник Петр "Харьков" проходит реабилитацию и мечтает вернуться в строй: "Без меня в Крым не идите". ВИДЕО
Украинский воин Петр "Харьков" из 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ сейчас дома проходит реабилитацию после ранения в бою, кадры которого стали легендарными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, тогда несколько раз раненый "Харьков" штурмовал с побратимами вражеские позиции вблизи Бахмута. Пуля попала ему в голову, но он поднялся и добил оккупанта.
После длительного лечения "Харьков" реабилитируется в кругу семьи. Его побратимы посетили бойца и записали для нас небольшое видео. Из него понятно – герой в прекрасном настроении и поскорее хочет вернуться в строй.
"На Крым я все спешу. Без меня в Крым не идите", - шутит "Харьков" с коллегами.
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І "Харкову" - слава...
Воля та міць - синоніми стали...
Бережи та допомагай вам Господь, хлопчики
"Ну бестолковые вообще, просто бестолковые. Штурмовики, які проходили до нас, вони йдуть з чотирма рожками, а п'ятий в етом, в автоматє. Дошли уже почті до нас, они повні були. Тоєсть, я позабирав у них рожки, - вони повні...
Бєстолоч, просто бєстолоч...
... їх мотивує та беспонтовая жизнь, яка у них там дома. Тоєсть, они - просто бєстолоч... щоб не спитись в своєму селі, оні: хрєн с нім - піду десь там повоюю. Ну, тоєсть у них тупіковая ветвь развітія.
... вроді люди - руки, ноги..., но ти підходиш до них - ну це просто ужас."
Детальніше - https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1637479887937196032?t=hguDxksFULHIRrOhmSAAMA&s=19 тут .
Нам пісні співають невідомі птахи
Палає край неба над обрієм врівень
І військо уходе все далі на південь
Ми з військом уходим все далі і далі
А мила сумує, чи живий я не знає
Ти вибач кохана що взявся за зброю
Та колись наші танки все ж дійдуть до Джанкоя.
https://www.youtube.com/watch?v=lYK0aG8t_YA Громадянин Топінамбур - Джанкой