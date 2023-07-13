Легендарний єгер-десантник Петро "Харків" проходить реабілітацію і мріє повернутися у стрій: "Без мене на Крим не йдіть". ВIДЕО

Український воїн Петро "Харків" із 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ зараз вдома проходить реабілітацію після поранення в бою, кадри з якого стали легендарними.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тоді кілька разів поранений "Харків" штурмував з побратимами ворожі позиції поблизу Бахмуту. Куля влучила йому у голову, але він піднявся і добив окупанта.

Після тривалого лікування, "Харків" реабілітується в колі сім’ї. Його побратими відвідали бійця і записали для нас невелике відео. З нього зрозуміло - герой у прекрасному настрої і якнайшвидше хоче повернутися у стрій.

"На Крим я все поспішаю. Без мене на Крим не йдіть", - жартує "Харків" з колегами.

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