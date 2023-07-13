Легендарний єгер-десантник Петро "Харків" проходить реабілітацію і мріє повернутися у стрій: "Без мене на Крим не йдіть". ВIДЕО
Український воїн Петро "Харків" із 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ зараз вдома проходить реабілітацію після поранення в бою, кадри з якого стали легендарними.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тоді кілька разів поранений "Харків" штурмував з побратимами ворожі позиції поблизу Бахмуту. Куля влучила йому у голову, але він піднявся і добив окупанта.
Після тривалого лікування, "Харків" реабілітується в колі сім’ї. Його побратими відвідали бійця і записали для нас невелике відео. З нього зрозуміло - герой у прекрасному настрої і якнайшвидше хоче повернутися у стрій.
"На Крим я все поспішаю. Без мене на Крим не йдіть", - жартує "Харків" з колегами.
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І "Харкову" - слава...
Воля та міць - синоніми стали...
Бережи та допомагай вам Господь, хлопчики
"Ну бестолковые вообще, просто бестолковые. Штурмовики, які проходили до нас, вони йдуть з чотирма рожками, а п'ятий в етом, в автоматє. Дошли уже почті до нас, они повні були. Тоєсть, я позабирав у них рожки, - вони повні...
Бєстолоч, просто бєстолоч...
... їх мотивує та беспонтовая жизнь, яка у них там дома. Тоєсть, они - просто бєстолоч... щоб не спитись в своєму селі, оні: хрєн с нім - піду десь там повоюю. Ну, тоєсть у них тупіковая ветвь развітія.
... вроді люди - руки, ноги..., но ти підходиш до них - ну це просто ужас."
Детальніше - https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1637479887937196032?t=hguDxksFULHIRrOhmSAAMA&s=19 тут .
Нам пісні співають невідомі птахи
Палає край неба над обрієм врівень
І військо уходе все далі на південь
Ми з військом уходим все далі і далі
А мила сумує, чи живий я не знає
Ти вибач кохана що взявся за зброю
Та колись наші танки все ж дійдуть до Джанкоя.
https://www.youtube.com/watch?v=lYK0aG8t_YA Громадянин Топінамбур - Джанкой