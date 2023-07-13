В Луганской области оккупанты вооружаются антикварным стрелковым оружием 20-го и 19-го века. ВИДЕО

В Луганской области мобилизованным в оккупационные войска выдают антикварное стрелковое оружие, которое было разработано в прошлом и позапрошлом веке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с обзором "современного" оружия, которое выдается мобилизованным в террористическую группировку "ЛНР".

"Увлекаетесь историей оружия? Стрельба из "попсовых" АК или AR уже не доставляет удовольствия? Мечтаете повторить 1941-1945, как деды в 45-м? Мобилизация в ЛНР - именно то, что вам нужно. Только в ЛНР вам выдадут ППШ, ППС , Томпсон (!!!), СКТ, РПД и, конечно, ее - Мосинку с игольным штыком", - пишет в комментарии автор публикации.

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