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Новости Видео Война
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В Луганской области оккупанты вооружаются антикварным стрелковым оружием 20-го и 19-го века. ВИДЕО

В Луганской области мобилизованным в оккупационные войска выдают антикварное стрелковое оружие, которое было разработано в прошлом и позапрошлом веке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с обзором "современного" оружия, которое выдается мобилизованным в террористическую группировку "ЛНР".

"Увлекаетесь историей оружия? Стрельба из "попсовых" АК или AR уже не доставляет удовольствия? Мечтаете повторить 1941-1945, как деды в 45-м? Мобилизация в ЛНР - именно то, что вам нужно. Только в ЛНР вам выдадут ППШ, ППС , Томпсон (!!!), СКТ, РПД и, конечно, ее - Мосинку с игольным штыком", - пишет в комментарии автор публикации.

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армия РФ (19892) оружие (10285) антиквариат (87) Луганская область (6517)


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Топ комментарии
+19
Рашисти снова смаглі павтаріть...
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13.07.2023 15:42 Ответить
+9
А тим часом:

Україна отримала касетні ********** від США, але поки не застосовувала їх у війні проти Росії.

Про це https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-13-23/index.html повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

"Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою", - заявив Тарнавський.
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13.07.2023 15:46 Ответить
+7
Піщалі ?
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13.07.2023 15:44 Ответить
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Рашисти снова смаглі павтаріть...
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13.07.2023 15:42 Ответить
а мушкети чого забули?
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13.07.2023 16:42 Ответить
Томпсон, окрім всього, дуже вибагливий до догляду і складний в розбірці-збірці.
Якщо для рашкованців СВТ була космосом, бо їх розум не міг збагнути, що робити якщо зброя розбирається більше ніж на три деталі, то куди їм той Томпсон?
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13.07.2023 20:33 Ответить
ППШ, ППС і Мосінка також польскі? ти спеціально заарееструвася сьогодні, що цю куйню написати?
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13.07.2023 20:44 Ответить
рускій, іді *****. так понятно?
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13.07.2023 21:00 Ответить
Мокша, згинь звідси, чмо лапотне
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13.07.2023 21:48 Ответить
Піщалі ?
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13.07.2023 15:44 Ответить
Єдвалі.
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13.07.2023 15:51 Ответить
Бузуки ?
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13.07.2023 15:56 Ответить
Когда заряжали...
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13.07.2023 17:24 Ответить
Аркебузы.
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14.07.2023 09:41 Ответить
А тим часом:

Україна отримала касетні ********** від США, але поки не застосовувала їх у війні проти Росії.

Про це https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-13-23/index.html повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.

"Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою", - заявив Тарнавський.
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13.07.2023 15:46 Ответить
Пістолет-кулемети це сильно. Тріпіщі НАТА111
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13.07.2023 15:46 Ответить
Запитайте наших рядових про Максими, у нашому війську почуєте багато дивного.
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13.07.2023 15:50 Ответить
Мій батько на початку травня 45го закінчив школу сержантів і його повезли під Крулєвєц. Був командиром відділення важких кулеметів "Максим". Казав, що машина потужна і безвідмовна, але стрічка має бути споряджена "на совість".
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13.07.2023 15:59 Ответить
Єдиний мінус - це водяне охолодження ствола. У жару дуже гріється і йде перекос набоїв. Треба мати багато холодної води.
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13.07.2023 18:31 Ответить
Максим створювався як важкий кулемет для окопної війни, тобто саме те що зараз і відбувається.
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13.07.2023 22:21 Ответить
Завжди хотів собі томмі ган купити, але нажаль в Україні вони лише у вигляді ММГ продавалися…
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13.07.2023 15:50 Ответить
томмі ган а набої де ?
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13.07.2023 15:56 Ответить
Кацапи виготовляють 45АСР на експорт у штати.
Там дешеві кацапськи патрони *******.
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13.07.2023 16:01 Ответить
В шахтах, де ж іще.
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13.07.2023 16:03 Ответить
"Томми-ган"носил почетное звание "окопной метлы",с брониками тогда,конечно,слабовато было. ППС в окопе в принципе очень даже ничего( габариты со сложенным прикладом +мощный патрон на дистанциях в упор). СКС кошерная штука.
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13.07.2023 15:57 Ответить
У нього в руках автоматичний томмі ган з барабанним живлення. Така іграшка з рідним магазином від 20,000$.
Хватай і тікай!
А ППН взагалі вважається кращим радянским пістолетом-кулеметом.
Фсьо нЄ так АднАзнАчнА
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13.07.2023 16:01 Ответить
Правильно, в у відповідь на передачу нам касетних БП треба їм видати шрапнельні гвинтівки, достойна відповідь ))
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13.07.2023 16:02 Ответить
Супер...!!!
Скрєпостанські підороси чітко вирішили, як утилізувати і скласти у рядок під землю усіх своїх кацапомордих братьєв-бомжів з ЛОХАНЩИНИ та даунєцка, котрі верещали у захльоб "кака разніца, бандєрі нас усцімляют, пуця памагі"...!!!
Цих нагуляних бомжів активістів піонерів та колмсомолу, підороську сволоту, збирали по усіх голодних та холодних мухосранськах уралу, сибіра, півночі, камчатки, далекого сходу та заполярья і ешелонами завозили на "лучшую жізнь" в УКРАЇНУ для підороського інфікування та асиміляції в УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ цієї кацапомордої підороської сволоти нащадки котрих і досих пір чтокают, здляствуют та какают і какают проживши у ВІЛЬНІЙ УКРАЇНІ вже понад 30 років...!!!
ТАК ДЛЯ ЧОГО УКРАЇНІ ЦЯ ТУПОРИЛА КАЦАПОМОРДА НАВОЛОЧ...???!!!
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13.07.2023 16:03 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁😁😁😁😁
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13.07.2023 16:04 Ответить
Таке стародавнє гімно, але воно також стріляє і вбиває...нажаль.
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13.07.2023 16:07 Ответить
В 19 сторіччі в кацапів не було короткостволів. Закупили в Штатах револьвери Сміт і Вессон. А там калібр 11.47. Закупили 20 000 екз. Служиві прийняли в штики, тяжкий однако, по яйолах стукає. Визнали його поліцейською зброєю і припинили закупи.А потім шустряки з Бельгії знайшли такого як Льоха золоте яйце, откатілі і впарили наган. Зброя, особливо кобура, для франтів.
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13.07.2023 16:14 Ответить
дєдиваєвалітралывалі це для озброєння наших громодян хто вирішив пєрєждать в окупації
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13.07.2023 16:16 Ответить
Скоро кацапи повитягують з музеїв луки і підуть воювати з Лепопардами.
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13.07.2023 16:20 Ответить
Сцарь-пушку уже тянут?
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13.07.2023 16:29 Ответить
Не підказуй, бо ще додумаються...
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13.07.2023 16:49 Ответить
Киностудию грабанули!?
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13.07.2023 16:30 Ответить
, збрили все, що схоже на трахтамат або пєстік
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13.07.2023 16:48 Ответить
Это с Артемовских складов. Там десятки тысяч единиц хранения. Озолотятся орки, много редкого и потому ценного оружия периода 1-й и 2-1 войн мировых. Почему наши не вывезли можно только догадываться.
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13.07.2023 18:28 Ответить
Цікаво- нових чмобіків вони теж з ящиків будуть діставати?
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13.07.2023 16:54 Ответить
Це часом не з тих, наших складів, на яких піарився пригожин?
Дуже хотілося б помилитися....
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13.07.2023 16:57 Ответить
Саме з них.
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13.07.2023 18:29 Ответить
СКС - дуже надійна, точна та зручна зброя, стріляв коли служив в РА. Теж саме про РКД. У них патрон 7,62 х 39. який залишається загальноприйнятим службовим патроном, у тому числі для нових рушниць, таких як AK-15.
Це зовсім не лялькова зброя, особливо якщо тюнінгувати ********* прицілами, глушниками та іншим.
Смішного тут мало.
ПКС теж дуже надійний, перший раз бачу з дерев'яним прикладом.
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13.07.2023 17:17 Ответить
ППС вполне подойдёт для штурмовиков и боя на ближних дистанциях, например в городе. СКС надёжен, точен и имеет большую бронепробиваемость чем современные малокалиберные автоматоматы и винтовки. Ну а за легендарный Томми-ган в ВСУ подрались бы чтоб иметь такой. СВТ конечно уже старьё, как и мосинка
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13.07.2023 17:41 Ответить
Желаю что бы все лапти сдохли.
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13.07.2023 17:52 Ответить
Ачотакова,пля... Дєди ж цією зброєю ваівалі,а чим лугандони від дєдов гірші? Welcome to Hell,ублюдки.
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13.07.2023 18:02 Ответить
А для чого цей перехідний період. Можна ж одразу переходити на пращі, катапульти, луки з стрілами ,списи. А замість герасімова призначити александра невскага.
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13.07.2023 18:10 Ответить
Не за горами.
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13.07.2023 18:13 Ответить
Склад Мосфильма вскрыли?😁
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13.07.2023 18:53 Ответить
Нажаль це залізяччя все ще стріляє і вбиває, хоча... Дайош у штиковую! Можем павтаріть!
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13.07.2023 19:52 Ответить
Це з наших захоплених складів, немає з чого посміхатись.
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13.07.2023 20:13 Ответить
Орки чергове метро грабанули
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13.07.2023 20:25 Ответить
Шо, на МАСФИЛЬМЕ КИНА снимать больше не будут ???
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13.07.2023 21:48 Ответить
 
 