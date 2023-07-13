В Луганской области оккупанты вооружаются антикварным стрелковым оружием 20-го и 19-го века. ВИДЕО
В Луганской области мобилизованным в оккупационные войска выдают антикварное стрелковое оружие, которое было разработано в прошлом и позапрошлом веке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись с обзором "современного" оружия, которое выдается мобилизованным в террористическую группировку "ЛНР".
"Увлекаетесь историей оружия? Стрельба из "попсовых" АК или AR уже не доставляет удовольствия? Мечтаете повторить 1941-1945, как деды в 45-м? Мобилизация в ЛНР - именно то, что вам нужно. Только в ЛНР вам выдадут ППШ, ППС , Томпсон (!!!), СКТ, РПД и, конечно, ее - Мосинку с игольным штыком", - пишет в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+19 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий13.07.2023 15:42 Ответить Ссылка
+9 Амандрапапупа
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+7 Валентин Коваль #550884
показать весь комментарий13.07.2023 15:44 Ответить Ссылка
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Якщо для рашкованців СВТ була космосом, бо їх розум не міг збагнути, що робити якщо зброя розбирається більше ніж на три деталі, то куди їм той Томпсон?
Україна отримала касетні ********** від США, але поки не застосовувала їх у війні проти Росії.
Про це https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-13-23/index.html повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN.
"Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою", - заявив Тарнавський.
Там дешеві кацапськи патрони *******.
Хватай і тікай!
А ППН взагалі вважається кращим радянским пістолетом-кулеметом.
Фсьо нЄ так АднАзнАчнА
Скрєпостанські підороси чітко вирішили, як утилізувати і скласти у рядок під землю усіх своїх кацапомордих братьєв-бомжів з ЛОХАНЩИНИ та даунєцка, котрі верещали у захльоб "кака разніца, бандєрі нас усцімляют, пуця памагі"...!!!
Цих нагуляних бомжів активістів піонерів та колмсомолу, підороську сволоту, збирали по усіх голодних та холодних мухосранськах уралу, сибіра, півночі, камчатки, далекого сходу та заполярья і ешелонами завозили на "лучшую жізнь" в УКРАЇНУ для підороського інфікування та асиміляції в УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ цієї кацапомордої підороської сволоти нащадки котрих і досих пір чтокают, здляствуют та какают і какают проживши у ВІЛЬНІЙ УКРАЇНІ вже понад 30 років...!!!
ТАК ДЛЯ ЧОГО УКРАЇНІ ЦЯ ТУПОРИЛА КАЦАПОМОРДА НАВОЛОЧ...???!!!
Дуже хотілося б помилитися....
Це зовсім не лялькова зброя, особливо якщо тюнінгувати ********* прицілами, глушниками та іншим.
Смішного тут мало.
ПКС теж дуже надійний, перший раз бачу з дерев'яним прикладом.