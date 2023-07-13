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Россияне ударили из минометов по Орехову, погиб мужчина. ФОТО

Российские захватчики обстреляли Орехов на Запорожье, в результате чего погиб мужчина.

Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожская область. Враг осуществил минометный обстрел г. Орехов. В результате были разрушены около 3 домов и убит мужчина", - говорится в сообщении.

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Россияне ударили из минометов по Орехову, погиб мужчина 01

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