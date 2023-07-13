Россияне ударили из минометов по Орехову, погиб мужчина. ФОТО
Российские захватчики обстреляли Орехов на Запорожье, в результате чего погиб мужчина.
Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Запорожская область. Враг осуществил минометный обстрел г. Орехов. В результате были разрушены около 3 домов и убит мужчина", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль