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Росіяни вдарили з мінометів по Оріхову, загинув чоловік. ФОТО

Російські загарбники обстріляли Оріхів на Запоріжжі, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це у Telegram повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Запорізька область. Ворог здійснив мінометний обстрiл м.Орiхiв. Внаслідок цього було зруйновано близько 3 будинкiв та вбито чоловіка", - йдеться в повідомленні.

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Росіяни вдарили з мінометів по Оріхову, загинув чоловік 01

Автор: 

обстріл (29527) Запорізька область (3780)


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