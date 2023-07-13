Росіяни вдарили з мінометів по Оріхову, загинув чоловік. ФОТО

Російські загарбники обстріляли Оріхів на Запоріжжі, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це у Telegram повідомив глава ОП Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Запорізька область. Ворог здійснив мінометний обстрiл м.Орiхiв. Внаслідок цього було зруйновано близько 3 будинкiв та вбито чоловіка", - йдеться в повідомленні.

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