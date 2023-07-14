Военные контрразведчики СБУ уничтожают дронами российские танки Т-90. ВИДЕО

Военные контрразведчики СБУ с помощью беспилотников уничтожают технику российских оккупантов во время контрнаступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Одесской области.

В этот раз список потерь захватчиков пополнили: 3 танка, в том числе Т-90М и Т-90, 4 боевые машины пехоты и 3 бронетранспортера, МТЛБ, зенитная установка, наблюдательный комплекс "Муром", противотанковая пушка, 17 единиц автомобильной техники и 2 склада боеприпасов, 3 единицы инженерной техники, 2 БПЛА, расчет FPV-дронов и прочее.

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Отмечается, что с начала 2023 года оперативно-боевыми группами военной контрразведки нанесены огневые удары и уничтожены или выведены из строя 76 единиц тяжелого вооружения, в том числе 28 танков.