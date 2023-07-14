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Военные контрразведчики СБУ уничтожают дронами российские танки Т-90. ВИДЕО

Военные контрразведчики СБУ с помощью беспилотников уничтожают технику российских оккупантов во время контрнаступления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Одесской области.

В этот раз список потерь захватчиков пополнили: 3 танка, в том числе Т-90М и Т-90, 4 боевые машины пехоты и 3 бронетранспортера, МТЛБ, зенитная установка, наблюдательный комплекс "Муром", противотанковая пушка, 17 единиц автомобильной техники и 2 склада боеприпасов, 3 единицы инженерной техники, 2 БПЛА, расчет FPV-дронов и прочее.

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Отмечается, что с начала 2023 года оперативно-боевыми группами военной контрразведки нанесены огневые удары и уничтожены или выведены из строя 76 единиц тяжелого вооружения, в том числе 28 танков.

беспилотник (3847) СБУ (20124)


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Топ комментарии
+2
ти б з початку розібрався у кого був позивний ZELYA.
дрони не на честь твого клоуна названі.
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14.07.2023 18:45 Ответить
+1
в свободное от работы время
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14.07.2023 18:38 Ответить
+1
Однако в социальных сетях и мессенджерах начали распространяться слухи, что разгерметизация баллона привела к куда более серьезным последствиям. В частности, начали появляться сообщения о якобы десятках пострадавших и нескольких погибших, о том, что врачей срочно вызывают на смены, а руководство города эвакуировалось. В комментариях под постами Вячеслава Тюменцева во «ВКонтакте» начали появляться сообщения, где люди сравнивают инцидент на УЭХК с аварией на Чернобыльской АЭС и ставят под сомнения официальные заявления об отсутствии опасности.
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14.07.2023 19:25 Ответить
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Бичок неголений в футболці: НАТО, давай вступ, бо ЦЕ піде на вас.
НАТО(позіхаючи) - ну, у нас тих дронів в 5 раз більше, так шо на твоєму місці Заросле Гундосе Єрмачмо можна би і на коліна встати, прямо як Мойсей перед Аллхом - і сказати дякую, а не бикувать.
який же сором просто від того шо гугніла вже.... ну я тупо за рік пару фото бачив, але реально тупо коли воно в футболці(а шо там розведення військ і шашлички?) бігає і ще й звинувачує у чомусь тих хто реально нічого не винен. як і Буткевич - воно ще й обзивається, бидло, лайно.
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14.07.2023 18:29 Ответить
Відео підрізали знизу щоб не було видно "ZELYA"?, незачот "вільної" преси.
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14.07.2023 18:30 Ответить
ти б з початку розібрався у кого був позивний ZELYA.
дрони не на честь твого клоуна названі.
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14.07.2023 18:45 Ответить
Зеля це майор Зеленюк.

Можна було б це знати.
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15.07.2023 01:20 Ответить
Знищення ворожої техніки дронами - це чудово! Але чи має цим займатися саме контррозвідка?
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14.07.2023 18:31 Ответить
в свободное от работы время
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14.07.2023 18:38 Ответить
СБУ мають бути інші задачі, яка військова розвідка - це нагадує нквд із військовими дивізіями та танками
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14.07.2023 20:13 Ответить
і чим вам зеленський не вгодив?! ти, що зрадників призначає, чи тим, що вони ще й крадуть?
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14.07.2023 19:00 Ответить
На уральском комбинате разгерметизировался баллон с ураном, погиб мужчина
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14.07.2023 19:21 Ответить
Однако в социальных сетях и мессенджерах начали распространяться слухи, что разгерметизация баллона привела к куда более серьезным последствиям. В частности, начали появляться сообщения о якобы десятках пострадавших и нескольких погибших, о том, что врачей срочно вызывают на смены, а руководство города эвакуировалось. В комментариях под постами Вячеслава Тюменцева во «ВКонтакте» начали появляться сообщения, где люди сравнивают инцидент на УЭХК с аварией на Чернобыльской АЭС и ставят под сомнения официальные заявления об отсутствии опасности.
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14.07.2023 19:25 Ответить
Прекрасно.

Треба більше дронів. Щоб сотні тисяч лише фпв на місяць.
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15.07.2023 01:22 Ответить
 
 