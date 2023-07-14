Военные контрразведчики СБУ уничтожают дронами российские танки Т-90. ВИДЕО
Военные контрразведчики СБУ с помощью беспилотников уничтожают технику российских оккупантов во время контрнаступления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Одесской области.
В этот раз список потерь захватчиков пополнили: 3 танка, в том числе Т-90М и Т-90, 4 боевые машины пехоты и 3 бронетранспортера, МТЛБ, зенитная установка, наблюдательный комплекс "Муром", противотанковая пушка, 17 единиц автомобильной техники и 2 склада боеприпасов, 3 единицы инженерной техники, 2 БПЛА, расчет FPV-дронов и прочее.
Отмечается, что с начала 2023 года оперативно-боевыми группами военной контрразведки нанесены огневые удары и уничтожены или выведены из строя 76 единиц тяжелого вооружения, в том числе 28 танков.
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НАТО(позіхаючи) - ну, у нас тих дронів в 5 раз більше, так шо на твоєму місці Заросле Гундосе Єрмачмо можна би і на коліна встати, прямо як Мойсей перед Аллхом - і сказати дякую, а не бикувать.
який же сором просто від того шо гугніла вже.... ну я тупо за рік пару фото бачив, але реально тупо коли воно в футболці(а шо там розведення військ і шашлички?) бігає і ще й звинувачує у чомусь тих хто реально нічого не винен. як і Буткевич - воно ще й обзивається, бидло, лайно.
дрони не на честь твого клоуна названі.
Можна було б це знати.
Треба більше дронів. Щоб сотні тисяч лише фпв на місяць.