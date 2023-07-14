Військові контррозвідники СБУ знищують дронами російські танки Т-90. ВIДЕО

Військові контррозвідники СБУ за допомогою безпілотників знищують техніку російських окупантів під час контрнаступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УСБУ в Одеській області.

Цього разу список втрат загарбників поповнили: 3 танки, у тому числі Т-90М та Т-90, 4 бойові машини піхоти та 3 бронетранспортери, МТЛБ, зенітна установка, спостережний комплекс "Муром", протитанкова гармата, 17 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів, 3 одиниці інженерної техніки, 2 БПЛА, розрахунок FPV-дронів та інше.

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Зазначається, що з початку 2023 року оперативно-бойовими групами військової контррозвідки завдано вогневі удари та знищено або виведено з ладу 76 одиниць важкого озброєння, зокрема 28 танків.