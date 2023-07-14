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Військові контррозвідники СБУ знищують дронами російські танки Т-90. ВIДЕО

Військові контррозвідники СБУ за допомогою безпілотників знищують техніку російських окупантів під час контрнаступу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УСБУ в Одеській області.

Цього разу список втрат загарбників поповнили: 3 танки, у тому числі Т-90М та Т-90, 4 бойові машини піхоти та 3 бронетранспортери, МТЛБ, зенітна установка, спостережний комплекс "Муром", протитанкова гармата, 17 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів, 3 одиниці інженерної техніки, 2 БПЛА, розрахунок FPV-дронів та інше.

Також дивіться: СБУ поділилася успіхами "Білих вовків": мінус 12 ворожих цілей. ВIДЕО

Зазначається, що з початку 2023 року оперативно-бойовими групами військової контррозвідки завдано вогневі удари та знищено або виведено з ладу 76 одиниць важкого озброєння, зокрема 28 танків.

Автор: 

безпілотник (4430) СБУ (13052)


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Топ коментарі
+2
ти б з початку розібрався у кого був позивний ZELYA.
дрони не на честь твого клоуна названі.
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14.07.2023 18:45 Відповісти
+1
в свободное от работы время
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14.07.2023 18:38 Відповісти
+1
Однако в социальных сетях и мессенджерах начали распространяться слухи, что разгерметизация баллона привела к куда более серьезным последствиям. В частности, начали появляться сообщения о якобы десятках пострадавших и нескольких погибших, о том, что врачей срочно вызывают на смены, а руководство города эвакуировалось. В комментариях под постами Вячеслава Тюменцева во «ВКонтакте» начали появляться сообщения, где люди сравнивают инцидент на УЭХК с аварией на Чернобыльской АЭС и ставят под сомнения официальные заявления об отсутствии опасности.
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14.07.2023 19:25 Відповісти
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Бичок неголений в футболці: НАТО, давай вступ, бо ЦЕ піде на вас.
НАТО(позіхаючи) - ну, у нас тих дронів в 5 раз більше, так шо на твоєму місці Заросле Гундосе Єрмачмо можна би і на коліна встати, прямо як Мойсей перед Аллхом - і сказати дякую, а не бикувать.
який же сором просто від того шо гугніла вже.... ну я тупо за рік пару фото бачив, але реально тупо коли воно в футболці(а шо там розведення військ і шашлички?) бігає і ще й звинувачує у чомусь тих хто реально нічого не винен. як і Буткевич - воно ще й обзивається, бидло, лайно.
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14.07.2023 18:29 Відповісти
Відео підрізали знизу щоб не було видно "ZELYA"?, незачот "вільної" преси.
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14.07.2023 18:30 Відповісти
ти б з початку розібрався у кого був позивний ZELYA.
дрони не на честь твого клоуна названі.
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14.07.2023 18:45 Відповісти
Зеля це майор Зеленюк.

Можна було б це знати.
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15.07.2023 01:20 Відповісти
Знищення ворожої техніки дронами - це чудово! Але чи має цим займатися саме контррозвідка?
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14.07.2023 18:31 Відповісти
в свободное от работы время
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14.07.2023 18:38 Відповісти
СБУ мають бути інші задачі, яка військова розвідка - це нагадує нквд із військовими дивізіями та танками
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14.07.2023 20:13 Відповісти
і чим вам зеленський не вгодив?! ти, що зрадників призначає, чи тим, що вони ще й крадуть?
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14.07.2023 19:00 Відповісти
На уральском комбинате разгерметизировался баллон с ураном, погиб мужчина
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14.07.2023 19:21 Відповісти
Однако в социальных сетях и мессенджерах начали распространяться слухи, что разгерметизация баллона привела к куда более серьезным последствиям. В частности, начали появляться сообщения о якобы десятках пострадавших и нескольких погибших, о том, что врачей срочно вызывают на смены, а руководство города эвакуировалось. В комментариях под постами Вячеслава Тюменцева во «ВКонтакте» начали появляться сообщения, где люди сравнивают инцидент на УЭХК с аварией на Чернобыльской АЭС и ставят под сомнения официальные заявления об отсутствии опасности.
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14.07.2023 19:25 Відповісти
Прекрасно.

Треба більше дронів. Щоб сотні тисяч лише фпв на місяць.
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15.07.2023 01:22 Відповісти
 
 