Військові контррозвідники СБУ знищують дронами російські танки Т-90. ВIДЕО
Військові контррозвідники СБУ за допомогою безпілотників знищують техніку російських окупантів під час контрнаступу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу УСБУ в Одеській області.
Цього разу список втрат загарбників поповнили: 3 танки, у тому числі Т-90М та Т-90, 4 бойові машини піхоти та 3 бронетранспортери, МТЛБ, зенітна установка, спостережний комплекс "Муром", протитанкова гармата, 17 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів, 3 одиниці інженерної техніки, 2 БПЛА, розрахунок FPV-дронів та інше.
Зазначається, що з початку 2023 року оперативно-бойовими групами військової контррозвідки завдано вогневі удари та знищено або виведено з ладу 76 одиниць важкого озброєння, зокрема 28 танків.
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НАТО(позіхаючи) - ну, у нас тих дронів в 5 раз більше, так шо на твоєму місці Заросле Гундосе Єрмачмо можна би і на коліна встати, прямо як Мойсей перед Аллхом - і сказати дякую, а не бикувать.
який же сором просто від того шо гугніла вже.... ну я тупо за рік пару фото бачив, але реально тупо коли воно в футболці(а шо там розведення військ і шашлички?) бігає і ще й звинувачує у чомусь тих хто реально нічого не винен. як і Буткевич - воно ще й обзивається, бидло, лайно.
дрони не на честь твого клоуна названі.
Можна було б це знати.
Треба більше дронів. Щоб сотні тисяч лише фпв на місяць.