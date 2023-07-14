Бойцы 47-й ОМБр дроном уничтожили вражеский ПТРК. ВИДЕО
Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский ПТРК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
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ansmerch
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Alessandro Moretti
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Mask #575829
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Mask #575829
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Энди Мир
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