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Бойцы 47-й ОМБр дроном уничтожили вражеский ПТРК. ВИДЕО

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский ПТРК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

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дроны (4201) 47 отдельная механизированная бригада (271)


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Красавчики
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14.07.2023 19:23 Ответить
Video unavailable. WTF?
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14.07.2023 20:15 Ответить
у Мене тоже
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14.07.2023 20:19 Ответить
що за фігня?
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14.07.2023 20:20 Ответить
Ну хз , можеш спробувати через старлінк підключитись.
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14.07.2023 20:42 Ответить
Здається хреньсбук забанила
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14.07.2023 21:17 Ответить
 
 