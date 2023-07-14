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Бійці 47-ї ОМБр дроном знищили ворожий ПТРК. ВIДЕО

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за допомогою FPV-дрону знищили ворожий ПТРК.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 47-ї бригади під командуванням Олега Сенцова у захоплених російських окопах. ВIДЕО

Автор: 

дрони (5012) 47 окрема механізована бригада (274)


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Красавчики
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14.07.2023 19:23 Відповісти
Video unavailable. WTF?
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14.07.2023 20:15 Відповісти
у Мене тоже
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14.07.2023 20:19 Відповісти
що за фігня?
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14.07.2023 20:20 Відповісти
Ну хз , можеш спробувати через старлінк підключитись.
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14.07.2023 20:42 Відповісти
Здається хреньсбук забанила
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14.07.2023 21:17 Відповісти
 
 