Бійці 47-ї ОМБр дроном знищили ворожий ПТРК. ВIДЕО
Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за допомогою FPV-дрону знищили ворожий ПТРК.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ansmerch
показати весь коментар14.07.2023 19:23 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Alessandro Moretti
показати весь коментар14.07.2023 20:15 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Mask #575829
показати весь коментар14.07.2023 20:19 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Mask #575829
показати весь коментар14.07.2023 20:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Энди Мир
показати весь коментар14.07.2023 20:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sergiy Korobow
показати весь коментар14.07.2023 21:17 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль