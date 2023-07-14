Бійці 47-ї ОМБр дроном знищили ворожий ПТРК. ВIДЕО

Бійці 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ за допомогою FPV-дрону знищили ворожий ПТРК.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади у фейсбуці.

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