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Бойцы ВСУ из FPV-дрона уничтожили 2 вражеских танка. ВИДЕО

Воины 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ во взаимодействии с 3-й отдельной штурмовой бригадой уничтожили из FPV-дрона 2 танка россиян: Т-80 и Т-90М "Прорыв".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на генерала-полковника Командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

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Автор: 

танк (2283) уничтожение (7390) Александр Сырский (640)


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ви пишіть по-українскі : мені до вподоби
бо оте мені подобається ( = подобає себе) -- не зрозуміло, якою мовою написане;
Як "подобає" має саме собі бути до вподоби? Але саме так ви пишете!!
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15.07.2023 10:55 Ответить
пане, нехай кине камінь той хто сам без гріха. Євангеліє від Іоанна у 8:2-11.

ви повчаєте людей а самі замість ПИСАТИ УКРАЇНСЬКОЮ написали ПИШІТЬ ПО-УКРАІНСЬКІ.

соромтеся.
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15.07.2023 11:49 Ответить
Палаючий фашист виглядає класно.
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15.07.2023 11:27 Ответить
👍
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15.07.2023 11:35 Ответить
Хорошо горит.
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15.07.2023 13:03 Ответить
сгорів на роботі
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16.07.2023 01:27 Ответить
 
 