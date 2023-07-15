Бойцы ВСУ из FPV-дрона уничтожили 2 вражеских танка. ВИДЕО
Воины 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ во взаимодействии с 3-й отдельной штурмовой бригадой уничтожили из FPV-дрона 2 танка россиян: Т-80 и Т-90М "Прорыв".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на генерала-полковника Командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
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ви пишіть по-українскі : мені до вподоби
бо оте мені подобається ( = подобає себе) -- не зрозуміло, якою мовою написане;
Як "подобає" має саме собі бути до вподоби? Але саме так ви пишете!!
ви повчаєте людей а самі замість ПИСАТИ УКРАЇНСЬКОЮ написали ПИШІТЬ ПО-УКРАІНСЬКІ.
соромтеся.