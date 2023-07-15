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Воины 32 ОМБр уничтожили вражеский склад боеприпасов. ВИДЕО

Артиллеристы 32-й отдельной механизированной бригады поразили вражеский склад боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.

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Автор: 

уничтожение (7390) склад БК (59)


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Гарнo
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15.07.2023 11:41 Ответить
Великий БАБААХ з фейєрверком.
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15.07.2023 11:58 Ответить
Вперше не зміг визначить тип *********** після вибуху
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15.07.2023 12:02 Ответить
Зате вони відсалютовали файно)
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15.07.2023 12:23 Ответить
Лучше бы ночью.
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15.07.2023 13:17 Ответить
Героям слава!!!
Бережи та допомагай вам Господь
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16.07.2023 12:06 Ответить
 
 