Воины 32 ОМБр уничтожили вражеский склад боеприпасов. ВИДЕО
Артиллеристы 32-й отдельной механизированной бригады поразили вражеский склад боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций Стратком ВСУ.
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