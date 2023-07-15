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Морские пехотинцы совместно с артиллеристами филигранно уничтожили самоходную гаубицу оккупантов. ВИДЕО

Совместная работа подразделения "Совы" 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского и побратимов-артиллеристов: наши воины филигранно уничтожили вражескую 2С3 "Акация".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео разместили бойцы 36-й ОБрМП в соцсети.

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уничтожение (7390) 36 отдельная бригада морской пехоты (208) САУ (217)


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Одно жаль. ****** успели убежать...
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15.07.2023 12:42 Ответить
Втекли отримавши важку контузію.
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15.07.2023 13:05 Ответить
Гарний гриб з москальським смрадом піднявся в небо.
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15.07.2023 12:49 Ответить
Класне відео,але який же недоумок робить озвучку?
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15.07.2023 12:53 Ответить
 
 