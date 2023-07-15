Морские пехотинцы совместно с артиллеристами филигранно уничтожили самоходную гаубицу оккупантов. ВИДЕО
Совместная работа подразделения "Совы" 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского и побратимов-артиллеристов: наши воины филигранно уничтожили вражескую 2С3 "Акация".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео разместили бойцы 36-й ОБрМП в соцсети.
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