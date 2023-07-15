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Уничтожение российского ЗРК на Запорожье. ВИДЕО

Силы обороны уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс в оккупированной части Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры размещены в соцсетях.

Отмечается, что при уничтожении комплекса в нем мощно взорвался боезапас.

Смотрите также: Пограничники обнаружили и уничтожили из стрелкового оружия вражеский БПЛА. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7390) Запорожская область (3249) ЗРК (215)


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Топ комментарии
+23
Краса неймовірна. Надіюсь там і "космонавтів" було вдосталь!
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15.07.2023 20:05 Ответить
+16
Бум! І лаптів порвало на шмаття...
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15.07.2023 20:07 Ответить
+9
Бенгальські вогні, фейерверк, салют - три в одному і це все приготували козломорді.
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15.07.2023 20:13 Ответить
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Краса неймовірна. Надіюсь там і "космонавтів" було вдосталь!
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15.07.2023 20:05 Ответить
Бум! І лаптів порвало на шмаття...
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15.07.2023 20:07 Ответить
Бенгальські вогні, фейерверк, салют - три в одному і це все приготували козломорді.
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15.07.2023 20:13 Ответить
Praznik kakoj to ,ocen krasivo
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15.07.2023 20:29 Ответить
Салют на честь *****.
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15.07.2023 20:30 Ответить
Гарно "Бук" "гілля розкинув"!
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15.07.2023 20:35 Ответить
Захисники України, постійно розважають окупантів *****, з вогником!
Пильнуймо Україну!!
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15.07.2023 20:38 Ответить
бук.
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15.07.2023 20:40 Ответить
Самый красивый фейерверк от бука - Них*ра - них*ра, а потом ептвоюмать!
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15.07.2023 21:02 Ответить
ГАЛИВУД !!!!
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15.07.2023 21:14 Ответить
Може то, нарешті, касетний попав, переданий? От тільки шо за касета грала? Бум- бом... Нічого нє понятно!
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16.07.2023 02:07 Ответить
разлетаются горящие куски твердотопливных двигателей ракет
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16.07.2023 04:36 Ответить
 
 