Уничтожение российского ЗРК на Запорожье. ВИДЕО
Силы обороны уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс в оккупированной части Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры размещены в соцсетях.
Отмечается, что при уничтожении комплекса в нем мощно взорвался боезапас.
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