В результате штурма бойцов 3 ОШБр и 28 ОМБр под Бахмутом была ликвидирована группа российских десантников. ВИДЕО
Воины 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады совместно с бойцами 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и добровольческих сил показали фрагмент штурмовых действий на Бахмутском направлении.
Видеозапись штурма опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Полное видео без цензуры можно посмотреть тут.
Топ комментарии
+29 Чайка Київ
показать весь комментарий16.07.2023 10:23 Ответить Ссылка
+20 Sergiy Tokio
показать весь комментарий16.07.2023 11:00 Ответить Ссылка
+4 sky hawkA4
показать весь комментарий16.07.2023 11:47 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий16.07.2023 10:23 Ответить Мне нравится 29 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий16.07.2023 12:55 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
✘
Sergiy Tokio
показать весь комментарий16.07.2023 11:00 Ответить Мне нравится 20 Ссылка
sky hawkA4
показать весь комментарий16.07.2023 11:47 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий16.07.2023 12:48 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий16.07.2023 12:53 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Маск13
показать весь комментарий16.07.2023 13:05 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий16.07.2023 13:23 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Александр Краус #556250
показать весь комментарий16.07.2023 17:10 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Nick Nemo
показать весь комментарий16.07.2023 13:26 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Victor Litarchuk
показать весь комментарий16.07.2023 23:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль