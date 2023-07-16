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Новости Видео Война
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В результате штурма бойцов 3 ОШБр и 28 ОМБр под Бахмутом была ликвидирована группа российских десантников. ВИДЕО

Воины 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады совместно с бойцами 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и добровольческих сил показали фрагмент штурмовых действий на Бахмутском направлении.

Видеозапись штурма опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Полное видео без цензуры можно посмотреть тут.

Также читайте: На юго-восточном направлении активизировалась вражеская авиация. Угроза применения авиавооружения, - Воздушные силы (обновлено)

Бахмут (1605) 28 отдельная механизированная бригада (191) 3-я Отдельная штурмовая бригада (457)


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Топ комментарии
+29
Боже, бережи наших захисників
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16.07.2023 10:23 Ответить
+20
Вчера один сказал "Слава Украине!", а сегодня миллионы ответили ему "Героям Слава!". Слава Украине и её мужественному народу защищающему свою Свободу и будущее своих детей.
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16.07.2023 11:00 Ответить
+4
Тільки спочатку мову вивчи.
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16.07.2023 11:47 Ответить
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Боже, бережи наших захисників
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16.07.2023 10:23 Ответить
.....
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16.07.2023 12:55 Ответить
Вчера один сказал "Слава Украине!", а сегодня миллионы ответили ему "Героям Слава!". Слава Украине и её мужественному народу защищающему свою Свободу и будущее своих детей.
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16.07.2023 11:00 Ответить
Тільки спочатку мову вивчи.
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16.07.2023 11:47 Ответить
я не розумію ? коригування з дрону...я не військовий спец,але якщо ви бачите і коригуєте піхоту з дрону, то чому не сказати нашим бійцям обійти з тилу ворога ? навіщо йти на пролом,якщо можна одній групі обійти зі сторони і завдати удару...Навіщо тоді той дрон,для зйомок відео?
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16.07.2023 12:48 Ответить
дрон все бачить,тим не менше ,оркам дають втекти через канал
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16.07.2023 12:53 Ответить
Аналогічно ... міномети нащо ? Навіть 60 мм підійде. Висить дрон, є зв*язок, корегуйте.
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16.07.2023 13:05 Ответить
при штурмі майже не використовували гранати незрозуміло
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16.07.2023 13:23 Ответить
Тебе б туди - навчив би як воювати.
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16.07.2023 17:10 Ответить
На втором видео гнойный свои пакши свастикой сложил перед тем как сдохнуть!
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16.07.2023 13:26 Ответить
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16.07.2023 23:36 Ответить
 
 