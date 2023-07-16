Украинские операторы БПЛА уничтожили вражеский автомобиль с помощью FPV-дрона. ВИДЕО
Z-каналы опубликовали видео с колонной "Вагнера", направлявшейся в Беларусь. Однако одному автомобилю не удалось доехать: его уничтожил дрон-камикадзе.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов поделился кадрами уничтожения российской техники FPV-дронами.
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+3 morkvodzeb #354283
показать весь комментарий16.07.2023 13:29 Ответить Ссылка
+3 Amber
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+2 Oleksii Pilevych #551217
показать весь комментарий16.07.2023 14:44 Ответить Ссылка
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замасковані під українців ,
страшенно ображені і розХвильовані , що украінська БПЛА за допомогою FPV-дрона знищила кацапів 😡
Айяяяяяй , такого бути не може 😠
Агентура Москвы в СБУ под колпаком конгресса США // №523 - Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=EcBS5O0DA_M
Таки, у Конгресі США, справу роблять добру, проти агентури московитів в Україні!
Слава Україні!!