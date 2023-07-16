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Украинские операторы БПЛА уничтожили вражеский автомобиль с помощью FPV-дрона. ВИДЕО

Z-каналы опубликовали видео с колонной "Вагнера", направлявшейся в Беларусь. Однако одному автомобилю не удалось доехать: его уничтожил дрон-камикадзе.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов поделился кадрами уничтожения российской техники FPV-дронами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Украинские операторы беспилотников успешно уничтожают оккупантов и их технику на разных участках фронта. ВИДЕО

уничтожение (7415) дроны (4223)


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Топ комментарии
+3
тормоз, то колона їхала в Україну. А друге відео, там де одне авто з цієї колони, вже в Україні. Ось такі , і голосують по приколу за Зе.
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16.07.2023 13:29 Ответить
+3
Кацапи , на цьому ресурсі ,
замасковані під українців ,
страшенно ображені і розХвильовані , що украінська БПЛА за допомогою FPV-дрона знищила кацапів 😡
Айяяяяяй , такого бути не може 😠
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16.07.2023 15:00 Ответить
+2
Гарнюче!
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16.07.2023 14:44 Ответить
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А де написано що колону?Колона не могла розїхатись?
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16.07.2023 11:23 Ответить
тормоз, то колона їхала в Україну. А друге відео, там де одне авто з цієї колони, вже в Україні. Ось такі , і голосують по приколу за Зе.
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16.07.2023 13:29 Ответить
Колонна выехала ночью из России в районе города Кричев на востоке Могилевской области. Далее она направилась через Рогачев в сторону Бобруйска, затем на Осиповичи. "Маршрут указывает на то, что колонна ЧВК "Вагнер" двигается в палаточный лагерь в деревне Цель".
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16.07.2023 15:29 Ответить
Мог не попасть
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16.07.2023 11:26 Ответить
Гарнюче!
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16.07.2023 14:44 Ответить
Кацапи , на цьому ресурсі ,
замасковані під українців ,
страшенно ображені і розХвильовані , що украінська БПЛА за допомогою FPV-дрона знищила кацапів 😡
Айяяяяяй , такого бути не може 😠
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16.07.2023 15:00 Ответить
Скільки поналазило в Україні, зкацаплених кріпаків, орків *****!!
Агентура Москвы в СБУ под колпаком конгресса США // №523 - Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=EcBS5O0DA_M

Таки, у Конгресі США, справу роблять добру, проти агентури московитів в Україні!
Слава Україні!!
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16.07.2023 15:43 Ответить
 
 