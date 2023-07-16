Украинские операторы БПЛА уничтожили вражеский автомобиль с помощью FPV-дрона. ВИДЕО

Z-каналы опубликовали видео с колонной "Вагнера", направлявшейся в Беларусь. Однако одному автомобилю не удалось доехать: его уничтожил дрон-камикадзе.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов поделился кадрами уничтожения российской техники FPV-дронами.

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