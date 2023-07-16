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Под Бахмутом украинские пограничники уничтожили вражеский блиндаж: ликвидировано 4 оккупантов. ВИДЕО

Украинские пограничники уничтожили блиндаж с российскими военными вблизи Бахмута Донецкой области. Были ликвидированы по меньшей мере четыре захватчика.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Госпогранслужба (6649) ликвидация (3779) Бахмут (1605)


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Кацап забіг у бліндаж з новиною: "К нам гости! С падаркам!"
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16.07.2023 15:30 Ответить
Це гарно, що вбито 4 москаля.

Але з иншошго боку- сумно.
Сумно, що не 40, або 400…

Це нам говорить, що війна не закінчиться завтра. Нажаль
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16.07.2023 15:49 Ответить
 
 