Под Бахмутом украинские пограничники уничтожили вражеский блиндаж: ликвидировано 4 оккупантов. ВИДЕО
Украинские пограничники уничтожили блиндаж с российскими военными вблизи Бахмута Донецкой области. Были ликвидированы по меньшей мере четыре захватчика.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Але з иншошго боку- сумно.
Сумно, що не 40, або 400…
Це нам говорить, що війна не закінчиться завтра. Нажаль