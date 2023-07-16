Под Бахмутом украинские пограничники уничтожили вражеский блиндаж: ликвидировано 4 оккупантов. ВИДЕО

Украинские пограничники уничтожили блиндаж с российскими военными вблизи Бахмута Донецкой области. Были ликвидированы по меньшей мере четыре захватчика.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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