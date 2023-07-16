Під Бахмутом українські прикордонники знищили ворожий бліндаж: ліквідовано 4 окупантів. ВIДЕО

Українські прикордонники знищили бліндаж з російськими військовими поблизу Бахмуту на Донеччині. Було ліквідовано щонайменше чотири загарбника.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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