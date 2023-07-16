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Під Бахмутом українські прикордонники знищили ворожий бліндаж: ліквідовано 4 окупантів. ВIДЕО

Українські прикордонники знищили бліндаж з російськими військовими поблизу Бахмуту на Донеччині. Було ліквідовано щонайменше чотири загарбника.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6212) ліквідація (4163) Бахмут (1563)


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Кацап забіг у бліндаж з новиною: "К нам гости! С падаркам!"
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16.07.2023 15:30 Відповісти
Це гарно, що вбито 4 москаля.

Але з иншошго боку- сумно.
Сумно, що не 40, або 400…

Це нам говорить, що війна не закінчиться завтра. Нажаль
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16.07.2023 15:49 Відповісти
 
 