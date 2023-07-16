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Последствия вражеских ракетных ударов по Харькову. ФОТОрепортаж

Прокуроры задокументировали последствия ночного ракетного удара по Харькову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харьков начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 16 июля около 2:00 враг нанес ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание двух ракет С-300 в стадион и дорожное покрытие в Шевченковском районе города. По предварительным данным, удар производился из Белгородской области РФ.

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Поврежден четырехэтажный дом и частные автомобили горожан.

Следственно-прокурорская группа собрала вещдоки и зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью, около 1:30, российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300.

обстрел (28290) ракеты (3644) Харьков (7638) Офис Генпрокурора (2521)


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Чи знову стадіон Політеху.
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16.07.2023 17:08 Ответить
Нит
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16.07.2023 19:14 Ответить
 
 