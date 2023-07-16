Последствия вражеских ракетных ударов по Харькову. ФОТОрепортаж
Прокуроры задокументировали последствия ночного ракетного удара по Харькову.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Харьков начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 16 июля около 2:00 враг нанес ракетный удар по Харькову. Зафиксировано попадание двух ракет С-300 в стадион и дорожное покрытие в Шевченковском районе города. По предварительным данным, удар производился из Белгородской области РФ.
Поврежден четырехэтажный дом и частные автомобили горожан.
Следственно-прокурорская группа собрала вещдоки и зафиксировала последствия вооруженной агрессии РФ.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью, около 1:30, российские оккупанты с территории Белгородской области запустили по Харькову 4 ракеты ЗРК С-300.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль