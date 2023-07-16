Наслідки ворожих ракетних ударів по Харкову. ФОТОрепортаж

Прокурори задокументували наслідки нічного ракетного удару по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 липня близько 2:00 ворог завдав ракетного удару по Харкову. Зафіксовано влучання двох ракет типу С-300 у стадіон та дорожнє покриття у Шевченківському районі міста. За попередніми даними, удар здійснювався з Бєлгородської області РФ.











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Пошкоджено чотириповерховий будинок та приватні автомобілі містян.

Слідчо-прокурорська група зібрала речові докази та зафіксувала наслідки збройної агресії РФ.

Раніше повідомлялося, що минулої ночі, близько 1:30, російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300.