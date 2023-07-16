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Воины 3-й ОШБ уничтожают вражеский миномет "Тюльпан" калибра 240 мм. ВИДЕО

В сеть попали кадры уничтожения мощнейшего российского самоходного миномета "Тюльпан" калибра 240 мм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в соцсетях.

Отмечается, что украинские военные из 3-й десантно-штурмовой бригады и других украинских бригад с помощью РСЗО HIMARS уничтожили самый мощный 240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" на Бахмутском фронте.

Смотрите также: Бойцы 53-й ОМБР поразили вражеские минометы и живую силу противника. ВИДЕО

Автор: 

Бахмут (1605) миномет (98)


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Топ комментарии
+20
Валерій Прозапас
8 год ·
А ще цікаво що такого важливого хотів донести до світу Єрмак, коли як кажуть збирався виступити на саміті у Вільнюсі?
Про успіхи "розведень" та "розмінувань", чи про достроковий пуск шатлів, коли НАТО в один голос попереджало про напад?
Чи як з Татаровим і Арєстовічєм без броніка героїчно відбивав атаки десанту на ОП?
А може про досягнення в усуванні мерів міст з посад та закритті телеканалів, використовуючи війну?
Або доповісти як "розібрався" що там з Червінським та "справами" на інших військових?
Андрій Борисович звик до позитивної теплої ванни всередині країни, а от в нормальному світи потрапив під холодний душ, бо там живуть реліями та оцінюють справи, тому витрачати час на ваші "взвєйтєсь да развєйтєсь" з 🤏💚💣🪓🎮🍉🦖 ніхто не буде.
*******
Але ще цікавіше що мав на увазі президент Литви, коли умовою для вступу України до НАТО назвав "необхідність очищення влади від п'ятої колони" , як думає.тє?
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16.07.2023 19:27 Ответить
+11
Пісдюліна була потужна.
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16.07.2023 19:36 Ответить
+8
Сережа, зря стараешся, за такое не заплатят...
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16.07.2023 19:55 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Було б добре побачити шматки орків в кінці цього кліпу 😁
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16.07.2023 19:25 Ответить
Тюльпан розкрився.
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16.07.2023 23:09 Ответить
Валерій Прозапас
8 год ·
А ще цікаво що такого важливого хотів донести до світу Єрмак, коли як кажуть збирався виступити на саміті у Вільнюсі?
Про успіхи "розведень" та "розмінувань", чи про достроковий пуск шатлів, коли НАТО в один голос попереджало про напад?
Чи як з Татаровим і Арєстовічєм без броніка героїчно відбивав атаки десанту на ОП?
А може про досягнення в усуванні мерів міст з посад та закритті телеканалів, використовуючи війну?
Або доповісти як "розібрався" що там з Червінським та "справами" на інших військових?
Андрій Борисович звик до позитивної теплої ванни всередині країни, а от в нормальному світи потрапив під холодний душ, бо там живуть реліями та оцінюють справи, тому витрачати час на ваші "взвєйтєсь да развєйтєсь" з 🤏💚💣🪓🎮🍉🦖 ніхто не буде.
*******
Але ще цікавіше що мав на увазі президент Литви, коли умовою для вступу України до НАТО назвав "необхідність очищення влади від п'ятої колони" , як думає.тє?
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16.07.2023 19:27 Ответить
Пісдюліна була потужна.
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16.07.2023 19:36 Ответить
Сережа, зря стараешся, за такое не заплатят...
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16.07.2023 19:55 Ответить
Я за те щоб від нього одні траки і катки залишились і ті розлетілись в різні боки. А тепер заплатять?
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16.07.2023 20:01 Ответить
А пламя от сгорания порохов в "салоне автомобиля", тебя на мысль - "3,14здец котёнку" - не наводит, не?
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16.07.2023 20:49 Ответить
Скоріш за все прилетів Хаймарс, а там розліт здоровенний. Не пряме влучання, але техніку точно виведено з ладу, та видно загоряння...
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16.07.2023 20:02 Ответить
Воздушный подрыв?
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16.07.2023 20:27 Ответить
Характерний вибух. Ракета M30A1 - 180'000 кульок з карбіду вольфраму. Там в радіусі 100 метрів - зона суцільного враження. Там всі найменші перешкоди вибухають уламками від валу цих кульок...
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17.07.2023 00:39 Ответить
Подяка за підказку. Дійсно, найбільше схоже на M30A1.
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17.07.2023 09:42 Ответить
дым то с тюльпана идет
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16.07.2023 20:09 Ответить
А что там дымится на последних минутах? Касабские пердоки?
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16.07.2023 20:12 Ответить
Какие красочные кадры! Таких бы почаще видеть
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16.07.2023 20:08 Ответить
Епическое видео... Это ж чем орков так приложили?
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16.07.2023 20:20 Ответить
Освічені люди підказали що це була ракета M30A1.
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17.07.2023 09:48 Ответить
ох ніх....удар
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16.07.2023 20:32 Ответить
тюльпан в розочку
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16.07.2023 20:37 Ответить
"С первого щелка прыгнул поп до потолка" (цитата). Дай Боже завтра то же...
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16.07.2023 23:35 Ответить
.
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17.07.2023 00:32 Ответить
 
 