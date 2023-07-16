Воины 3-й ОШБ уничтожают вражеский миномет "Тюльпан" калибра 240 мм. ВИДЕО
В сеть попали кадры уничтожения мощнейшего российского самоходного миномета "Тюльпан" калибра 240 мм.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры обнародованы в соцсетях.
Отмечается, что украинские военные из 3-й десантно-штурмовой бригады и других украинских бригад с помощью РСЗО HIMARS уничтожили самый мощный 240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" на Бахмутском фронте.
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+20 Ksenia VB
показать весь комментарий16.07.2023 19:27 Ответить Ссылка
+11 Саша Пончик
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+8 Николай Ридник #551700
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8 год ·
А ще цікаво що такого важливого хотів донести до світу Єрмак, коли як кажуть збирався виступити на саміті у Вільнюсі?
Про успіхи "розведень" та "розмінувань", чи про достроковий пуск шатлів, коли НАТО в один голос попереджало про напад?
Чи як з Татаровим і Арєстовічєм без броніка героїчно відбивав атаки десанту на ОП?
А може про досягнення в усуванні мерів міст з посад та закритті телеканалів, використовуючи війну?
Або доповісти як "розібрався" що там з Червінським та "справами" на інших військових?
Андрій Борисович звик до позитивної теплої ванни всередині країни, а от в нормальному світи потрапив під холодний душ, бо там живуть реліями та оцінюють справи, тому витрачати час на ваші "взвєйтєсь да развєйтєсь" з 🤏💚💣🪓🎮🍉🦖 ніхто не буде.
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Але ще цікавіше що мав на увазі президент Литви, коли умовою для вступу України до НАТО назвав "необхідність очищення влади від п'ятої колони" , як думає.тє?