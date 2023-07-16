Воины 10-й ОГШБр отражают вражеское наступление на Донетчине. ВИДЕО
В сеть попали кадры того, как воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады отражают вражеский штурм в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры размещены в соцсетях.
На видео зафиксирована неудачная попытка прорыва российскими штурмовиками позиций одного из подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" на Донецком направлении.
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найприкріше те що ворог проти наших теж цієї тактикою користується.((