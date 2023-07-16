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Воины 10-й ОГШБр отражают вражеское наступление на Донетчине. ВИДЕО

В сеть попали кадры того, как воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады отражают вражеский штурм в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры размещены в соцсетях.

На видео зафиксирована неудачная попытка прорыва российскими штурмовиками позиций одного из подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ "Эдельвейс" на Донецком направлении.

Смотрите также: Аэроразведчики 10 ОГШБр нанесли огневое поражение по технике оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (10158) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (207)


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Міна?
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16.07.2023 20:26 Ответить
Звісно.
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16.07.2023 22:10 Ответить
Полетіли до кабздона на концерт!
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16.07.2023 20:36 Ответить
Легендарна і непереможна 10 з Прикарпаття ! Едельвейсам тричі Слава! Слава! Слава !
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16.07.2023 20:36 Ответить
міни і птрк на 90% зупиняють атаки. страшна зброя бо нема їй протидії адже при спробі наблизитися для розмінування буде ураження ббм з птрк а пішки арта на атоми розпилить.

найприкріше те що ворог проти наших теж цієї тактикою користується.((
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16.07.2023 20:37 Ответить
Бережи вас Господь, рідненькі
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16.07.2023 22:16 Ответить
 
 