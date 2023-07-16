Воїни 10-ї ОГШБр відбивають ворожий наступ на Донеччині. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри того, як воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади відбивають ворожий штурм у Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розміщені в соцмережах.
Зазначається, що на відео зафіксована невдала спроба прориву російськими штурмовиками позицій одного з підрозділів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ "Едельвейс" на Донецькому напрямку.
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найприкріше те що ворог проти наших теж цієї тактикою користується.((