Воїни 10-ї ОГШБр відбивають ворожий наступ на Донеччині. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади відбивають ворожий штурм у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розміщені в соцмережах.

Зазначається, що на відео зафіксована невдала спроба прориву російськими штурмовиками позицій одного з підрозділів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ "Едельвейс" на Донецькому напрямку.

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