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Воїни 10-ї ОГШБр відбивають ворожий наступ на Донеччині. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри того, як воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади відбивають ворожий штурм у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри розміщені в соцмережах. 

Зазначається, що на відео зафіксована невдала спроба прориву російськими штурмовиками позицій одного з підрозділів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ "Едельвейс" на Донецькому напрямку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідники 10 ОГШБр завдали вогневого ураження по техніці окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (8974) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212)


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Міна?
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16.07.2023 20:26 Відповісти
Звісно.
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16.07.2023 22:10 Відповісти
Полетіли до кабздона на концерт!
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16.07.2023 20:36 Відповісти
Легендарна і непереможна 10 з Прикарпаття ! Едельвейсам тричі Слава! Слава! Слава !
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16.07.2023 20:36 Відповісти
міни і птрк на 90% зупиняють атаки. страшна зброя бо нема їй протидії адже при спробі наблизитися для розмінування буде ураження ббм з птрк а пішки арта на атоми розпилить.

найприкріше те що ворог проти наших теж цієї тактикою користується.((
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16.07.2023 20:37 Відповісти
Бережи вас Господь, рідненькі
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16.07.2023 22:16 Відповісти
 
 