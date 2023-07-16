УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13239 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 460 3

Аеророзвідники 10 ОГШБр завдали вогневого ураження по техніці окупантів. ВIДЕО

Аеророзвідники 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр "Едельвейс" завдали вогневого ураження по техніці окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ.

Дивіться також: Швейцарсько-німецька дистанційно керована машина розмінування GCS-200 вже на території України. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7728) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (212)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КРасавце
показати весь коментар
16.07.2023 14:26 Відповісти
постукали по кришці башти
показати весь коментар
16.07.2023 15:30 Відповісти
Надо бросать зажигательную смесь в паре со взрывчаткой.
показати весь коментар
16.07.2023 17:27 Відповісти
 
 