Аеророзвідники 10 ОГШБр завдали вогневого ураження по техніці окупантів. ВIДЕО
Аеророзвідники 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10 ОГШБр "Едельвейс" завдали вогневого ураження по техніці окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ.
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ansmerch
показати весь коментар16.07.2023 14:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Bob Fayn
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Wlad West
показати весь коментар16.07.2023 17:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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