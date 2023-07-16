Швейцарсько-німецька дистанційно керована машина розмінування GCS-200 вже на території України. ВIДЕО
GCS-200 використовується для складних завдань розмінування та очищення територій з максимальною живучістю в умовах високої загрози вибуху. Максимальна продуктивність розмінування складає до 12 000 м² на день з постійним проникненням на глибину до 25 см.
Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+13 izhgut
показати весь коментар16.07.2023 13:19 Відповісти Посилання
+8 Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар16.07.2023 13:39 Відповісти Посилання
+7 Игорь Матвеев #551288
показати весь коментар16.07.2023 13:31 Відповісти Посилання
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спроможні розробити і гарний "оркоуборочний комбайн"
В армії він думаю був вічним днювальним, якщо був взагалі!
Хотя, меня еще в 1968 учили, как соединять метровые толовые шашки поединительной муфтой и толкать на минное минное поле. Метр присоединил - на метр вперед протолкнул. Лежа тихо в бурьянах. Потом еще метр присоединил - протолкнул. А потом запал и подрываешь. Вот тебе и мини-змей Гориныч - мины детонируют на метр слева-справа. В высокой траве самое-то.
Я этому не соответствую, т.к. выбивал 264 из 300. Правда из чужого автомата и без пристрелки... И на пиво - 5 очек бутылка. Хотя рекорд мира конешно 1000 из 1000.
Тільки ця модель по даунськи зроблена що робить її безглуздо дорогою іграшкою. Це як порівнювати шахеди яких тисячі бо коштують по 30к$ і вони тому ефективні, і самі знаєте що обіцяне опк чого по факту немає.