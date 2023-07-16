Швейцарсько-німецька дистанційно керована машина розмінування GCS-200 вже на території України. ВIДЕО

GCS-200 використовується для складних завдань розмінування та очищення територій з максимальною живучістю в умовах високої загрози вибуху. Максимальна продуктивність розмінування складає до 12 000 м² на день з постійним проникненням на глибину до 25 см.

Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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