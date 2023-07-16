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Швейцарсько-німецька дистанційно керована машина розмінування GCS-200 вже на території України. ВIДЕО

GCS-200 використовується для складних завдань розмінування та очищення територій з максимальною живучістю в умовах високої загрози вибуху. Максимальна продуктивність розмінування складає до 12 000 м² на день з постійним проникненням на глибину до 25 см.

Відеозапис опублікував на своїй сторінці у соцмережі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Швейцарсько-німецька дистанційно керована машина розмінування GCS-200 вже на території України 01

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розмінування (1010)


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Топ коментарі
+13
Ну як для розмінування в тилу то нормально. Для розмінування поперед наступаючих танків і БМП потрібен повноцінний танк з навісом розмінування і повністю обвішаним динамічним захистом. І портібно бути готовим, що у наступу його першим і заптурять.
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16.07.2023 13:19 Відповісти
+8
Ну на вас, всепропальщиков, ну никак не угодить. Эта машина не для работы на передке и не предусматривалась для этого. Причем тут ПТУР?
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16.07.2023 13:39 Відповісти
+7
Правильно. Орків збирати, тюкувати і викидати на поле.
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16.07.2023 13:31 Відповісти
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Ну як для розмінування в тилу то нормально. Для розмінування поперед наступаючих танків і БМП потрібен повноцінний танк з навісом розмінування і повністю обвішаним динамічним захистом. І портібно бути готовим, що у наступу його першим і заптурять.
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16.07.2023 13:19 Відповісти
Ну на вас, всепропальщиков, ну никак не угодить. Эта машина не для работы на передке и не предусматривалась для этого. Причем тут ПТУР?
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16.07.2023 13:39 Відповісти
Так я і написав, що нормальна машина. А що вас не влаштовує контрпросральщиків?
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16.07.2023 14:02 Відповісти
Потому что это выглядит как "спасибо большое, но это не то".
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16.07.2023 14:06 Відповісти
Для якої задачі? Для розмінування в тилу - норм. Якщо для розмінування поперед наступу- то ні.
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16.07.2023 14:08 Відповісти
Ну вот, это же другое дело.
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16.07.2023 14:09 Відповісти
он так и написал в 1 комменте)
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16.07.2023 15:19 Відповісти
https://forpost-sevastopol.ru/newsfull/878736/germaniya-postavila-ukraine-mashiny-razminirovaniya-wisent-1-na-fone-poter-bronetehniki-v-hode-nastu.html Тут подробнее
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16.07.2023 16:07 Відповісти
Читайте внимательно. "...потрібен повноцінний танк з навісом розмінування..."
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16.07.2023 18:13 Відповісти
https://news.liga.net/politics/video/ochen-svoevremenno-germaniya-peredala-ukraine-wisent-1-dlya-proryva-minnyh-poley-video
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16.07.2023 18:20 Відповісти
Щільна димова завіса і ці роботи ************ на передку. Зрозуміло їх треба багато.
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16.07.2023 14:45 Відповісти
Німці на пару з Швейцарцями,
спроможні розробити і гарний "оркоуборочний комбайн"
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16.07.2023 13:19 Відповісти
Правильно. Орків збирати, тюкувати і викидати на поле.
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16.07.2023 13:31 Відповісти
Тобто тепер наступ прискориться до обіцяних темпів - за два тижні у Криму?
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16.07.2023 13:33 Відповісти
ага...хіба що в відео на ютюбі і на словах всеперемагаючих експертів
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16.07.2023 13:37 Відповісти
Ой, ютюб-іксперди - це таки щось із чимось... А ведучі, що їх в ефір виводять. Таке враження, що ідіоти.
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16.07.2023 14:13 Відповісти
Нет, эти машины не для передка.
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16.07.2023 14:10 Відповісти
Мабуть так. Бо швейцарці то голуби миру.
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16.07.2023 14:14 Відповісти
Теперь уже и швейцарцы во всем виноваты? А бубочка герой?
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16.07.2023 14:18 Відповісти
Ні. Бо така машина одна та коштує як літак. А треба їх десятки тисяч ціною як євробляха.
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17.07.2023 02:27 Відповісти
Хорошая штука, но нам таких сотни нужно
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16.07.2023 13:34 Відповісти
Та так,але в нас є сотні тракторів,якими нажаль і буде проводитись розмінування на с/х роботах.
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16.07.2023 14:59 Відповісти
А москаля ганяти по лісах і полях не пробували??
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16.07.2023 13:35 Відповісти
там оті болванки на ланцюгах ,крутяться і б'ють по землі.....цікаво що дистанційне керування машиною
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16.07.2023 13:35 Відповісти
12 тыс. кв.м - это полтора футбольных поля. Не густо.
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16.07.2023 13:49 Відповісти
проход 4 км шириной 3 м
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16.07.2023 13:52 Відповісти
Он не для проходов. Это тыловая техника. Хотя может и попробуют на передке.
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16.07.2023 13:58 Відповісти
один кассетный снаряд разминирует 200 кв м территории
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16.07.2023 13:50 Відповісти
Це в яких арміях світу таке застосовується? Про дистанційне мінування касетними ************ чув. а щоб розміновували....Мабуть школа Резнікова. Окрім того, що ураження по площі 200 кв.м не гарантує повне знищення мін, так ще і післі касетних *********** залишаються на полі не розірвані *************.
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16.07.2023 14:01 Відповісти
а просто мати проїзд по дорозі , яка раніше точно була замінована. До тебе це не доходить?
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16.07.2023 15:49 Відповісти
От тебе пустити після такого розмінування через мінне поле. Хай доходить через кінцівки, якщо через голову складно.
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16.07.2023 16:07 Відповісти
Чавачелло є такі місця де достатньо і неохідно просто мати вузький безпечний проїзд і не гаючи часу іти далі , а не копирсатися 100 метрів вліво і вправо
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16.07.2023 16:46 Відповісти
І яким чином підрив касетного ********** над мінним полем створює вузький безпечний проїзд? Детонація міни можлива при прямому влучанні у вибухову масу міни, яка вкопана на глибину 20-25 см у землю. (Буває і глибше, коли колія проїзду з часом стає глибшою, і де раніше проїзджати було безпечно починають підриватись).
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16.07.2023 17:20 Відповісти
У нього кінцівки не думают - пишуть і до каси ходять за платнею! Зрідка схоже думає дупа - як на шару випити!
В армії він думаю був вічним днювальним, якщо був взагалі!
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16.07.2023 17:04 Відповісти
Все ж таки, якщо машина не для розмінування в тилу, то потрібна особлива тактика її застосування в умовах, коли ворог активно протидіє розмінуванню (удари по машині ракетами з геолікоптерів, артилеріїю, керованими дистанційними підривами фугасів, ПТРК, тощо). Якщо підрив попереду по курсу - втримає, а якщо ні... Головна перевага - дистанційне керування, відсутність втрат екіпажів, якщо машину уражено. Конче потрібне попереднє вогневе ураження засобів протидії розмінуванню.
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16.07.2023 13:51 Відповісти
Вміють же люди робити , не то що кацапська козломордія , яка тільки вміє грабувати , вбивати , насилувати, вивозити людей і дітей і "ванять а вялічіі"
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16.07.2023 15:43 Відповісти
Казали про якогось "змія горинича", що працює дістанціонно
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16.07.2023 16:27 Відповісти
Эти разминировщики как миномет запкскают на минное связку "сосисок" из метровых толовых шашек. НО ему нужно еще доехать до начала минного поля, а это на юге уже нереально.
Хотя, меня еще в 1968 учили, как соединять метровые толовые шашки поединительной муфтой и толкать на минное минное поле. Метр присоединил - на метр вперед протолкнул. Лежа тихо в бурьянах. Потом еще метр присоединил - протолкнул. А потом запал и подрываешь. Вот тебе и мини-змей Гориныч - мины детонируют на метр слева-справа. В высокой траве самое-то.
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16.07.2023 16:59 Відповісти
А скільки мінних тралів зелена шваль продала, як металобрухт? Прийшли до влади, повитріщали баньки і почали наввипередки "прібарахляцца для внукав", хапали і хапають все підряд, до чого клешні дотягуються. Срать вони хотіли і на державу і на Армію, покидьки, зрадники.
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16.07.2023 16:52 Відповісти
Валерий, а вы умеете ХОРОШО действовать с СВД или ему подобного оружия? Не обижая вас, скажу что подготовить хорошего снайпера минимум 6-12 мес. Причем там нужно не только уметь стрелять учитывая воздух и атмосферные помехи но и маскировка многое значит.
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16.07.2023 17:25 Відповісти
СВД - не снайперка! Это винтовка маркмена - она для того чтобы уверенно поразить мишень на 500 метров. Хотя, до 1978 года была одной из самых стабильных полуавтоматических. После начала Афгана качество упало в связи с началом массового производства. В общем - это не болтовка, чтобы температуру воздуха высчитывать. Я СВД просил потому, что у меня очки для глаз упали на 2.5. Но оказалось, что военкомат- это не та контора, чтобы Родину защищать!
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16.07.2023 17:44 Відповісти
Маркмэн - лучший стрелок в отделении, который в бою поражает самые важные цели, типо каомандира, радиста, гранатометчика, пулеметчика...
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16.07.2023 17:46 Відповісти
Валерий я знаю что СВД это не снайперка а винтовка с увеличенной дистанцией боя. Но действовать с ней все равно требует обучения. Насколько хорошо вы ею владеете?
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16.07.2023 17:47 Відповісти
Я, как командир взвода разведки, стрелял из всего, что было во взводе лучше всех! По-другому нельзя было. Но я не найпер, чтобы с километра с одного выстрела и потом уйти... Мы разные! У меня больше на нож нажимали...
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16.07.2023 17:50 Відповісти
При всем уважении к вам, в роте, может относительно успешно стрелять, один из 50, и его уже величают аж снайпером. Не потому что он такой непревзойденный, а потому что остальные еще хуже него.
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16.07.2023 17:54 Відповісти
Я так скажу. Прежде чем человек начнет тренироваться с СВД, он должен показывать хотя бы средние результаты владения обычным автоматом, сколько там должен обычный пехотинец набрать баллов на стрельбище. Предпочтительно- даже не средние а более лучшие. Вы этому соотвествуете?
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16.07.2023 17:51 Відповісти
Отлично для солдата - это 27 очков со 100 метров по мишени №4.
Я этому не соответствую, т.к. выбивал 264 из 300. Правда из чужого автомата и без пристрелки... И на пиво - 5 очек бутылка. Хотя рекорд мира конешно 1000 из 1000.
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16.07.2023 17:56 Відповісти
Это сколько лет назад было что выбивали 264 из 300? Мы все любим думать, что мы такие же как в 20. А уже многое иначе. Я сам через это прошел со своим здоровьем.
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16.07.2023 18:06 Відповісти
Да в далеком 1980 примерно, в ГСВГ - там патроны не считали и гильзы не сдавали...
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16.07.2023 18:31 Відповісти
Значит прошло 40 лет. Вы твердо уверены что наберете те 264 балла?
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16.07.2023 18:38 Відповісти
Ротор не увімкнув, а просто йде за машиною.
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16.07.2023 17:11 Відповісти
Вряд ли, но в ростовую попаду с 25-ти из пулемета с двух коробок. Но военковат же не дал даже СВД! Сказал - точи кухонные ножи и занимай оборону в туалете...
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16.07.2023 19:08 Відповісти
12,000 кв. м на день. Це ділянка 120м на 100м. Офігенна швидкість.
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16.07.2023 20:20 Відповісти
Ось це і є наземний дрон розмінування.

Тільки ця модель по даунськи зроблена що робить її безглуздо дорогою іграшкою. Це як порівнювати шахеди яких тисячі бо коштують по 30к$ і вони тому ефективні, і самі знаєте що обіцяне опк чого по факту немає.
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17.07.2023 02:25 Відповісти
ОДНА !!!???
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17.07.2023 07:54 Відповісти
 
 