Швейцарско-германская дистанционно управляемая машина разминирования GCS-200 уже на территории Украины. ВИДЕО
GCS-200 используется для сложных задач разминирования и очистки территорий с максимальной живучестью при высокой угрозе взрыва. Максимальная производительность разминирования составляет до 12 000 м2 в день с постоянным проникновением на глубину до 25 см.
Видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Топ комментарии
+13 izhgut
показать весь комментарий16.07.2023 13:19 Ответить Ссылка
+8 Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий16.07.2023 13:39 Ответить Ссылка
+7 Игорь Матвеев #551288
показать весь комментарий16.07.2023 13:31 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
спроможні розробити і гарний "оркоуборочний комбайн"
В армії він думаю був вічним днювальним, якщо був взагалі!
Хотя, меня еще в 1968 учили, как соединять метровые толовые шашки поединительной муфтой и толкать на минное минное поле. Метр присоединил - на метр вперед протолкнул. Лежа тихо в бурьянах. Потом еще метр присоединил - протолкнул. А потом запал и подрываешь. Вот тебе и мини-змей Гориныч - мины детонируют на метр слева-справа. В высокой траве самое-то.
Я этому не соответствую, т.к. выбивал 264 из 300. Правда из чужого автомата и без пристрелки... И на пиво - 5 очек бутылка. Хотя рекорд мира конешно 1000 из 1000.
Тільки ця модель по даунськи зроблена що робить її безглуздо дорогою іграшкою. Це як порівнювати шахеди яких тисячі бо коштують по 30к$ і вони тому ефективні, і самі знаєте що обіцяне опк чого по факту немає.