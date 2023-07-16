Швейцарско-германская дистанционно управляемая машина разминирования GCS-200 уже на территории Украины. ВИДЕО

GCS-200 используется для сложных задач разминирования и очистки территорий с максимальной живучестью при высокой угрозе взрыва. Максимальная производительность разминирования составляет до 12 000 м2 в день с постоянным проникновением на глубину до 25 см.

Видеозапись опубликовал на своей странице в соцсети главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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