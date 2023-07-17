Последние мгновения жизни оккупанта на украинской земле. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал российского оккупанта, скинув на него боеприпас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения захватчика опубликована в соцсетях. Судя по записи, украинский воин, вероятнее всего, или добивал раненого россиянина, или атаковал его спящего.

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