РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12853 посетителя онлайн
Новости Видео Война
26 404 61

Последние мгновения жизни оккупанта на украинской земле. ВИДЕО

Оператор украинского дрона ликвидировал российского оккупанта, скинув на него боеприпас.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения захватчика опубликована в соцсетях. Судя по записи, украинский воин, вероятнее всего, или добивал раненого россиянина, или атаковал его спящего.

Также смотрите: Бойцы 53-й ОМБР поразили вражеские минометы и живую силу противника. ВИДЕО

уничтожение (7415) дроны (4223)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+37
не сиділося виродку вдома-захотів стати кутузовим
показать весь комментарий
17.07.2023 09:45 Ответить
+30
Димить як індєйка на дні благодарєнія на столі)))
показать весь комментарий
17.07.2023 09:45 Ответить
+30
Харошева всем настраения ))))
показать весь комментарий
17.07.2023 09:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Димить як індєйка на дні благодарєнія на столі)))
показать весь комментарий
17.07.2023 09:45 Ответить
Корчиться немов керченський міст
показать весь комментарий
17.07.2023 10:15 Ответить
Атакував п'яного
показать весь комментарий
17.07.2023 10:18 Ответить
не сиділося виродку вдома-захотів стати кутузовим
показать весь комментарий
17.07.2023 09:45 Ответить
Харошева всем настраения ))))
показать весь комментарий
17.07.2023 09:45 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2023 09:48 Ответить
+💯!
Бінго! 😂

Тільки рузькіє кріси у кевларових шапочках, на відміну від миші, чудово розуміють, що одержать по голові
показать весь комментарий
17.07.2023 11:02 Ответить
Воно, *****, заблудилося. Але тепер, навічно.
показать весь комментарий
17.07.2023 09:46 Ответить
І точно не в рай
показать весь комментарий
17.07.2023 12:36 Ответить
красиво как крутится,художественно
показать весь комментарий
17.07.2023 09:47 Ответить
тренування до "лєбєдіного озєра"
показать весь комментарий
17.07.2023 09:49 Ответить
Та щоб їх всіх так "ковбасило"!
показать весь комментарий
17.07.2023 10:04 Ответить
Красиво, але слабка бомба.
Начебто мала б розривати навпіл, а насправді лише шматки повиривала 🤔
показать весь комментарий
17.07.2023 11:04 Ответить
все правильно, швидко - не цікаво, повільно і болісно - те, що треба )
показать весь комментарий
17.07.2023 15:20 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2023 09:47 Ответить
- Во время строительства пирамид египетских мастеров кормили хлебом и пивом. Интересно, сколько хлеба и пива надо , чтобы египтяне сейчас новую пирамиду построили?
- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли отбирать у Украины Крым и разжигать войну на Донбассе, а потом и по всей Украине , для удовлетворения своего "вяличия"?...
показать весь комментарий
17.07.2023 10:20 Ответить
Це їх проблеми.Нафтодоларів у них ще вистачить.
А вот нам вони наробили піраміду смертей, страждань та руйнацій 👿
показать весь комментарий
17.07.2023 11:08 Ответить
dimitsa....navernoe zasnul s sigaretoi
показать весь комментарий
17.07.2023 09:47 Ответить
Красіво)))
показать весь комментарий
17.07.2023 09:48 Ответить
що ж це за ********** такі,коли прямо на рашиста летить ,на ньому вибухає,а воно паскудь ще шевелиться?
показать весь комментарий
17.07.2023 09:48 Ответить
Мотор не відразу заглох.
показать весь комментарий
17.07.2023 09:51 Ответить
***...навіть кишки не випустило
показать весь комментарий
17.07.2023 09:52 Ответить
Вот то-то й воно!
Дивно, а він ще й без броніка... 🤔
показать весь комментарий
17.07.2023 11:09 Ответить
то шоб помучався ))
показать весь комментарий
17.07.2023 09:52 Ответить
ce shob ne prosto sdohli - a po nacahlu pomuchalis a potim na koncert
показать весь комментарий
17.07.2023 09:53 Ответить
вог.
показать весь комментарий
17.07.2023 10:14 Ответить
"не вб'є, так покалічить" ?
показать весь комментарий
17.07.2023 11:10 Ответить
Ок. А как вам вот такой "шпагат"?
https://www.reddit.com/r/*********/comments/14twxaj/drone_makes_orc_spread_his_legs/
показать весь комментарий
17.07.2023 10:15 Ответить
боров еще тот. но не помогло.
показать весь комментарий
17.07.2023 09:48 Ответить
Чого приходив, не зрозуміло ...
показать весь комментарий
17.07.2023 09:49 Ответить
Фублі... Хотів по-легкому заробити. Заробив.
показать весь комментарий
17.07.2023 11:58 Ответить
але не він.
показать весь комментарий
17.07.2023 13:09 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2023 09:49 Ответить
Дійсно схожий на хробака.
показать весь комментарий
17.07.2023 09:50 Ответить
показать весь комментарий
17.07.2023 09:51 Ответить
Больно ! Це тобі не комарік в Анталії в номер залетів ))
показать весь комментарий
17.07.2023 09:52 Ответить
Повторюю рузкім під...м.
Якщо на тебе надінуть жековсую спіцовку, а на башку зільоную кастрюлю і 2шт чорних берцаков, то знай, в тебе дві дорого☝ "хачу жить" на табуретку, або на артьйомавск-карьміть опаришів.
Цев вибрав друге💀карміть опаришів г гг ггг
показать весь комментарий
17.07.2023 09:52 Ответить
Та воно було просто п'яне в дим.
показать весь комментарий
17.07.2023 09:53 Ответить
дебіл здох за ідеї бункерного
показать весь комментарий
17.07.2023 09:58 Ответить
Льогкоє двіженіє рукі і кацап перетворюється в білу "ладу".
показать весь комментарий
17.07.2023 10:00 Ответить
Магнітниє бурі...
показать весь комментарий
17.07.2023 10:00 Ответить
Бімбочка уколошкала кацапа.
показать весь комментарий
17.07.2023 10:11 Ответить
Что это за боеприпас такой странный, даже бошку не оторвало.. Вон, при попадании в танк башня улетает на сотню метров.. )
показать весь комментарий
17.07.2023 10:15 Ответить
Яка ціль - така й "бімбочка" Йому вистачило А то ходи, збирай його по всьому полю! А так - підігнав екскаватор тракторний Копнув двічі Стягнув за ноги в яму й загорнув "лобком"
показать весь комментарий
17.07.2023 10:26 Ответить
файно. а тепер на русскіє пабліки, нехай порадіють за землячка.
показать весь комментарий
17.07.2023 10:23 Ответить
Видео отправить его родным - пусть всей семьёй перед сном смотрят.
показать весь комментарий
17.07.2023 10:41 Ответить
Повеселил. Та его "родня" только перекрестится, скажет "спасибо", что избавились от алкаша и утырка и с удовольствием распилят гробовые.
показать весь комментарий
17.07.2023 10:47 Ответить
там все село гулять неделю будет , у кацапских свиней радость когда односельчанин сдох , они на гробовые такую гулянку устроят как свадьба ,
показать весь комментарий
17.07.2023 11:06 Ответить
П'яна тварюка відключилась, а тут ще й дрон. Як це йому вже НАБРИДЛО !!! І *****, і війна, і окопи. І життя за *****.
показать весь комментарий
17.07.2023 10:59 Ответить
А життя таке чудове, тільки вже без нього. Нова парта десь у школі мухосранська. Вчиться краще москалі - більше парт і квітів на вінках.
показать весь комментарий
17.07.2023 11:04 Ответить
Кари, московським окупантам, страшної КАРИ!!
показать весь комментарий
17.07.2023 11:07 Ответить
Менi подобаеться
показать весь комментарий
17.07.2023 11:12 Ответить
ПОГИБ ЗА СВОЕГО ФЮРЕРА
показать весь комментарий
17.07.2023 11:49 Ответить
pomilka. Gibnut liudi. A tut...
показать весь комментарий
18.07.2023 03:09 Ответить
Душевнєнько
показать весь комментарий
17.07.2023 12:16 Ответить
і міг вдома сидіти, жінку лапати, щі жерти
показать весь комментарий
17.07.2023 12:22 Ответить
Крутиться як шашлик на мангалі
показать весь комментарий
17.07.2023 12:37 Ответить
Руда борода,вуса відсутні-кадировський овцейоб...16 секунда..
показать весь комментарий
17.07.2023 12:55 Ответить
Спит кацап... а тут такой будильник прилетает!
показать весь комментарий
17.07.2023 13:20 Ответить
всім кацабам що прийшли на нашу 3емлю 3 війною 3ичу 3доxнути так само
показать весь комментарий
17.07.2023 13:28 Ответить
Мало кто знает, что в сценарии фильма Кин-Дза-Дза, режиссер Георгий Данелия убрал эпизод, объясняющих чем отличаются "Пацаки" от "Чатлан" и что вообще означает слово "Пацак".

В фильм этот эпизод не вошел, видимо, по цензурным соображениям. Но вот выдержка из первичного сценария.

"Торговец осторожно ссыпал монеты в мешок и спрятал его в глубине складок одежды.

- Сейчас мало кто знает историю, - сказал он,

- потому и никто не смог объяснить вам, чем отличается Пацак от Чатланина. А я... знаю историю. Когда-то здесь все было по-другому, тут была процветающая цивилизация, тут царили мир, счастье, благополучие, но это было так давно, уже мало кто помнит.

- А что случилось? Куда все делось? - поинтересовался Дядя Вова.

- А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» - это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути.Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века.Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, - торговец сделал паузу и подкинул дров в костер,

- это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.

- Но мы-то не с вашей планеты! - закричал Гедеван,

- наши предки не воевали с вами, почему мы Пацаки?

- Значит на вашей планете тоже есть свои Пацаки, - равнодушно сказал торговец,

- значит вы тоже способны напасть, грабить, убивать, насиловать. Вы можете выглядеть цивилизованными и думать, как цивилизованные люди, но как только обстоятельства поменяются, вы будете вести себя, как и свойственно Пацаку. Я уверен, что в вашем языке тоже есть слово для обозначения таких людей"...

А тепер прочитайте слово пацак справа на лево.
показать весь комментарий
17.07.2023 14:24 Ответить
 
 