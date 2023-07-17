Останні миті життя окупанта на українській землі. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував російського окупанта, скинувши на нього боєприпас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення загарбника опублікований у соцмережах. Судячи по запису, український воїн, вірогідніше за все, або добивав пораненого росіянина або аакував його сплячого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідка окремого 420-го батальйону в складі 57-ї ОМПБр ювелірним скидом з безпілотника знищує російський танк. ВIДЕО