Останні миті життя окупанта на українській землі. ВIДЕО
Оператор українського дрона ліквідував російського окупанта, скинувши на нього боєприпас.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення загарбника опублікований у соцмережах. Судячи по запису, український воїн, вірогідніше за все, або добивав пораненого росіянина або аакував його сплячого.
Топ коментарі
+37 Alex Sav #513490
показати весь коментар17.07.2023 09:45 Відповісти Посилання
+30 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар17.07.2023 09:45 Відповісти Посилання
+30 Лариса Немезида #551154
показати весь коментар17.07.2023 09:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бінго! 😂
Тільки рузькіє кріси у кевларових шапочках, на відміну від миші, чудово розуміють, що одержать по голові
Начебто мала б розривати навпіл, а насправді лише шматки повиривала 🤔
- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли отбирать у Украины Крым и разжигать войну на Донбассе, а потом и по всей Украине , для удовлетворения своего "вяличия"?...
А вот нам вони наробили піраміду смертей, страждань та руйнацій 👿
Дивно, а він ще й без броніка... 🤔
https://www.reddit.com/r/*********/comments/14twxaj/drone_makes_orc_spread_his_legs/
Якщо на тебе надінуть жековсую спіцовку, а на башку зільоную кастрюлю і 2шт чорних берцаков, то знай, в тебе дві дорого☝ "хачу жить" на табуретку, або на артьйомавск-карьміть опаришів.
Цев вибрав друге💀карміть опаришів г гг ггг
В фильм этот эпизод не вошел, видимо, по цензурным соображениям. Но вот выдержка из первичного сценария.
"Торговец осторожно ссыпал монеты в мешок и спрятал его в глубине складок одежды.
- Сейчас мало кто знает историю, - сказал он,
- потому и никто не смог объяснить вам, чем отличается Пацак от Чатланина. А я... знаю историю. Когда-то здесь все было по-другому, тут была процветающая цивилизация, тут царили мир, счастье, благополучие, но это было так давно, уже мало кто помнит.
- А что случилось? Куда все делось? - поинтересовался Дядя Вова.
- А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» - это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути.Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века.Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, - торговец сделал паузу и подкинул дров в костер,
- это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.
- Но мы-то не с вашей планеты! - закричал Гедеван,
- наши предки не воевали с вами, почему мы Пацаки?
- Значит на вашей планете тоже есть свои Пацаки, - равнодушно сказал торговец,
- значит вы тоже способны напасть, грабить, убивать, насиловать. Вы можете выглядеть цивилизованными и думать, как цивилизованные люди, но как только обстоятельства поменяются, вы будете вести себя, как и свойственно Пацаку. Я уверен, что в вашем языке тоже есть слово для обозначения таких людей"...
А тепер прочитайте слово пацак справа на лево.