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Останні миті життя окупанта на українській землі. ВIДЕО

Оператор українського дрона ліквідував російського окупанта, скинувши на нього боєприпас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення загарбника опублікований у соцмережах. Судячи по запису, український воїн, вірогідніше за все, або добивав пораненого росіянина або аакував його сплячого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідка окремого 420-го батальйону в складі 57-ї ОМПБр ювелірним скидом з безпілотника знищує російський танк. ВIДЕО

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знищення (7728) дрони (5032)


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Топ коментарі
+37
не сиділося виродку вдома-захотів стати кутузовим
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17.07.2023 09:45 Відповісти
+30
Димить як індєйка на дні благодарєнія на столі)))
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17.07.2023 09:45 Відповісти
+30
Харошева всем настраения ))))
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17.07.2023 09:45 Відповісти
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Димить як індєйка на дні благодарєнія на столі)))
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17.07.2023 09:45 Відповісти
Корчиться немов керченський міст
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17.07.2023 10:15 Відповісти
Атакував п'яного
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17.07.2023 10:18 Відповісти
не сиділося виродку вдома-захотів стати кутузовим
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17.07.2023 09:45 Відповісти
Харошева всем настраения ))))
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17.07.2023 09:45 Відповісти
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17.07.2023 09:48 Відповісти
+💯!
Бінго! 😂

Тільки рузькіє кріси у кевларових шапочках, на відміну від миші, чудово розуміють, що одержать по голові
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17.07.2023 11:02 Відповісти
Воно, *****, заблудилося. Але тепер, навічно.
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17.07.2023 09:46 Відповісти
І точно не в рай
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17.07.2023 12:36 Відповісти
красиво как крутится,художественно
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17.07.2023 09:47 Відповісти
тренування до "лєбєдіного озєра"
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17.07.2023 09:49 Відповісти
Та щоб їх всіх так "ковбасило"!
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17.07.2023 10:04 Відповісти
Красиво, але слабка бомба.
Начебто мала б розривати навпіл, а насправді лише шматки повиривала 🤔
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17.07.2023 11:04 Відповісти
все правильно, швидко - не цікаво, повільно і болісно - те, що треба )
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17.07.2023 15:20 Відповісти
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17.07.2023 09:47 Відповісти
- Во время строительства пирамид египетских мастеров кормили хлебом и пивом. Интересно, сколько хлеба и пива надо , чтобы египтяне сейчас новую пирамиду построили?
- Мне более интересно,какую пирамиду из хлеба и пива "выкинули свиньям под хвост" "рассияне", когда полезли отбирать у Украины Крым и разжигать войну на Донбассе, а потом и по всей Украине , для удовлетворения своего "вяличия"?...
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17.07.2023 10:20 Відповісти
Це їх проблеми.Нафтодоларів у них ще вистачить.
А вот нам вони наробили піраміду смертей, страждань та руйнацій 👿
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17.07.2023 11:08 Відповісти
dimitsa....navernoe zasnul s sigaretoi
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17.07.2023 09:47 Відповісти
Красіво)))
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17.07.2023 09:48 Відповісти
що ж це за ********** такі,коли прямо на рашиста летить ,на ньому вибухає,а воно паскудь ще шевелиться?
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17.07.2023 09:48 Відповісти
Мотор не відразу заглох.
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17.07.2023 09:51 Відповісти
***...навіть кишки не випустило
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17.07.2023 09:52 Відповісти
Вот то-то й воно!
Дивно, а він ще й без броніка... 🤔
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17.07.2023 11:09 Відповісти
то шоб помучався ))
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17.07.2023 09:52 Відповісти
ce shob ne prosto sdohli - a po nacahlu pomuchalis a potim na koncert
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17.07.2023 09:53 Відповісти
вог.
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17.07.2023 10:14 Відповісти
"не вб'є, так покалічить" ?
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17.07.2023 11:10 Відповісти
Ок. А как вам вот такой "шпагат"?
https://www.reddit.com/r/*********/comments/14twxaj/drone_makes_orc_spread_his_legs/
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17.07.2023 10:15 Відповісти
боров еще тот. но не помогло.
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17.07.2023 09:48 Відповісти
Чого приходив, не зрозуміло ...
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17.07.2023 09:49 Відповісти
Фублі... Хотів по-легкому заробити. Заробив.
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17.07.2023 11:58 Відповісти
але не він.
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17.07.2023 13:09 Відповісти
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17.07.2023 09:49 Відповісти
Дійсно схожий на хробака.
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17.07.2023 09:50 Відповісти
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17.07.2023 09:51 Відповісти
Больно ! Це тобі не комарік в Анталії в номер залетів ))
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17.07.2023 09:52 Відповісти
Повторюю рузкім під...м.
Якщо на тебе надінуть жековсую спіцовку, а на башку зільоную кастрюлю і 2шт чорних берцаков, то знай, в тебе дві дорого☝ "хачу жить" на табуретку, або на артьйомавск-карьміть опаришів.
Цев вибрав друге💀карміть опаришів г гг ггг
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17.07.2023 09:52 Відповісти
Та воно було просто п'яне в дим.
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17.07.2023 09:53 Відповісти
дебіл здох за ідеї бункерного
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17.07.2023 09:58 Відповісти
Льогкоє двіженіє рукі і кацап перетворюється в білу "ладу".
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17.07.2023 10:00 Відповісти
Магнітниє бурі...
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17.07.2023 10:00 Відповісти
Бімбочка уколошкала кацапа.
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17.07.2023 10:11 Відповісти
Что это за боеприпас такой странный, даже бошку не оторвало.. Вон, при попадании в танк башня улетает на сотню метров.. )
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17.07.2023 10:15 Відповісти
Яка ціль - така й "бімбочка" Йому вистачило А то ходи, збирай його по всьому полю! А так - підігнав екскаватор тракторний Копнув двічі Стягнув за ноги в яму й загорнув "лобком"
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17.07.2023 10:26 Відповісти
файно. а тепер на русскіє пабліки, нехай порадіють за землячка.
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17.07.2023 10:23 Відповісти
Видео отправить его родным - пусть всей семьёй перед сном смотрят.
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17.07.2023 10:41 Відповісти
Повеселил. Та его "родня" только перекрестится, скажет "спасибо", что избавились от алкаша и утырка и с удовольствием распилят гробовые.
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17.07.2023 10:47 Відповісти
там все село гулять неделю будет , у кацапских свиней радость когда односельчанин сдох , они на гробовые такую гулянку устроят как свадьба ,
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17.07.2023 11:06 Відповісти
П'яна тварюка відключилась, а тут ще й дрон. Як це йому вже НАБРИДЛО !!! І *****, і війна, і окопи. І життя за *****.
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17.07.2023 10:59 Відповісти
А життя таке чудове, тільки вже без нього. Нова парта десь у школі мухосранська. Вчиться краще москалі - більше парт і квітів на вінках.
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17.07.2023 11:04 Відповісти
Кари, московським окупантам, страшної КАРИ!!
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17.07.2023 11:07 Відповісти
Менi подобаеться
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17.07.2023 11:12 Відповісти
ПОГИБ ЗА СВОЕГО ФЮРЕРА
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17.07.2023 11:49 Відповісти
pomilka. Gibnut liudi. A tut...
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18.07.2023 03:09 Відповісти
Душевнєнько
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17.07.2023 12:16 Відповісти
і міг вдома сидіти, жінку лапати, щі жерти
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17.07.2023 12:22 Відповісти
Крутиться як шашлик на мангалі
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17.07.2023 12:37 Відповісти
Руда борода,вуса відсутні-кадировський овцейоб...16 секунда..
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17.07.2023 12:55 Відповісти
Спит кацап... а тут такой будильник прилетает!
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17.07.2023 13:20 Відповісти
всім кацабам що прийшли на нашу 3емлю 3 війною 3ичу 3доxнути так само
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17.07.2023 13:28 Відповісти
Мало кто знает, что в сценарии фильма Кин-Дза-Дза, режиссер Георгий Данелия убрал эпизод, объясняющих чем отличаются "Пацаки" от "Чатлан" и что вообще означает слово "Пацак".

В фильм этот эпизод не вошел, видимо, по цензурным соображениям. Но вот выдержка из первичного сценария.

"Торговец осторожно ссыпал монеты в мешок и спрятал его в глубине складок одежды.

- Сейчас мало кто знает историю, - сказал он,

- потому и никто не смог объяснить вам, чем отличается Пацак от Чатланина. А я... знаю историю. Когда-то здесь все было по-другому, тут была процветающая цивилизация, тут царили мир, счастье, благополучие, но это было так давно, уже мало кто помнит.

- А что случилось? Куда все делось? - поинтересовался Дядя Вова.

- А потом пришли они, Пацаки. Мы их прозвали «пацаками», «пацак» - это мясник на старом языке, а как они назывались на самом деле, никто уже не помнит. Тогда это был другой народ. Они убивали, насиловали, грабили, они уничтожали все на своем пути.Мы сражались с ними и постепенно делались как они. Нас вела вперед ненависть, и она привела нас к победе. А когда мы победили, то никаких других чувств, кроме ненависти, в нас не осталось. Все остальные чувства выжгла война. Мы прокляли Пацаков на века.Мы создали индикаторы, которые показывают наличие пацакской крови у человека, даже если она разбавлена в сто раз. Если ты потомок Пацака, красная лампочка покажет это. И так будет у твоих детей, и внуков, до скончания веков. Потому что никто не смешивается с пацаками. Но, - торговец сделал паузу и подкинул дров в костер,

- это уже не имеет никакого смысла, потому что чатлане сами стали как пацаки. Ты прав, Скрипач, сейчас уже нет никакой разницы.

- Но мы-то не с вашей планеты! - закричал Гедеван,

- наши предки не воевали с вами, почему мы Пацаки?

- Значит на вашей планете тоже есть свои Пацаки, - равнодушно сказал торговец,

- значит вы тоже способны напасть, грабить, убивать, насиловать. Вы можете выглядеть цивилизованными и думать, как цивилизованные люди, но как только обстоятельства поменяются, вы будете вести себя, как и свойственно Пацаку. Я уверен, что в вашем языке тоже есть слово для обозначения таких людей"...

А тепер прочитайте слово пацак справа на лево.
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17.07.2023 14:24 Відповісти
 
 