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Дрон-камикадзе попадает в новейший российский танк Т-90М "Прорыв". ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе успешно атаковал российский новейший танк Т-90М "Прорыв".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного удара по российской бронемашине опубликована в соцсетях. На видеозаписи  момент взрыва и столб огня из башни вражеского танка.

Смотрите: Последние мгновения жизни оккупанта на украинской земле. ВИДЕО

танк (2285) уничтожение (7415)


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Топ комментарии
+15
красівоє....
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17.07.2023 11:46 Ответить
+15
це теракт, скажуть у мид рф, танк "мирно" виконував завдання сво
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17.07.2023 11:51 Ответить
+9
Прорыв погубил смертельный нарыв.
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17.07.2023 11:50 Ответить
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красівоє....
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17.07.2023 11:46 Ответить
Шось там у Прориву- прорвалось
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17.07.2023 12:27 Ответить
Прорыв погубил смертельный нарыв.
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17.07.2023 11:50 Ответить
це теракт, скажуть у мид рф, танк "мирно" виконував завдання сво
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17.07.2023 11:51 Ответить
в А.Луганського є відео..як ватніца розповідає,що мирні військові колони рашистів йшли на Київ, а на них підло напали і розбомбили.А вони просто йшли собі щоб -дагаварітса с Зєлєнскім
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17.07.2023 12:14 Ответить
тільки що на російському пабліку прочитав що *ідаромовні всерйоз вважають свій т-90 найкращим танком у світі.

ого...

цікаво чи підкаже хтось на фахову статтю з цього питання, який зараз танк у світі найкращий?
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17.07.2023 11:51 Ответить
що дерьмату вже списали кацапоголові пропагандони ?
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17.07.2023 11:56 Ответить
"Найкращий" для чого?
Не існує "унівесального танка для всього". Кожен танк з "топ 10" має переваги та недоліки. Усе залежить від основного театру бойових для которого створювався танк, і головного противника, за для боротьби з яким створювався цей танк.
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17.07.2023 11:58 Ответить
я про обт.
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17.07.2023 12:00 Ответить
"Найкращі" танки є у підлітків в іграх у телефоні.
І саме питання із тих же іграшок.
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17.07.2023 12:17 Ответить
ізраілький МЕРКАВА
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17.07.2023 12:06 Ответить
меркава не обговорюється, через те що євреї нікуди меркаву не продають оцінити його як зброю неможливо.
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17.07.2023 12:13 Ответить
Зара найліпший, самий важкий танк - 61,3 т у світі М1А2 Abrams USA.
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17.07.2023 12:08 Ответить
першоджерело?
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17.07.2023 12:14 Ответить
Найліпше джерело то є практичне використання Abrams у всіх війнах де приймали участь США, не на папері, а конкретно на полі бою в полевих умовах.
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17.07.2023 12:20 Ответить
пане, я питався про фахову думку експерта по танках.

якщо ви не експерт то ваша думка як моя - ніц не варта.
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17.07.2023 12:23 Ответить
З західної техніки ......Абрамс і Леопард
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17.07.2023 12:21 Ответить
цікавлюся найкращим а не зробленим аби своїм. бо тоді треба згадувати челенджер та леклерк а ще корейські (їх там хрін вимовиш чи хрін прочитаєш)
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17.07.2023 12:25 Ответить
K2 «Чёрная пантера» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA кор. K2 '흑표') - современный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F южнокорейский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основной боевой танк
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17.07.2023 13:18 Ответить
Т-90М !!! Згорілий.....
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17.07.2023 13:07 Ответить
Прорив прорвало
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17.07.2023 12:00 Ответить
Наче тихо, ні душі,
не шевеляться кущі.
Щось як ГЕПНЕ, прямо з неба,
Нех*й шастать, де нетреба!
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17.07.2023 12:00 Ответить
Скоріш за все fpv дроном.
Гарна робота.

Погано лиш те , що кацапи теж ці дрони почали використовувати у промислових об'ємах .

А от де наши "ланцети" я би хотів спитати владу. Switchblade 600 ми так і не дочекалися.
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17.07.2023 12:04 Ответить
свічблейди для цієї війни занадто дорогі. от польські вармейти ми могли б клепати попри те що вони поганенькі. про грім мовчу, воно так і не з'явилося на війні, отже, мертве.
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17.07.2023 12:17 Ответить
Командир M777 розповів про те, які цілі нищить його гаубиця і наголосив на важливості захисту від "Ланцетів"

https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS

17 липня 2023, 12:57



Окремо командир гаубиці звертає на питання захисту від https://defence-ua.com/minds_and_ideas/u_rashistiv_zalishilosja_vsogo_50_droniv_kamikadze_lantset_ale_raditi_poki_scho_zarano-12141.html "Ланцетів" , які "часто кружляють" над українськими позиціями.

"Певні застережні заходи, як залізна сітка, ми зробили. Координати отримали, до стрільби готові. Екіпаж у мене злагоджений, кожен елемент відпрацьований до автоматизму, все буде швидко", - відзначає Олександр.

Нагадаємо, раніше у Міноборони України відзначали, що за даними розвідки РФ https://defence-ua.com/army_and_war/rf_naroschuje_virobnitstvo_lantsetiv_minoboroni_shukaje_zasobi_proti_tsih_bpla-12083.html нарощує виробництво своїх баражуючих *********** типу "Ланцет" , які насправді створюють проблеми на полі бою
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17.07.2023 13:08 Ответить
красиво ! исче хочу глазеть на утилизацию истинных унтерменшевских нацико-фашиков с погонялом "русский"и !
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17.07.2023 12:05 Ответить
льетите голуби, льетите...
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17.07.2023 12:11 Ответить
І став "новітній півнячий танк "Підрив" )))
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17.07.2023 12:17 Ответить
Нарыв прорвало, прорыв нарвало, абырвалг вообщем полный
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17.07.2023 12:19 Ответить
"Прорвало" дупу в ********** !
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17.07.2023 12:37 Ответить
Навряд чи танк знищено чи завдано непоправної шкоди
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17.07.2023 12:42 Ответить
Трохи погорій, тай годі!
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17.07.2023 13:41 Ответить
Здається під кінець ролику вже погасло...
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17.07.2023 14:12 Ответить
Движок затроил от бадяжной соляры.
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17.07.2023 12:48 Ответить
Плівка закінчилась.
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17.07.2023 14:17 Ответить
 
 