Дрон-камикадзе попадает в новейший российский танк Т-90М "Прорыв". ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе успешно атаковал российский новейший танк Т-90М "Прорыв".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись точного удара по российской бронемашине опубликована в соцсетях. На видеозаписи момент взрыва и столб огня из башни вражеского танка.
Топ комментарии
+15 Ирина Александра
показать весь комментарий17.07.2023 11:46 Ответить Ссылка
+15 U A #508723
показать весь комментарий17.07.2023 11:51 Ответить Ссылка
+9 Сергей Гусаченко #510886
показать весь комментарий17.07.2023 11:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ого...
цікаво чи підкаже хтось на фахову статтю з цього питання, який зараз танк у світі найкращий?
Не існує "унівесального танка для всього". Кожен танк з "топ 10" має переваги та недоліки. Усе залежить від основного театру бойових для которого створювався танк, і головного противника, за для боротьби з яким створювався цей танк.
І саме питання із тих же іграшок.
якщо ви не експерт то ваша думка як моя - ніц не варта.
не шевеляться кущі.
Щось як ГЕПНЕ, прямо з неба,
Нех*й шастать, де нетреба!
Гарна робота.
Погано лиш те , що кацапи теж ці дрони почали використовувати у промислових об'ємах .
А от де наши "ланцети" я би хотів спитати владу. Switchblade 600 ми так і не дочекалися.
https://defence-ua.com/team/14/ DEFENSE EXPRESS
17 липня 2023, 12:57
Окремо командир гаубиці звертає на питання захисту від https://defence-ua.com/minds_and_ideas/u_rashistiv_zalishilosja_vsogo_50_droniv_kamikadze_lantset_ale_raditi_poki_scho_zarano-12141.html "Ланцетів" , які "часто кружляють" над українськими позиціями.
"Певні застережні заходи, як залізна сітка, ми зробили. Координати отримали, до стрільби готові. Екіпаж у мене злагоджений, кожен елемент відпрацьований до автоматизму, все буде швидко", - відзначає Олександр.
Нагадаємо, раніше у Міноборони України відзначали, що за даними розвідки РФ https://defence-ua.com/army_and_war/rf_naroschuje_virobnitstvo_lantsetiv_minoboroni_shukaje_zasobi_proti_tsih_bpla-12083.html нарощує виробництво своїх баражуючих *********** типу "Ланцет" , які насправді створюють проблеми на полі бою