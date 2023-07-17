Дрон-камікадзе влучає у новітній російський танк Т-90М "Прорив". ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе успішно атакував російський новітній танк Т-90М "Прорив".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучного удару по російській бронемашині опублікований у соцмережах. На відеозаписі зафільмований момент вибуху та стовп вогню з башти ворожого танку.

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